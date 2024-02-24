Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3102
Pazar modelleriyle ilgili olarak - başlangıçta her klanın kendi para birimine sahip olduğu, gerçek bir pazarın olduğu ve dünyadaki olaylara bağlı olarak fiyatların nasıl değiştiğini izlediğimiz gelişmiş bir klan devletine sahip bir RPG gibi bir tür çevrimiçi oyun yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Önceden, böyle bir portatip, bir pazarın ve en az iki para biriminin olduğu ikinci hükümdar olabilirdi. En azından kaynakların ortalama fiyatlarındaki değişiklikleri temel alarak izleyebilir ve ardından oraya işlemlerin öykünmesini ekleyebilirsiniz - tekliflerin geçmişiyle birlikte. Genel olarak, benim hislerime göre, orada ekonomi kanunları işliyor, enflasyon var, likit olmayan pahalı varlıklar var, hızlı satış ihtiyacı var, işgücü ihtiyacı var ve dönüşüm işlemleri var. Yani mesele ekonomiyi ve organize bir borsa piyasasının fiyat değişimleri üzerindeki etkisini araştırmaktır (borsanın olduğu ve olmadığı yerlerde birkaç sunucuya ihtiyaç duyulacaktır). Bence orada oyun dünyasının gelişimini analiz ederek kalıpları belirleyebilir ve tahminlerde bulunabilirsiniz.
Ve her şey ticaret dengesi, para arzı, işgücü maliyeti, kişi başına düşen GSYİH, faiz oranı (oyunda ve bu mekanizmada var), ekipman üretimi için siparişler.... gibi göstergelerin önemine gelecektir.
Konu ilginç, ancak mali açıdan maliyetli.
Küresel modelleri araştırmadan basitleştirilmiş modeller piyasanın anlaşılmasını sağlamayacaktır - bu yüzden karmaşıktan basite gitmeniz gerekir.
Elbette, ancak SB'den net sapmaların olduğu fiyatlandırma modelleri oluşturursanız, örneğin bu temelde bin yıl için bile yapay kotasyonlar oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu kotasyon üzerinde MO'nun yardımıyla sapmaların olduğu yerleri tespit etmeyi öğrenir ve ardından aynı şeyi gerçek kotasyonlar üzerinde yapmaya çalışırsınız. Alternatif olarak.
Ortalama, çıkarma ve bölme :)
Genel olarak, anladığım kadarıyla, sinyalin "kötü" olduğu bölümdeki hedefi değiştirmeyi mi öneriyorsunuz?
Alexei Nikolaev de böyle demişti.
Cb'den sapmalar ne yapar? Eğer bu başka bir stokastik süreçse, o da rastgeledir. Rastgelelik SB'de bitmez, sadece başlar.
Muhtemelen piyasa verimsizlikleri için bir arayış.
Resmi bilimde böyle bir yaklaşım olup olmadığını kastetmiştim, çünkü SB ile karşılaştırma konusunda tam olarak aynı düşünceleri zaten duymuştum
Herhangi bir yerleşik teknik olup olmadığını merak ettim.
İşte bir taslak.
Soldaki Euro M5'in gerçek bir grafiği.
sağda SB tikleri (kümülatif toplam) m5'e dönüştürülmüştür
En azından evet, eğer model aracılığıyla eşitlemeye çalışırsanız.
Bu, eğitimde sonuçları iyileştirebilir, ancak ilk çizim (değişen hedefle) geçmişte ikincisinden daha sık görünecekse uygulamada iyileştirmez. Ancak, modelin onları ayırması ve aralarında geçiş yapması için iki grafiği eşit yapmam gerekiyor, yani teoride kategorik bir özellik olmalı.
İlerlerken pek çok şey uydurabilirsiniz. Sonra başka bir şey eklenir ve bu böyle sonsuza kadar devam eder.
Elbette - mükemmelliğin sınırı yok!
