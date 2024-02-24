Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1426
Sinir ağı tarihe uygun mu? Veya karlı bir şeye benzer bir şeyin başlaması için bir şeyi değiştirmeniz (nereyi dürtmeniz) gerekir.
sinir ağı sadece sizin verdiğiniz görevi tamamladı, eğer bir "piyasa formülü" almak istiyorsanız - bu formülü sizin için geçmiş veriler üzerinden hesapladı
daha fazlasını buradan okuyun wiki
IMHO, soru önemli değil, kime ve nerede dürttün ve neyi nerede ve kime dürtmeyi planlıyorsun
Yani, her biri 20 nöronlu 3 katman yerine her biri 100 nöronlu 10 katman kullanmak anlamsız mı (örnekteki gibi)? Ve şimdiden çekirdek ai 7'mi bugün yüklemek istedim
Burada belirli bir soru sordunuz, ancak ne yazık ki belirli bir cevap olmayacak, Ulusal Meclis hakkında yüzlerce videoyu zaten inceledim ve özellikle bu soruyu google'da arattım - Ulusal Meclis'in konfigürasyonu bir şans meselesi, hiçbir şey yok. özel tavsiyeler - genel ilkeler
Anlaşılmaz Üstatlar guguk kuşunun yuvasına dalmaya devam ettiler...
Düşüşsüz stratejiler var mı?
Başka bir şey de, Maxim yönteminin sürekli yeniden eğitim gerektirmesidir, bu nedenle her hafta yeniden eğitilirlerse grafiğin nasıl ilerleyeceğini görmek ilginçtir.
Bana sinir ağının nesi olduğunu söyle? Yerel sitede NeuroPro programından bir sinir ağının bir Uzman Danışmana aktarılmasıyla ilgili bir makale okudum. Her şeyi anlatıldığı gibi yaptım, aynı sonucu aldım
...
Her ne kadar Expert Advisor'da, yüzlerce gerçek sayı kümesi - sinir ağı ağırlıkları ve toplama formülleri dışında, artık ticaret mantığı yoktur.
Bence sorun bu - fiyat geçmişine en iyi şekilde yaklaşmak için tam özgürlük anlamına gelen hiçbir mantık yok. Durağan bir süreç için bu doğru bir yaklaşım olacaktır, ancak bizim durumumuzda tam değildir ve dolayısıyla durağan değildir. Tahminleri fikirlerle kullanın - bence bu daha doğru.
Bu arada, ağdaki her katmanda kaç tane girdi nöronu ve nöronlu katmanlar var?
Ne olacağına “bakmak” için özellikle 2. haftayı yeniden eğitmiyorum.
şimdiye kadar özel bir şey yok. Ve hiç kimse bunun bir kâse olduğunu yazmadı, bu harika, hızlı öğrenen bir makine ve grafiğin "iyi" parçaları üzerinde iyi çalışıyor.
şimdi python'dan yeni özellikleri yeniden yazıyorum, orada her şey oldukça karmaşık, ancak TS'yi geliştirmeleri gerekiyor. Onlar hakkında ayrı bir yazı yazacağım.
Peki ya veri seti?
Akurasım var %57.3 logoluyum 0.688
https://c.mql5.com/3/275/market66.zip
Doğruluk:%65 Logloss:0.61382
Tehdit temiz bir veri kümesi harika değil, test cihazında çalıştırabilmeniz için her özellik için bir teklif \ sormanız iyi olurdu, peki, çıktı değerlerinin anlamı, dönüş, öküz, vb.
NN, optimize edici ile aynı, hatta daha da uygundur.
Ne yazık ki, çoğu bunu anlamıyor ve bununla başa çıkmaya devam ediyor. Ve bunu anlamak çok basit ve açıktır.
Forex'te hiçbir MO veya sinir ağı uygun değildir.
Bana sinir ağının nesi olduğunu söyle? Yerel sitede NeuroPro programından bir sinir ağının bir Uzman Danışmana aktarılmasıyla ilgili bir makale okudum. Her şeyi anlatıldığı gibi yaptım, aynı sonucu aldım
Ama kelimenin tam anlamıyla bir sonraki çubuktan, hemen, ileri gider gitmez veya tam tersi, önceki çubuklar, eğitimli dönemin ötesine geçer geçmez, tek bir yaşam belirtisi değil, saf kaos başlar, kâr ya hemen uçar. alt veya düz, karda sistematik bir artışa dair tek bir ipucu olmadan, en azından biraz.
Sinir ağı tarihe uygun mu? Veya karlı bir şeye benzer bir şeyin başlaması için bir şeyi değiştirmeniz (nereyi dürtmeniz) gerekir. Ama sonra tam olarak neyin değiştirilmesi gerekiyor (program içinde veya belki kullanılacak başka bir program içinde).
Bu sadece son derece şaşırtıcı, algoritmada test aracında olduğu gibi kasıtlı bir ayar yok, yani. danışman geleceğe bakmaz, ancak işin püf noktası, ayarlarda "tahmin 50 puandan azsa bir anlaşma açma" seçeneğini belirlediğinizde, ardından yeniden test ettiğinizde ... sadece açılan anlaşmalar çoğu haber mumundan hemen önce, doğru yönde ve istenen kar marjında (tüm dürtü). Her ne kadar Expert Advisor'da, yüzlerce gerçek sayı kümesi - sinir ağı ağırlıkları ve toplama formülleri dışında, artık ticaret mantığı yoktur.
Herkesin bahsettiği aynı Kase'yi bulduğunuz ortaya çıktı?
Sadece kârı Viktor Genadievich Tsaregorodtsev (NeuroPro'nun yaratıcısı) ile paylaşmayı unutmayın, ekolojik felaket Krasnoyarsk şehrinde ihtiyacı içinde yaşadığını, saatte 5-10 dolara ders verdiğini ve makaleler yazdığını söylüyorlar.