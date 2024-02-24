Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2790
Görünüşe göre zaman alıyor))))
Birçok kez açıkladım.
Yeme ve içme kategorisinde olduğunu yazmış. Yani ufukta bir çözüm görünmüyor. Belki en azından bir parlak fikir ortaya çıkar, bu zaten bir başarı. LSTM hakkında bir şeyler geveledi, sonra Ajanlar. Şimdilik bilinçsiz hezeyan düzeyinde. Bir sisteme bir dizi kelime henüz oluşmadı.
İyi birine benziyor.)
Umarım geçer. İyi birine benziyor.)
Alışmaya başladı.))
Chel niche, insani nitelikler anlamında değil. MO'da adam anlar, hatta bazen sadece onun rantları için değil)))) anlaşılabilir bir şeydir.
R2 hakkında yazmadım. Ben onu kullanmıyorum. Sebebini tam olarak hatırlamıyorum, durağan satırlar için bir ölçü gibi görünüyor ve bizde böyle satırlar yok.
Evet, onu zaten yasakladım - bir faydası olmuyor.
Evet, bazen Maxim'in bu başlıktaki gönderilerini hatırlatarak konu dışı gönderiler yapıyor.
Ve çoğu zaman - konu içi.
Şimdilik, sadece görmezden gelin ...
Yanıtınız için teşekkürler.
Benzer bir yaklaşımı daha önce de göstermiştim.
Yaklaşımın özü tarihte benzerlerini aramak ve bunları mevcut durumla/örüntü ile karşılaştırmak....
Mevcut bir formasyon var, tarihte benzer bir formasyon arıyoruz, tarihsel formasyonların nasıl sona erdiğine bakıyoruz ve gelecekte benzer bir şey bekliyoruz...
Bu sefer büyük gürültü nedeniyle fiyatı saf haliyle analiz etmekten tamamen vazgeçtim, şimdi sadece göstergenin eğrilerinde, bu durumda bolinger bantlarında benzerlikler arıyorum.
Fiyat dikkate alınmaz, sadece üç bolinger bandı, ilk 50 nokta mevcut modeldir, dikey çizgiden sonraki ise gelecektir.
Formasyon büyük olduğu için, 50 puanlık 3 eğri = 150 puan, PCA ile boyutsallığı azalttım ve ilk 25 bileşeni aldım.
Ve indirgenmiş uzayda yakınlık arandı.
İşte bulunan en yakın desenlerden bazıları.
Daha fazlasını bulabilirsin.
Bu yeni bir şey değil, kaos ve karmaşa.
Bu, bir sonraki değeri veya ZZ'yi tahmin etmenin en iyi çözüm olmadığını gösteriyor...
İlginç bir ipucu da var, şekil fiyatın yeni verilerin ilk 50 noktası için -0,5'in altına düşmekten korktuğunu gösteriyor.
Bu, hedefleri nasıl yapabileceğinize ve muhtemelen yapmanız gerektiğine dair ilginç bir ipucudur ve görünümleri hayal etmeye alıştığımızdan oldukça farklıdır....
p.s. verilerinizi görselleştirin, en azından yararlı olur.
Yaklaşık 4 yıl önce fiyatlarla benzer bir şey yapmıştım (yüksek/düşük kanalıyla). Resimler benzerdi. Gelecekteki tüm varyantlardan (tahmin olarak kabul edilen) bir aritmetik ortalama çizgisi oluşturdum. Tahmin neredeyse her zaman yatay bir çizgi olarak ortaya çıktı. Bunu MO'da yapmadım, ancak geçmişteki şablondan ve varyantlardan minimum sapmaları aradım. Böyle bir hayal kırıklığından sonra MO kullanmaya başladım. Ama hala orada (yatay veya 50/50).