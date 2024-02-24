Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2777

Aleksei Stepanenko #:

Vladimir, bir şey bulduysan sevindim. Peki bunun branşla ilişkisi nedir? Sinir ağları mı yoksa onlar için veri elde etmek mi?

Burada uzun süredir tahminciler için bir arama yapılıyor, 2775 sayfa. MoD'yi besleyecek başka bir şey.

Benim görüşüm, göstergelerin MA'larında ve fiyatın diğer çarpıtmalarında değil, fiyatın kendisinde arama yapılması gerektiğidir.

Acı çekenleri doğru yola itmek istiyorum. Onlar inatçıdır).

Palyaço etrafta palyaçoluk yapıyor, yasaklayacak zamanları yok. Biri gidiyor, diğeri geri geliyor ve bu böyle devam ediyor.
Devam etmenin bir anlamı olduğunu sanmıyorum.
 
Dikkatiniz dağılmasın.

Bilim çalışmanı yap.

 
Uladzimir Izerski #:

Eğer eminseniz, ne üzerinden işlem yaptığınızın bir önemi yok.

Shf altında gerçek parayla işlem yapmamanız gerektiğini söylüyorum.

Ne zaman yazsam, başka bir şeyden bahsediyorsun.

İşaretlerle ilgili ilk soruma ve replikama.
 
Evgeni Gavrilovi #:

Böyle bir öngörücü yayınlayabilir misiniz?

Belki de EURUSD ve GBPUSD üzerinde okunan RSI göstergesindeki farktır?

Aynı RSI, ancak bazı nüanslarla.

Bir kez daha: önemli olan tahmincilerin listesi değil, bu tahmincileri seçme algoritmasıdır. Pencere hareket ettiğinde, bahsedilen RSI kullanılabilir veya kullanılmayabilir. Sorun budur ve bir dizi sorunun ilkidir.

 
Bilimsel çalışmalar hoş karşılanır, ancak olağanüstü göstergelerinizin piyasadan dolaylı reklamı yasaklanmıştır. Göstergeler değil, ücretli göstergelerin yazarı yasaklanmıştır.

Daha mütevazı olmalısınız.

Altı yıldır piyasadasınız ve on yıl önce çoğu forum üyesi, teknik analiz çerçevesinde 6 aydan fazla çalışan bir ticaret sistemi oluşturmanın son derece zor olduğuna ikna olmuştu. Sinyallerin ömrüne göre değerlendirirsek, binlerce sinyalden bazı insanlar başarılı oldu, ancak sonuç her zaman aynı - depozito erik. Göstergelerinizi en azından bir durum veya daha iyisi bir sinyal düzeyinde kullanma olasılığına dair kanıt sunmadınız.


Teknik analiz kullanmanın pratik ve en önemlisi teorik imkansızlığı nedeniyle MO ile uğraşıyoruz. MO'ya girmeye başlamamız iyi bir yaşamdan kaynaklanmıyor. MO sofistike matematik ve yazılımdan oluşan bir dağdır. Burada bilim sevgisi yok.


NOT.

Gönderilen gösterge ilk gösterge değil.

Sinyal ikinci mum üzerindedir, pozisyon 3. mumun kapanışında açılacaktır. Sadece 3 mumun üzerinde trendin devam etmesi durumunda, en azından dördüncü mumda kar elde edin.

Ters sinyal ikinci mumda görünecek, anlaşma üçüncü mumda kapatılacaktır. Gösterge hiçbir şey değildir.

Arka arkaya 3 mum üzerinde bir işaretin pozitif artışları son derece nadirdir, ilgili istatistikleri kolayca elde edebilirsiniz. İlgili istatistiklere otokorelasyon denir. Genellikle üçten azdır.


 

70'lerden kalma bir kitapta otokorelasyon olmadan bir seriyi tahmin etmenin imkansız olduğunu okumuştum. Bu konuda daha modern bir şey var mı?

Fraktalların özellikleri, kalıpların var olma süresi için daha uzun korelasyonlar elde edilmesine izin verir. Ancak pencereleri ayarlamanız gerekir. Özünde yöntem, seriyi 2 parçaya bölerek ve birini diğerinden ters sırada çıkararak, kronolojik olarak ikinci veya birinci parçayı tersine çevirerek, yani grafiği noktada (çekici) yansıtarak bu tür durumları seçmekten oluşur. Bu fenomenler Şişman Kuyruklar ve hafızada kendini gösteren şeylerdir. Yani, grafiğin çekicinin sağındaki ve solundaki parçaları yüksek oranda ilişkilidir.

Süreç basitçe şu şekilde oluşur: 1. Çatallanma noktası, geçmiş örüntü kırılır, piyasaya yeni etkileyici bilgiler girer. 2. Bilgi piyasa tarafından kısmen hesaba katıldıktan sonra, bir çekicinin geri kalanı tahmin ettiği görülür. 3. Tekrar çöküş, önceki bağımlılıklar çalışmayı durdurur. Yeni bir çatallanmanın başlangıcı da kısmen tahmin edilir.

Klasik ekonometride böyle bir şey yoktur. Ancak kayan pencere yaklaşımını basitçe revize ederek araçlarını kullanmak mümkündür.
 
Anlamıyorum. Merkeze göre sağ kısmı sol kısımdan çıkararak güçlü sıçramaları tespit etmek ve bunları gruplara ayırmak mümkün mü? Neden daha uzun korelasyonlar? Bunlar kısa süreçler. Daha belirgin, daha güçlü olanlara ne dersiniz?

Genel olarak, zaman veya olay bağlayıcılığı ile işe yarayabilir. Ancak pencere boyutu bir şekilde eğitilmelidir.

Ve olayların resmileştirilmesi çözülmedi. Görünüşe göre sadece zaman.

 
Fraktalları dikkate almadım ama grafiğe baktım.

