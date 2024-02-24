Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2790

Yeni yorum
[Silindi]  
Valeriy Yastremskiy #:

Görünüşe göre zaman alıyor))))

Belki en azından bir parlak fikir ortaya çıkar, bu zaten bir başarı. LSTM hakkında bir şeyler gevelendi, sonra Ajanlar. Şimdilik bilinçsiz hezeyan düzeyinde. Bir sistemde bir dizi kelime henüz oluşmadı.
 
СанСаныч Фоменко #:

Birçok kez açıkladım.

bulamadılar, R2 hakkında yazmadılar ve bu benim için önemli :)

 
Maxim Dmitrievsky #:
Yeme ve içme kategorisinde olduğunu yazmış. Yani ufukta bir çözüm görünmüyor. Belki en azından bir parlak fikir ortaya çıkar, bu zaten bir başarı. LSTM hakkında bir şeyler geveledi, sonra Ajanlar. Şimdilik bilinçsiz hezeyan düzeyinde. Bir sisteme bir dizi kelime henüz oluşmadı.

İyi birine benziyor.)

 
Valeriy Yastremskiy #:

Umarım geçer. İyi birine benziyor.)

Zaten öyle.)
Yıllar sonra kavga etmeye başladık ve birkaç gün ona yetti))
 
mytarmailS #:
Alışmaya başladı.))
Yıllar sonra kavga etmeye başladık ve birkaç gün ona yetti)))

Chel niche, insani nitelikler anlamında değil. MO'da adam anlar, hatta bazen sadece onun rantları için değil)))) anlaşılabilir bir şeydir.

 
Evgeni Gavrilovi #:

Bulamadım, R2 hakkında yazmamışlar, ki bu benim için önemli :)

R2 hakkında yazmadım. Ben onu kullanmıyorum. Sebebini tam olarak hatırlamıyorum, durağan satırlar için bir ölçü gibi görünüyor ve bizde böyle satırlar yok.

 
Sergey Golubev #:
Evet, onu zaten yasakladım - bir faydası olmuyor.
Evet, bazen Maxim'in bu başlıktaki gönderilerini hatırlatarak konu dışı gönderiler yapıyor.
Ve çoğu zaman - konu içi.
Şimdilik, sadece görmezden gelin ...

Yanıtınız için teşekkürler.

 

Benzer bir yaklaşımı daha önce de göstermiştim.

Yaklaşımın özü tarihte benzerlerini aramak ve bunları mevcut durumla/örüntü ile karşılaştırmak....

Mevcut bir formasyon var, tarihte benzer bir formasyon arıyoruz, tarihsel formasyonların nasıl sona erdiğine bakıyoruz ve gelecekte benzer bir şey bekliyoruz...

Bu sefer büyük gürültü nedeniyle fiyatı saf haliyle analiz etmekten tamamen vazgeçtim, şimdi sadece göstergenin eğrilerinde, bu durumda bolinger bantlarında benzerlikler arıyorum.

Fiyat dikkate alınmaz, sadece üç bolinger bandı, ilk 50 nokta mevcut modeldir, dikey çizgiden sonraki ise gelecektir.

Formasyon büyük olduğu için, 50 puanlık 3 eğri = 150 puan, PCA ile boyutsallığı azalttım ve ilk 25 bileşeni aldım.

Ve indirgenmiş uzayda yakınlık arandı.

İşte bulunan en yakın desenlerden bazıları.

Daha fazlasını bulabilirsin.



Bu yeni bir şey değil, kaos ve karmaşa.

Bu, bir sonraki değeri veya ZZ'yi tahmin etmenin en iyi çözüm olmadığını gösteriyor...


İlginç bir ipucu da var, şekil fiyatın yeni verilerin ilk 50 noktası için -0,5'in altına düşmekten korktuğunu gösteriyor.

Bu, hedefleri nasıl yapabileceğinize ve muhtemelen yapmanız gerektiğine dair ilginç bir ipucudur ve görünümleri hayal etmeye alıştığımızdan oldukça farklıdır....


p.s. verilerinizi görselleştirin, en azından yararlı olur.

 
mytarmailS #:

Daha önce benzer bir yaklaşım göstermiştim ...

....
p.s. verilerinizi görselleştirin, en azından yararlı olur.
Yaklaşık 4 yıl önce fiyatlarla benzer bir şey yaptım (yüksek / düşük kanal). Resimler benzerdi. Gelecekteki tüm varyantlardan (tahmin olarak kabul ettiğimiz) bir aritmetik ortalama çizgisi oluşturdum. Tahmin neredeyse her zaman yatay bir çizgi olarak ortaya çıktı. Bunu MO'da yapmadım, ancak tarihteki şablondan ve varyantlardan minimum sapmaları aradım. Böyle bir hayal kırıklığından sonra MO kullanmaya başladım. Ama hala orada (yatay veya 50/50).
 
elibrarius #:
Yaklaşık 4 yıl önce fiyatlarla benzer bir şey yapmıştım (yüksek/düşük kanalıyla). Resimler benzerdi. Gelecekteki tüm varyantlardan (tahmin olarak kabul edilen) bir aritmetik ortalama çizgisi oluşturdum. Tahmin neredeyse her zaman yatay bir çizgi olarak ortaya çıktı. Bunu MO'da yapmadım, ancak geçmişteki şablondan ve varyantlardan minimum sapmaları aradım. Böyle bir hayal kırıklığından sonra MO kullanmaya başladım. Ama hala orada (yatay veya 50/50).
Ortalama almanın kötü bir fikir olduğunu düşünüyorum, çok kötü ...
Özellikle ilgisiz satırlar, bu şekilde çalışmalı, dağ. Çizgi
1...278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797...3399
Yeni yorum