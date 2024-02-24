Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2775

Aleksey Nikolayev #:

Anladığım kadarıyla, kullanılan C++ derleyicisine ve Rtools sürümüne (windows için) bağlı. Ben o kadar ileri gitmiyorum, en fazla STL kullanıyordum, onda da hiç sorun yaşamadım.

Maxim Dmitrievsky #:
Peki ya fraktallar, kimse çözemedi mi? Ve bilgilendirici işaretleme.
Botu çalıştırayım.
Çok basit olmalı, zaman yok. Bir saat içinde yapabilirsiniz.
Ama bunun için ne kadar çok düşünülmüş

Sınıflandırılan BP ile ilgili oldukları sürece hangi niteliklerin olduğu önemli değildir.

Özellikle bu konu için, şimdi yarım saat boyunca, sadece OHLC kullanarak, kabaca bir ok göstergesi çizdim.

Bu, filtresiz ilk önizlemedir ve başka hiçbir numara yoktur, sadece OHLC. Bu algoritma herhangi bir TF üzerinde çalışacaktır.

Beğenin ya da beğenmeyin, ancak finansal grafiklerin derinliğini ve anlamını anlamıyorsanız, hiçbir R anahtarı ve Python yardımcı olmayacaktır. Kabalık için özür dilerim elbette.

OHLC_1

Uladzimir Izerski #:

Bu bilimsel değil, geriye dönük test nerede?

Bunu SQL'de yapabilirsiniz, asıl önemli olan kanıttır.
 
Valeriy Yastremskiy #:

Farklar / artışlar, hızlar / ivmeler, yayılmalar / koridorlar ve bunların ortalamaları.

Ölçecek başka bir şey düşünemiyorum.(

Göstergeler ....

Listede başka hiçbir şeye gerek yoktur.

Her şey, bir özelliğin hedef değişken üzerindeki etki derecesini belirleyen yeterince hızlı bir algoritmaya bağlı olacaktır. Bir kez daha, algoritma korelasyon DEĞİLDİR ve MO algoritmalarında özelliklerin önemi DEĞİLDİR.

Bir özelliğin kalitesi, hedef değişken üzerindeki etkisindeki değişkenlik derecesidir.

Bu etkinin sayısal tahmininde %10'dan daha az değişkenlik gösteren yeterince etkili nitelikler (benim terminolojimde yüksek tahmin gücüne sahip) bulursanız, mutlu olursunuz. Neredeyse tüm MO algoritmalarının tahmin hatasının %40'tan az olması garanti edilecektir ya da şansınız yaver gider ve %20'yi yakalayabilirsiniz.

Bütün plan bu

 
Maxim Dmitrievsky #:

Bilimsel değil. Geriye dönük test nerede?

Bunu SQL'de yapabilirsiniz, her şey kanıtla ilgili.

Neden geriye dönük test?

Bu, bir test cihazında yapabileceğiniz gibi geçmişe bakmadan canlı bir güncel grafiktir.

Finans piyasası canlıdır ve bir yılan balığı gibi kaygandır. Özel bir yaklaşım gerektirir.

Ve hayatınız boyunca bilimsel çalışmalar yapabilirsiniz. Ne işe yarar ki? )) Görüyorum, izliyorum, gülüyorum.))

 
Uladzimir Izerski #:

ve canlı bir grafik üzerinde geçmişe göz atamaz mısınız?

 
Andrey Dik #:

ve canlı bir grafikte geçmişe göz atamıyor musunuz?

Geçmişe bir adım öncesinden bakmayı kastetmiştim. Bu, bazı insanların kişisel kazanç için yararlanmayı gerekli bulduğu test cihazında yapılabilir. Siz değil. İzliyordum, iyi bir algoritmanız var. Bu yaklaşımı seviyorum.

Bu göstergeyi dizlerimin üzerinde yaptım. Dürüst olmak gerekirse.

Herhangi bir enstrüman ve TF ayarlayabilirsiniz. Bunu test edeceğiz.

En zor şey veri manipülasyonudur, Pandas veya başka bir analog öğrenmeniz gerekir, o zaman neredeyse hiçbir strateji sorun olmayacaktır. Veya SQL sorguları aracılığıyla koşullara göre seçimler yapın. Her ikisi de hızlı çalışır.

Döngülerin katı bir şekilde kullanılacağı senaryolar görmüyorum, çoğunlukla veri kümelerinden seçimler.
 
Maxim Dmitrievsky #:
En zor şey veri manipülasyonudur, Pandas veya başka bir analog öğrenmeniz gerekir, o zaman neredeyse hiçbir strateji sorun olmayacaktır. Veya SQL sorguları aracılığıyla koşullara göre seçimler yapın. Her ikisi de hızlı çalışır.

Döngülerin katı bir şekilde kullanılacağı senaryolar görmüyorum, çoğunlukla veri kümelerinden seçimler.

Benim durumumda döngüler bile kullanılmıyor. Anında hesaplıyor.

Grafiğe elle oklar koyduğumu düşünmeyin)))

 
Uladzimir Izerski #:

Özellikle bu konu için, şimdi yarım saat boyunca, sadece OHLC kullanarak, kabaca bir ok göstergesi çizdim.

Bu, filtresiz ve başka hiçbir numara olmadan yalnızca OHLC'nin ilk önizlemesidir. Bu algoritma herhangi bir TF üzerinde çalışacaktır.

Beğenin ya da beğenmeyin, ancak finansal grafiklerin derinliğini ve anlamını anlamıyorsanız, hiçbir R tuşu ve Python yardımcı olmayacaktır. Kabalık için özür dilerim elbette.

Anlaşma nerede açılıyor?

İşaretin olduğu yerde ovpen üzerinde mi yoksa işaretin olduğu yerde cloze üzerinde mi yoksa bir sonraki mumda mı?

