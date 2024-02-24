Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1395
öyle olmuyor 45 derecelik eğik bir çizgi var yatay değilsapmaları saymak zorunda değilsiniz .. hatta kimin ne bildiğini bile önerdi))
Sol tarafta, altındaki her şey (50 işlem) kârda, üzerindeki her şey (10 işlem) zararda. Sağ tarafta, tersi.
yatay çizgi , sadece daha görünür kılmak için gerçek sonucun sıfırıdır.
bu, mevcut değerlerin tahmin edilenlere oranıdır, bulutun içinden 45 derecede çizgi çizilir, sadece sıfırdaki örnek ortalanır. Dağılım çok büyük
sadece rms olabilirdi. model hatası kurşun olduanaokulu daha kısa
Eksen etiketlerinde Real ve Predict görüyorum. Bir tavır değil.
beni sinirlendirme) tahmin edicilerin değerlerini ve gerçeklerin değerlerini ızgara, bir köşegen var
veya google dağılım grafiği
Anlamıyorum. Bu resimde doğru tahminlerin nerede olduğu ve nerede olmadığı konusunda görüşünüzü çizin.
Veya Yura'yı bekleyin - resimde ne olduğunu açıklamasına izin verin.
Sakinlik)
doğru tahminler yalan, geri kalan her şey hata
çizgiden sapmaların karesini hesaplayın ve bir NS hatası alacaksınız
hata ne kadar küçükse, çizginin etrafındaki yayılma o kadar küçük olur
Tahminin mutlak doğruluğunu arzulamıyorum. Benim için kâr eden tüm işlemler doğrudur.
Örnekler:
1) tahmin edilen -10 alındı -8 - bu mükemmel bir kazanç ve hiç bir hata değil
2) tahmin edilen -4.8 alındı -13 - kar tahmin edilenden çok daha fazla, bu bir hata değil.
3) tahmin edilen -3.5 +5 alındı, bir kayıp olacak - bu bir hatadır. Soldaki ve 0'ın üzerindeki tüm noktalar gibi. Sadece onlar bir kayıp getirir ve bunlarla işlem yapmak bir hatadır.
burada..
sosisleri şişte pişirmek daha iyidir, daha faydalı olacaktır.
sağlam bir model buna benzer, örneğin (google'dan ilk resim)
Alglib algılayıcısına daha fazlasını öğrenmesini öğretelim, ha?
trenin her yeni başlangıcında, ağırlıklar rastgele dağıtılır, rastgeleliği kaldırın ve tüm normal paketlerde yapabileceğiniz gibi yeniden eğitmeye çalışın
onunla ne kadar ilginç şeyler yapabileceğini hayal et
