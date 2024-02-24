Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2775
Anladığım kadarıyla, kullanılan C++ derleyicisine ve Rtools sürümüne (windows için) bağlı. Ben o kadar ileri gitmiyorum, en fazla STL kullanıyordum, onda da hiç sorun yaşamadım.
Teşekkürler, nasıl yapılacağına dair bazı eğitimler buldum, ancak henüz yapamıyorum....
Peki ya fraktallar, kimse çözemedi mi? Ve bilgilendirici işaretleme.
Özellikle bu konu için, şimdi yarım saat boyunca, sadece OHLC kullanarak, kabaca bir ok göstergesi çizdim.
Bu, filtresiz ilk önizlemedir ve başka hiçbir numara yoktur, sadece OHLC. Bu algoritma herhangi bir TF üzerinde çalışacaktır.
Beğenin ya da beğenmeyin, ancak finansal grafiklerin derinliğini ve anlamını anlamıyorsanız, hiçbir R anahtarı ve Python yardımcı olmayacaktır. Kabalık için özür dilerim elbette.
Bu bilimsel değil, geriye dönük test nerede?Bunu SQL'de yapabilirsiniz, asıl önemli olan kanıttır.
Farklar / artışlar, hızlar / ivmeler, yayılmalar / koridorlar ve bunların ortalamaları.
Ölçecek başka bir şey düşünemiyorum.(
Göstergeler ....
Listede başka hiçbir şeye gerek yoktur.
Her şey, bir özelliğin hedef değişken üzerindeki etki derecesini belirleyen yeterince hızlı bir algoritmaya bağlı olacaktır. Bir kez daha, algoritma korelasyon DEĞİLDİR ve MO algoritmalarında özelliklerin önemi DEĞİLDİR.
Bir özelliğin kalitesi, hedef değişken üzerindeki etkisindeki değişkenlik derecesidir.
Bu etkinin sayısal tahmininde %10'dan daha az değişkenlik gösteren yeterince etkili nitelikler (benim terminolojimde yüksek tahmin gücüne sahip) bulursanız, mutlu olursunuz. Neredeyse tüm MO algoritmalarının tahmin hatasının %40'tan az olması garanti edilecektir ya da şansınız yaver gider ve %20'yi yakalayabilirsiniz.
Bütün plan bu
Neden geriye dönük test?
Bu, bir test cihazında yapabileceğiniz gibi geçmişe bakmadan canlı bir güncel grafiktir.
Finans piyasası canlıdır ve bir yılan balığı gibi kaygandır. Özel bir yaklaşım gerektirir.
Ve hayatınız boyunca bilimsel çalışmalar yapabilirsiniz. Ne işe yarar ki? )) Görüyorum, izliyorum, gülüyorum.))
ve canlı bir grafik üzerinde geçmişe göz atamaz mısınız?
Geçmişe bir adım öncesinden bakmayı kastetmiştim. Bu, bazı insanların kişisel kazanç için yararlanmayı gerekli bulduğu test cihazında yapılabilir. Siz değil. İzliyordum, iyi bir algoritmanız var. Bu yaklaşımı seviyorum.
Bu göstergeyi dizlerimin üzerinde yaptım. Dürüst olmak gerekirse.
Herhangi bir enstrüman ve TF ayarlayabilirsiniz. Bunu test edeceğiz.
En zor şey veri manipülasyonudur, Pandas veya başka bir analog öğrenmeniz gerekir, o zaman neredeyse hiçbir strateji sorun olmayacaktır. Veya SQL sorguları aracılığıyla koşullara göre seçimler yapın. Her ikisi de hızlı çalışır.
Benim durumumda döngüler bile kullanılmıyor. Anında hesaplıyor.
Grafiğe elle oklar koyduğumu düşünmeyin)))
Anlaşma nerede açılıyor?
İşaretin olduğu yerde ovpen üzerinde mi yoksa işaretin olduğu yerde cloze üzerinde mi yoksa bir sonraki mumda mı?