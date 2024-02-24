Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1385
haklı değilsin Bunu yapmanın tek yolu bu.
TAMAM. Fiyata bağlı bir terazi ile çalışmak istiyorsanız - hakkınız.
amaç kısa vadeli bir model oluşturmaksa - yaklaşımınız normaldir, ta ki örnek sayısı o kadar fazla artana kadar tüm iadeleriniz bilgilendirici olmadığı için atılabilir
bilgi eksikliği ancak tüm özellikler birbiriyle ilişki kurmaya başladığında belirlenebilir, bu durumda eğitim örneğinin uzunluğunu artırmak hiçbir şeye yol açmaz.
Ben sadece ömür uzatmayı merak ediyordum.
Fiyatı seviyelere ayırırsanız , tarihin ortalama derinliğini , fiyatın geldiği andan başlayarak ve çıktığı zaman biten seviyelere göre hesaplayabileceğinize inanıyorum.
ama bu yine eğitimde ek hatalara neden olacak?
ZZ'nin tepelerinin oluşumu arasındaki süreyi gösteren bir ZigZag yaptım, ne yazık ki fiyat o kadar durağan değil ki, sürenin tekrarları bile tespit edilemiyor.
burada, genel olarak, fiyat ön işleme ile bir tür çözüme ihtiyaç duyulur, bir seçenek olarak, aynı Renko şeması, en azından zaman bileşeninden bir sapma olacak ve ayrı seviyeler olacak (Renko tuğlasının yüksekliği)
burada, genel olarak, fiyat ön işleme ile bir tür çözüme ihtiyaç duyulur, bir seçenek olarak, aynı Renko şeması, en azından zaman bileşeninden bir sapma olacak ve ayrı seviyeler olacak (Renko tuğlasının yüksekliği)
katkıda bulunmak, evet. Bu yaklaşımda, genel olarak, benim için şu ana kadar cevaplardan daha fazla soru var.
ama bir şekilde üstesinden gelmelisin.
IMHO, sonunda ML'nin çalışmadığını anlamak için harika bir an ve piyasaya yakın kazanç hedefiyle göstergelere geri dönme veya hizmet sektöründe bir iş arama zamanı.
ama bir şekilde üstesinden gelmelisin.
Renko sorun değil, MT4 altında bir göstergem var ama MT5 altında da göstergeler olmalı mı? - MO'da gösterge değerinin bir tahmincisi olarak uygulayın
Not: Şimdilik Python'da gezinmem gerekecekti, bir çok güncel konuya kendim karar verdim ama gerçekten MO yapmak istiyorum, hazır çözümler ararsanız her şey Python'da ((
Evet, Renko tam olarak doğru değil .. hala birçok seviyeye ayrılmanız gerekiyor
python için soketlere konnektör yaptım test cihazında mt5 soketleri çalışmasa da mb işe yarayacak dediler
Ben sadece ömür uzatmayı merak ediyordum.
Uzun vadeli modeller için zaten inceltme gerekecek ve model değişmeyecek.
desimasyon, bilginin yarısını tekrar atmak ve modeli kabalaştırmaktır.