Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2773
Hayır, hiç de değil. Sadece başka ne yapacağımı bilmiyorum. Piyasadaki sinir ağlarını kullanmaya çalışıyorum. Orada da bir umut olduğunu sanmıyorum.
Piyasa kesinlikle değil...
Matematikle aranız iyiyse MO hakkında akıllıca bir kitap okuyun... bu konuyu okumaktan x1000 kat daha faydalı olacaktır....
neden? çünkü formül çok basit. döviz piyasasındaki karmaşık ilişki hakkında ne söyleyebiliriz?)
Bu algoritmanın OOS üzerinde iyi sonuçlar göstermesi nasıl sağlanır?
Doğrusal regresyona ihtiyaç duyduğunuzda bu durum söz konusudur)
Bir bakayım dedim, benim için kolay değil ama gerçekten çok ilginç.
Bilinen, açık algoritmalar/formüller (örneğin göstergeler) kullanarak fiyat tekliflerinden işaretler mi oluşturuyorsunuz yoksa bunları oluşturmak için makine öğrenimini mi kullanıyorsunuz?
O zaman kodda bir hata olma olasılığı vardır, ya gerçek tırnaklarla ya da simüle ederek testler yapmanız gerekir....
Siyah - uzunlar, yeşil - kısalar. Tahmin bir adım önde.
kanıtlaması gerektiği gibi:
büyük bir mum basitçe belirlenir (ve açılışında bile değil, kapanışında).
trend çalışacak, düz ise çalışmayacaktır (resimden de görebileceğiniz gibi).
tahmin etmiyorsunuz, ancak gerçek hareketi belirtiyorsunuz.
... bu harekette trend alanları olduğu için şanslısınız ve gecikmiş sözde tahminleriniz sadece trend değişmediği için gerçekleşiyor ... ve sadece değişmediği sürece ... ve sadece değişmediği sürece (tersine dönmeyi tahmin edemediğini açıkça görebilirsiniz).
p.s.
neden hala öngörüde bulunduğunuz herkesi kandırmaya çalıştığınız belli değil... belki de şeyleri gerçek isimleriyle çağırarak sonuç çıkarmalısınız ve duygusal olarak algıladığınız yalanları söylememelisiniz... mantıkla tartışmaya çalışan (kullanılan yöntem ve malzemelerin özünü yanlış anlamış) bu tür yalancılara kimin ihtiyacı var...
Siyah uzunlar, yeşil kısalar. Bir adım önde.
Kodu görebilir miyim?
Kod mu? 2,000 satırdan fazla olan R? Bir buçuk düzine paket kullanan? Ve aynı zamanda bu kodu kullanan MQL4'teki kodu?
Paranın olduğu komodinin anahtarlarına ne dersiniz?
Ya da belkiVladimir Perervenko 'nun çiğnedikleri yeterlidir.
Yayınlanan sonuçlar 2017 yılına ait. Ondan sonra bunlar üzerinde çalışmadım, seviyenin yükseleceğini, insanların "tahmin yeteneği" kelimelerinin anlamını anlayacağını ve tercihen borsalar için anlamlı şeyler yapmaya başlayacağını umuyordum.
R 'de 2000 satır kod ve 15 paket, algoritmanın karmaşıklığından çok yazarın profesyonellikten uzaklığı hakkında konuşuyor.
Yayınlanan sonuçlar 2017 yılına ait. Ondan sonra bunları yapmadım, seviyenin yükseleceğini ummaya devam ettim
R 'de 2000 satır kod ve 15 paket, algoritmanın karmaşıklığından çok, yazarın profesyonellikten uzaklığı hakkında konuşuyor
Güttüğün topluma sadık kalacak kadar nazik ol.
Sen cahil bir adamsın.
Evet... konuşmanın özü hakkında söyleyecek bir şeyiniz olmadığında (ve ben özü açıkça belirttim), "neden şapka takmıyorsun?" gibi dırdır etmeye başlarsınız.
Ve kedinizi evde eğiteceksiniz...