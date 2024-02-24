Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2777
Vladimir, bir şey bulduysan sevindim. Peki bunun branşla ilişkisi nedir? Sinir ağları mı yoksa onlar için veri elde etmek mi?
Burada uzun süredir tahminciler için bir arama yapılıyor, 2775 sayfa. MoD'yi besleyecek başka bir şey.
Benim görüşüm, göstergelerin MA'larında ve fiyatın diğer çarpıtmalarında değil, fiyatın kendisinde arama yapılması gerektiğidir.
Acı çekenleri doğru yola itmek istiyorum. Onlar inatçıdır).
Palyaço etrafta palyaçoluk yapıyor, yasaklayacak zamanları yok. Biri gidiyor, diğeri geri geliyor ve bu böyle devam ediyor.
Dikkatiniz dağılmasın.
Bilim çalışmanı yap.
Eğer eminseniz, ne üzerinden işlem yaptığınızın bir önemi yok.
Böyle bir öngörücü yayınlayabilir misiniz?
Belki de EURUSD ve GBPUSD üzerinde okunan RSI göstergesindeki farktır?
Aynı RSI, ancak bazı nüanslarla.
Bir kez daha: önemli olan tahmincilerin listesi değil, bu tahmincileri seçme algoritmasıdır. Pencere hareket ettiğinde, bahsedilen RSI kullanılabilir veya kullanılmayabilir. Sorun budur ve bir dizi sorunun ilkidir.
Dikkatin dağılmasın.
Bilimsel çalışmalarınızı yapın.
Bilimsel çalışmalar hoş karşılanır, ancak olağanüstü göstergelerinizin piyasadan dolaylı reklamı yasaklanmıştır. Göstergeler değil, ücretli göstergelerin yazarı yasaklanmıştır.
Daha mütevazı olmalısınız.
Altı yıldır piyasadasınız ve on yıl önce çoğu forum üyesi, teknik analiz çerçevesinde 6 aydan fazla çalışan bir ticaret sistemi oluşturmanın son derece zor olduğuna ikna olmuştu. Sinyallerin ömrüne göre değerlendirirsek, binlerce sinyalden bazı insanlar başarılı oldu, ancak sonuç her zaman aynı - depozito erik. Göstergelerinizi en azından bir durum veya daha iyisi bir sinyal düzeyinde kullanma olasılığına dair kanıt sunmadınız.
Teknik analiz kullanmanın pratik ve en önemlisi teorik imkansızlığı nedeniyle MO ile uğraşıyoruz. MO'ya girmeye başlamamız iyi bir yaşamdan kaynaklanmıyor. MO sofistike matematik ve yazılımdan oluşan bir dağdır. Burada bilim sevgisi yok.
NOT.
Gönderilen gösterge ilk gösterge değil.
Sinyal ikinci mum üzerindedir, pozisyon 3. mumun kapanışında açılacaktır. Sadece 3 mumun üzerinde trendin devam etmesi durumunda, en azından dördüncü mumda kar elde edin.
Ters sinyal ikinci mumda görünecek, anlaşma üçüncü mumda kapatılacaktır. Gösterge hiçbir şey değildir.
Arka arkaya 3 mum üzerinde bir işaretin pozitif artışları son derece nadirdir, ilgili istatistikleri kolayca elde edebilirsiniz. İlgili istatistiklere otokorelasyon denir. Genellikle üçten azdır.
СанСаныч Фоменко #:
İlgili istatistiğe otokorelasyon denir. Genellikle üçten azdır.
70'lerden kalma bir kitapta otokorelasyon olmadan bir seriyi tahmin etmenin imkansız olduğunu okumuştum. Bu konuda daha modern bir şey var mı?
Fraktalların özellikleri, desenlerin süresi boyunca daha uzun korelasyonlar elde etmenizi sağlar. Ancak pencereleri ayarlamak gerekir. Özünde yöntem, seriyi 2 parçaya bölerek ve birini diğerinden ters sırada çıkararak, kronolojik olarak ikinci veya birinci parçayı tersine çevirerek, yani grafiği noktada (çekici) yansıtarak bu tür durumları izole etmektir. Bu olgular Şişman Kuyruklar ve hafızada kendini gösteren şeylerdir. Yani, çekicinin sağındaki ve solundaki grafik parçaları güçlü bir şekilde ilişkilidir.
Anlamıyorum. Merkeze göre sağ kısmı sol kısımdan çıkararak güçlü sıçramaları tespit etmek ve bunları gruplara ayırmak mümkün mü? Neden daha uzun korelasyonlar? Bunlar kısa süreçler. Daha belirgin, daha güçlü olanlara ne dersiniz?
Genel olarak, zaman veya olay bağlayıcılığı ile işe yarayabilir. Ancak pencere boyutu bir şekilde eğitilmelidir.
Ve olayların resmileştirilmesi çözülmedi. Görünüşe göre sadece zaman.
Fraktalların özellikleri, desenlerin süresi boyunca daha uzun korelasyonlar elde etmenizi sağlar. Ancak pencereleri ayarlamak gerekir. Özünde yöntem, seriyi 2 parçaya bölerek ve birini diğerinden ters sırada çıkararak, kronolojik olarak ikinci veya birinci parçayı tersine çevirerek, yani grafiği noktada (çekici) yansıtarak bu tür durumları izole etmektir. Bu fenomenler Şişman Kuyruklar ve hafızada kendini gösteren şeylerdir. Yani, çekicinin sağındaki ve solundaki grafik parçaları güçlü bir şekilde ilişkilidir.
Fraktalları dikkate almadım ama grafiğe baktım.