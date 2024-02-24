Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2791
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki tahmin edilen 100 çizgiden hangisinde tahmin yapılmalı? Ortalama en belirgin çözümdür.
Diyelim ki 50 tahmin yukarı 50 tahmin aşağı, ortalaması alındı, yatay bir tahmin elde edildi, ne olmuş yani?)))
ve hepsi bu. Seçenekleriniz neler?
Ve tahmin edilen 100 çizgiden hangisi üzerinde tahminde bulunmalı?
"Bilgilendirici" işaretlemenin bir çeşidi, bir kalem testi:
Makalelerimde olduğu gibi bir dizi işaret alır ve etiketleri işaretleriz, ancak bir işlem açmadan önce işaret kümesinin n dizeleri ile gelecekteki fiyatların n dizeleri arasındaki karşılıklı bilgiyi (regresyon türü) dikkate alırız.
Karşılıklı bilgi eşiğin altındaysa, işlem yapılmayacak olarak işaretleriz.
daha sonra 2019'dan başlayarak sinyaller ve işlem yapma/yapmama üzerine 2 model eğittik
Res:
Bu yaklaşımla pek bir şey kazanılmadı
Öneriyi görmedim)
Yapılacak en mantıklı şey diğer seçenekleri denemekti:
tüm seçenekler hiçbir şey üretmiyor
Yazımı tekrar okuyun, son resmi.
İlk 25 çubukta sadece 2 varyant vardı. Ve 2 hata küçük bir hatadır.
Ve bu, gözünüze çarpan binlerce grafikten sadece 1 varyanttır. Diğerlerinde durum farklı olacaktır. Bir strateji oluşturmanız (formüle etmediğiniz) ve yeni verilerdeki denge çizgisini izlemeniz gerekir (Maxim fikrini sonuna kadar getirdi ve her şey bir anda netleşti).