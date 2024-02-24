Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2803

mytarmailS
Bilmiyorum, belki ayırıcıyı ya da başka bir şeyi değiştirmişsinizdir.
Betiğin hangi hatayı verdiğini hala anlamıyorum
Ve neden paketleri yeni R'ye yüklediniz ve eski R'yi kullanıyorsunuz.

Hayır, kurmadım.

Günlükleri o gönderiye ekledim - hatayı ben de anlamlandıramadım.

R bu şekilde çalıştığı için, betiğin eski bir sürüme ihtiyacı var, sonra daha yeni bir sürüme - çok rahatsız edici - normal geriye dönük uyumluluk bile yok.

mytarmailS

İşte deneyin, her şeyi baştan yazmak zorunda kaldım, kod o kadar boktandı ki ne yaptığını anlamadım.

Teşekkürler. Ancak dosyaların bulunduğu yol nerede belirtilmeli? Önceki kodda yolun nereye yazıldığı açıktı - burada açık değil, ayrıca bunun hilesi bir döngü varlığında idi.

 
Vladimir Perervenko

Hata, korelasyon matrisinde tanımlanmamış değerlerin (NA) ortaya çıktığını ve findCorrelation fonksiyonunun bunu kullanamayacağını söylüyor. Paketi açın ve fonksiyon açıklamasını okuyun.

Komut dosyaları dağınık ve çok sayıda gereksiz ara sonuç var. düzeltilmiş komut dosyası aşağıdadır

Sırayla açıklama:

1. "Caret" paketini global kapsama yüklemenize gerek yoktur. Çok ağırdır, çok fazla bağımlılık ve veri çeker. Sadece bir fonksiyonuna ihtiyacınız var. Doğrudan get.findCor işlevine içe aktarırsınız.

tidyft paketi çok hızlı bir veri çerçevesi manipülasyon paketidir. Onu kullanın.

Teşekkürler!

Garip, NA nereden gelebilir - bu durumda atlıyor, değil mi?

Betik kodu hakkında bir şey söyleyemem - benim değil, ben burada sadece bir kullanıcıyım.

Bu " tidyft " paketini nereden alacağımı anlamadım - listede yok, github'dan indirilmesi gerektiğini anlıyorum, ancak orada ne indirileceğini anlamadım.

 
Aleksey Vyazmikin

Günlükleri o gönderiye ekledim - ben de hatayı anlayamadım.

Rca ile çalıştığım sürece hiç böyle hatalar görmedim, bu yüzden sorular size ve oraya ne yüklediğinize yönelik.

Aleksey Vyazmikin

R bu şekilde çalıştığı için, betiğin daha eski bir sürüme, sonra daha yeni bir sürüme ihtiyacı var - çok rahatsız edici - normal bir geriye dönük uyumluluk bile yok.

Rca ile uzun süre çalıştım, hiç böyle sorunlar görmedim, bu yüzden sorular size ve oraya ne yüklediğinize.

Aleksey Vyazmikin

Teşekkür ederim. Ama dosyaların bulunduğu yolu nerede belirtmeliyim?

file.choose() işlevini path ile değiştirin, ancak ben bunu daha kullanışlı buluyorum.

Aleksey Vyazmikin

Burada net değil, ayrıca bunun hilesi bir döngünün varlığıydı.

Döngü ile ilgili şeyi anlamıyorum, setten ilişkili özellikleri atmanız mı gerekiyor? Evet ise, senaryo bunu yapar.

Aleksey Vyazmikin

Bu " tidyft " paketini nereden alacağımı anlamıyorum - listede yok, github'dan indirmeniz gerektiğini anlıyorum, ancak oradan ne indireceğimi anlamıyorum.

Oops...siktir...

....

...

Rca kılavuzunun en azından ilk 50 satırını okuyun, neden bu kadar aptalsınız? Ve tüm başarısızlıklarınızı Rca'ya, sözde uyumluluğa vb. suçlayın.... Bu kadar zaman geçmesine rağmen temel şeyleri bilmemeniz çok sinir bozucu.

Ne listesi? Nereye baktın? Hiç baktın mı?

ya da

install.packages("tidyft")

Şey, temel şeyler.

 
mytarmailS

Rka ile çalıştığım süre boyunca hiç böyle hatalar görmedim, bu yüzden sorular size ve oraya ne yüklediğinize.

Hiç böyle sorunlar görmedim, bu yüzden sorular size ve orada ne kurduğunuza.

file.choose() işlevini path ile değiştirin, ancak bu şekilde daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum.

Döngü olayını anlamadım, setten ilişkili özellikleri atmanız mı gerekiyor? Eğer öyleyse, senaryo bunu yapar.

Ve diğer paketler betikte belirtilen paketleri etkileyebilir mi?

Denediğim her şey burada yayınlananlar.

Döngü ile net olmayan şey, farklı katsayı ile atmanız gerektiğidir - atma sayısı doğrudan buna bağlıdır.

mytarmailS

Oops...yikes...

....

...

Peki, Rca kılavuzunun en azından ilk 50 satırını okuyun, neden bu kadar aptalsınız? ve tüm başarısızlıklarınızı Rca'ya, sözde uyumluluğa vb. suçlayın.... Bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen temel bilgileri bilmemeniz çok sinir bozucu....

Ne listesi? Nereye baktın? Hiç baktın mı?

veya

Çok basit, değil mi?

Açıkçası, paketi bulmaya ve yüklemeye çalıştım - listede değil, günlükte.

Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  package ‘tidyft’ is not available (for R version 4.0.5)
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
>

Görünüşe göre tekrar bir sürüme geçmem gerekiyor - zaten 4 tane yüklü - bu uygun değil.

 
Genel olarak, depo kaynağını (veya her ne deniyorsa) değiştirmenin gerekli olduğu ortaya çıktı - Çin'i koyun ve kurulum başladı. Görünüşe göre diğer ülkelerden gelen yaptırımlar....
 
Aleksey Vyazmikin

Döngüde net olmayan şey - farklı katsayılarla dışarı atmak gerekir - dışarı atma sayısı doğrudan buna bağlıdır.

Ayarlayabileceğiniz bir katsayı var.

Diğer soruları başkası cevaplasın, bilmiyorum, belki bir şey anlamıyorum.... Size bir şey söyleyeceğim, Rku'yu her gün saatlerce, birkaç yıldır kullanıyorum, 3.6.3'üm var ve son bir yıldır hiç !!!! sürümler arasında geçiş yapmadım, Rku'yu yılda 3 kez çalıştırıyorsunuz ve 4 sürümünüz var ve orada rahat hissetmiyorsunuz, uyumsuzluklar, başka bir şey.... Sorun ne bilmiyorum ama bence sorun Rca'da değil...

 
Vladimir Perervenko

Kontrol için, bu komut dosyasını kullanarak kitimde test ettim. Sonuç:

Yine bazı hatalar aldım :(

R version 4.0.5 (2021-03-31) -- "Shake and Throw"
Copyright (C) 2021 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

[Workspace loaded from F:/FX/R/.RData]

Loading required package: Matrix
Error: package or namespace load failed for ‘Matrix’ in .getGeneric(f, where, package):
 reached elapsed time limit
> source('~/.active-rstudio-document', encoding = 'UTF-8', echo=TRUE)

> #=====================================================================
> install.packages(c("tidyft"), dependencies=TRUE)
Installing package into ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’
(as ‘lib’ is unspecified)
trying URL 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/tidyft_0.4.5.zip'
Content type 'application/zip' length 304623 bytes (297 KB)
downloaded 297 KB

package ‘tidyft’ successfully unpacked and MD5 sums checked

The downloaded binary packages are in
        C:\Users\S_V_A\AppData\Local\Temp\RtmpYZ5ExE\downloaded_packages

> require(tidyft)
Загрузка требуемого пакета: tidyft
Error: package or namespace load failed for ‘tidyft’:
 .onLoad не удалось в loadNamespace() для 'fstcore', подробности:
  вызов: setnrofthreads(logical_cores)
  ошибка: function 'Rcpp_precious_remove' not provided by package 'Rcpp'

> #--get df1------------------------------------------------------------
> way <-         "D:\\FX\\MT5_CB\\MQL5\\Files\\Po_Vektoru_TP_0_SL_0\\EURUSD_0 ..." ... [TRUNCATED] 

> df1 = read.csv(paste0(way, "train.csv"), header = TRUE, sep = ";",dec = ".")

> #df1 = fread(paste0(way, "train1.csv"))
> #fst::write_fst(df1, "train1.fst")
> #-----archiv--------------------------------
> ft <- as_fst(df1) #
Error in as_fst(df1) : could not find function "as_fst"
 
mytarmailS

Ayarlayabileceğiniz bir katsayı var.

diğer tüm soruları başkası cevaplasın, bilmiyorum, belki bir şey anlamıyorum.... Size bir şey söyleyeceğim, Rku'yu her gün saatlerce kullanıyorum, birkaç yıl, 3.6.3'üm var ve son bir yıldır hiç !!!! sürümler arasında geçiş yapmadım, Rku'yu yılda 3 kez çalıştırıyorsunuz ve 4 sürümünüz var ve orada rahat hissetmiyorsunuz, uyumsuzluklar, başka bir şey.... Sorun ne bilmiyorum ama bence sorun Rca'da değil...

Yapabilirsiniz, ancak ben süreci otomatikleştirmekten yanayım - çalıştır ve başka bir şey yap ya da çalıştır ve her adım bitene kadar bekle, bu manuel bir bükülme faktörü olacaktır.

Çalışma betiği için 3.5 sürümüne sahibim, diğerleri burada yaşayanların kodunun hemen altında değişti. Yeni sürümler eski kodlarla (paketlerle) çalışmaz.

 
Aleksey Vyazmikin

Yapabilirsiniz, ancak ben süreci otomatikleştirmekten yanayım - çalıştır ve başka bir şey yap ya da çalıştır ve her aşama bitene kadar bekle, bu manuel bir bükülme faktörü olacaktır.

Çalışma betiği için 3.5 sürümüne sahibim, diğerlerini sadece yerel sakinlerin kodunun altında değiştirdim. Yeni sürümler eski kodlarla (paketlerle) çalışmıyor.

Peki bu aramanın amacı nedir?

Korelasyonu 0,9'dan büyük olan özellikleri filtrelemek.

korelasyonu 0,8'den büyük olan özellikleri filtrelemek.

Korelasyonu 0,7'den büyük olan özellikleri elemek.

Korelasyonu 0,6'dan büyük olan işaretleri elemek için.

....

..

Bunun amacının ne olduğunu anlamıyorum, sadece bir kez eleyin ve hepsi bu.

========================================

Ayrıca, ahşap insanların ilişkili özellikleri umursamadıkları iyi bilinmektedir.

Alın, modeli eğitin, modelden önemli özellikleri seçin ve endişelenmeyin...

saçma sapan şeyler yapmazsınız, zamanınızı ve diğer insanların zamanını boşa harcamazsınız.

 
Vladimir Perervenko


Daha fazla paket koymak zorunda kaldım.

#install.packages(c("tidyft"),  dependencies=TRUE)
#install.packages(c("Rcpp"),  dependencies=TRUE)
#install.packages(c("import"),  dependencies=TRUE)

Komut dosyası uzun bir düşünceye daldı, 6 gigabayt bellek aldı - örneklemenin kendisi bir gigabayt içinde - aşırı tüketim gibi görünüyor.

Hala bekliyorum.

1...279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810...3399
