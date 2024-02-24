Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2784

Uladzimir Izerski #:

Örneklemeyi nasıl yapıyorsunuz? Anlamıyorum.

Bunu bir diziye koyup sonra kaydetmem mi gerekiyor? Bu konuda iyi değilim.

4k'da bir taslağım var, ancak 5k'da yapmak sorun değil.

Sütunları ";" ile sınırlandırılmış bir csv dosyasına ihtiyacım var: "Veri", "Hedef".

"Hedef" içine hedefi yazın - bu, okun varlığını ve konumunu kodlayacaktır.

Çubuk açılışında oklarınız var mı?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Oklar olay anında görünür.

Bunu çözmeye çalışacağım. Eğer yeterince beynim varsa). Bu sorularla hiç ilgilenmedim. Gerek de duymadım. Yeterince hızlı yapamıyorum. Ailevi meselelerle meşgulüm.

 
Uladzimir Izerski #:

Bir olay gerçekleştiği anda oklar görünür.

Bunu çözmeye çalışacağım. Eğer yeterince beynim varsa). Bu konularla hiç ilgilenmedim. İhtiyacım olmadı. Henüz yeterince hızlı yapamıyorum. Ailevi işlerle meşgulüm.

Çubuğun ortasındaki oklar keyfi olarak işarete bağlıysa, biraz daha karmaşık olacaktır.

Bana bir bin dosyası da verebilirsiniz, ancak yapısını açıklayın.

 
sibirqk #:

Yirmi yıl önce C'yi geliştirirken ben de bu noktada durmuştum. Sıfırdan indeksleme ve döngü bir birim daha az. Ama sonra MKL'de ustalaşmak kolay - aynı C.

Sıfırdan başlarsanız, muhtemelen sıfırdan başlamak daha kolaydır. Ve ben zaten başka bir dil öğrendim, farklı düşünmek zor....
 
Aleksey Vyazmikin #:

Çubuğun ortasındaki oklar keyfi olarak işarete bağlıysa, kesinlikle biraz daha karmaşık olacaktır.

Bin dosyasını da verebilirsiniz, ancak yapısını açıklayın.

Tarih - çubuk numarası ve hedef 0 veya 1 alış satış?

 
Valeriy Yastremskiy #:

Senkronizasyonu kontrol etmek için tarih daha iyidir.

Hedef "0" veya "1" - ok göründü veya görünmedi veya aynı anda -1 - ok aşağı, 1- ok yukarı, 0 - ok yok.

Her ne kadar, göstergenin okun diz başına sadece bir kez çizilmesi koşulu olduğunu kabul etsem de, tekrar tekrar çizmek için bir neden olsa bile, o zaman zor olacaktır.

 

Veri oluşturmak için kullanılacak en iyi araç aşağıdakilerden hangisidir?

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html


Evgeni Gavrilovi #:

Veri oluşturmak için kullanılacak en iyi araç aşağıdakilerden hangisidir?

Hedef değişkenle ilgili olan kümelenmeyi almak gerekir.

Burada böyle bir kümelenme var mı?

 
Evgeni Gavrilovi #:

Veri oluşturmak için kullanılacak en iyi araç aşağıdakilerden hangisidir?

Kümeleme veri oluşturmaz
 
Anlıyorum, yani sadece bir tane GMM mi var? Başka yok mu?
