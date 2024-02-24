Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1395

Maksim Dmitrievski :

öyle olmuyor 45 derecelik eğik bir çizgi var yatay değil

sapmaları saymak zorunda değilsiniz .. hatta kimin ne bildiğini bile önerdi))
yatay çizgi , sadece daha görünür kılmak için gerçek sonucun sıfırıdır.
Sol tarafta, altındaki her şey (50 işlem) kârda, üzerindeki her şey (10 işlem) zararda. Sağ tarafta, tersi.
elibrarius :
yatay çizgi , sadece daha görünür kılmak için gerçek sonucun sıfırıdır.
Sol tarafta, altındaki her şey (50 adet) kârda, üstündeki her şey (10 adet) zararda. Sağ tarafta, tersi.

bu, mevcut değerlerin tahmin edilenlere oranıdır, bulutun içinden 45 derecede çizgi çizilir, sadece sıfırdaki örnek ortalanır. Dağılım çok büyük

sadece rms olabilirdi. model hatası kurşun oldu

anaokulu daha kısa
 
Maksim Dmitrievski :

bu, mevcut değerlerin tahmin edilenlere oranıdır, bulutun içinden 45 derecede çizgi çizilir, sadece sıfırdaki örnek ortalanır. Dağılım çok büyük

anaokulu daha kısa
Eksen etiketlerinde Real ve Predict görüyorum. Bir tavır değil.
elibrarius :
Eksen etiketlerinde Real ve Predict görüyorum. Bir tavır değil.

beni sinirlendirme) tahmin edicilerin değerlerini ve gerçeklerin değerlerini ızgara, bir köşegen var

veya google dağılım grafiği

 
Maksim Dmitrievski :

beni sinirlendirme) tahmin edicilerin değerlerini ve gerçeklerin değerlerini ızgara, bir köşegen var

veya google dağılım grafiği

Sakinlik)
Anlamıyorum. Bu resimde doğru tahminlerin nerede olduğu ve nerede olmadığı konusunda görüşünüzü çizin.
Veya Yura'yı bekleyin - resimde ne olduğunu açıklamasına izin verin.
elibrarius :
Sakinlik)
Anlamıyorum. Bu resimde doğru tahminlerin nerede olduğu ve nerede olmadığı konusunda görüşünüzü çizin.
Veya Yura'yı bekleyin - resimde ne olduğunu açıklamasına izin verin.

doğru tahminler yalan, geri kalan her şey hata

çizgiden sapmaların karesini hesaplayın ve bir NS hatası alacaksınız

hata ne kadar küçükse, çizginin etrafındaki yayılma o kadar küçük olur

 
Maksim Dmitrievski :

doğru tahminler yalan, geri kalan her şey hata

Tahminin mutlak doğruluğunu arzulamıyorum. Benim için kâr eden tüm işlemler doğrudur.
Örnekler:


1) tahmin edilen -10 alındı -8 - bu mükemmel bir kazanç ve hiç bir hata değil
2) tahmin edilen -4.8 alındı -13 - kar tahmin edilenden çok daha fazla, bu bir hata değil.
3) tahmin edilen -3.5 +5 alındı, bir kayıp olacak - bu bir hatadır. Soldaki ve 0'ın üzerindeki tüm noktalar gibi. Sadece onlar bir kayıp getirir ve bunlarla işlem yapmak bir hatadır.

elibrarius :

Tahminin mutlak doğruluğunu arzulamıyorum. Benim için kâr getiren her şey doğru.
Örnekler:


1) tahmin edilen -10 alındı -8 - bu mükemmel bir kazanç ve hiç bir hata değil
2) tahmin edilen -4.8 alındı -13 - kar tahmin edilenden çok daha fazla, bu bir hata değil.
3) tahmin edilen -3.5 +5 alındı, bir kayıp olacak - bu bir hatadır. Soldaki ve 0 üzerindeki tüm noktalar gibi

burada..

sosisleri şişte pişirmek daha iyidir, daha faydalı olacaktır.

sağlam bir model buna benzer, örneğin (google'dan ilk resim)


elibrarius :

Alglib algılayıcısına daha fazlasını öğrenmesini öğretelim, ha?

trenin her yeni başlangıcında, ağırlıklar rastgele dağıtılır, rastgeleliği kaldırın ve tüm normal paketlerde yapabileceğiniz gibi yeniden eğitmeye çalışın

onunla ne kadar ilginç şeyler yapabileceğini hayal et

 
Maksim Dmitrievski :

Alglib algılayıcısına daha fazlasını öğrenmesini öğretelim, ha?

trenin her yeni başlangıcında, ağırlıklar rastgele dağıtılır, rastgeleliği kaldırın ve tüm normal paketlerde yapabileceğiniz gibi yeniden eğitmeye çalışın

onunla ne kadar ilginç şeyler yapabileceğini hayal et

Ormanlara bayılırım. Ulusal Meclis'e dönersem, yakında olmayacak. Ve böylece onlara bir yıl harcadım.
