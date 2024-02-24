Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2803
Bilmiyorum, belki ayırıcıyı ya da başka bir şeyi değiştirmişsinizdir.
Hayır, kurmadım.
Günlükleri o gönderiye ekledim - hatayı ben de anlamlandıramadım.
R bu şekilde çalıştığı için, betiğin eski bir sürüme ihtiyacı var, sonra daha yeni bir sürüme - çok rahatsız edici - normal geriye dönük uyumluluk bile yok.
İşte deneyin, her şeyi baştan yazmak zorunda kaldım, kod o kadar boktandı ki ne yaptığını anlamadım.
Teşekkürler. Ancak dosyaların bulunduğu yol nerede belirtilmeli? Önceki kodda yolun nereye yazıldığı açıktı - burada açık değil, ayrıca bunun hilesi bir döngü varlığında idi.
Hata, korelasyon matrisinde tanımlanmamış değerlerin (NA) ortaya çıktığını ve findCorrelation fonksiyonunun bunu kullanamayacağını söylüyor. Paketi açın ve fonksiyon açıklamasını okuyun.
Komut dosyaları dağınık ve çok sayıda gereksiz ara sonuç var. düzeltilmiş komut dosyası aşağıdadır
Sırayla açıklama:
1. "Caret" paketini global kapsama yüklemenize gerek yoktur. Çok ağırdır, çok fazla bağımlılık ve veri çeker. Sadece bir fonksiyonuna ihtiyacınız var. Doğrudan get.findCor işlevine içe aktarırsınız.
tidyft paketi çok hızlı bir veri çerçevesi manipülasyon paketidir. Onu kullanın.
Teşekkürler!
Garip, NA nereden gelebilir - bu durumda atlıyor, değil mi?
Betik kodu hakkında bir şey söyleyemem - benim değil, ben burada sadece bir kullanıcıyım.
Bu " tidyft " paketini nereden alacağımı anlamadım - listede yok, github'dan indirilmesi gerektiğini anlıyorum, ancak orada ne indirileceğini anlamadım.
Günlükleri o gönderiye ekledim - ben de hatayı anlayamadım.
Teşekkür ederim. Ama dosyaların bulunduğu yolu nerede belirtmeliyim?
file.choose() işlevini path ile değiştirin, ancak ben bunu daha kullanışlı buluyorum.
Burada net değil, ayrıca bunun hilesi bir döngünün varlığıydı.
Döngü ile ilgili şeyi anlamıyorum, setten ilişkili özellikleri atmanız mı gerekiyor? Evet ise, senaryo bunu yapar.
Bu " tidyft " paketini nereden alacağımı anlamıyorum - listede yok, github'dan indirmeniz gerektiğini anlıyorum, ancak oradan ne indireceğimi anlamıyorum.
Rca kılavuzunun en azından ilk 50 satırını okuyun, neden bu kadar aptalsınız? Ve tüm başarısızlıklarınızı Rca'ya, sözde uyumluluğa vb. suçlayın.... Bu kadar zaman geçmesine rağmen temel şeyleri bilmemeniz çok sinir bozucu.
Ne listesi? Nereye baktın? Hiç baktın mı?
ya da
install.packages("tidyft")
Şey, temel şeyler.
Ve diğer paketler betikte belirtilen paketleri etkileyebilir mi?
Denediğim her şey burada yayınlananlar.
Döngü ile net olmayan şey, farklı katsayı ile atmanız gerektiğidir - atma sayısı doğrudan buna bağlıdır.
Çok basit, değil mi?
Açıkçası, paketi bulmaya ve yüklemeye çalıştım - listede değil, günlükte.
Görünüşe göre tekrar bir sürüme geçmem gerekiyor - zaten 4 tane yüklü - bu uygun değil.
Döngüde net olmayan şey - farklı katsayılarla dışarı atmak gerekir - dışarı atma sayısı doğrudan buna bağlıdır.
Ayarlayabileceğiniz bir katsayı var.
Diğer soruları başkası cevaplasın, bilmiyorum, belki bir şey anlamıyorum.... Size bir şey söyleyeceğim, Rku'yu her gün saatlerce, birkaç yıldır kullanıyorum, 3.6.3'üm var ve son bir yıldır hiç !!!! sürümler arasında geçiş yapmadım, Rku'yu yılda 3 kez çalıştırıyorsunuz ve 4 sürümünüz var ve orada rahat hissetmiyorsunuz, uyumsuzluklar, başka bir şey.... Sorun ne bilmiyorum ama bence sorun Rca'da değil...
Kontrol için, bu komut dosyasını kullanarak kitimde test ettim. Sonuç:
Yine bazı hatalar aldım :(
Ayarlayabileceğiniz bir katsayı var.
Yapabilirsiniz, ancak ben süreci otomatikleştirmekten yanayım - çalıştır ve başka bir şey yap ya da çalıştır ve her adım bitene kadar bekle, bu manuel bir bükülme faktörü olacaktır.
Peki bu aramanın amacı nedir?
Korelasyonu 0,9'dan büyük olan özellikleri filtrelemek.
korelasyonu 0,8'den büyük olan özellikleri filtrelemek.
Korelasyonu 0,7'den büyük olan özellikleri elemek.
Korelasyonu 0,6'dan büyük olan işaretleri elemek için.
Bunun amacının ne olduğunu anlamıyorum, sadece bir kez eleyin ve hepsi bu.
Ayrıca, ahşap insanların ilişkili özellikleri umursamadıkları iyi bilinmektedir.
Alın, modeli eğitin, modelden önemli özellikleri seçin ve endişelenmeyin...
saçma sapan şeyler yapmazsınız, zamanınızı ve diğer insanların zamanını boşa harcamazsınız.
Daha fazla paket koymak zorunda kaldım.
Komut dosyası uzun bir düşünceye daldı, 6 gigabayt bellek aldı - örneklemenin kendisi bir gigabayt içinde - aşırı tüketim gibi görünüyor.
Hala bekliyorum.