Anlaşma nerede açılıyor?
işaretin olduğu yerde ovpen üzerinde mi yoksa işaretin olduğu yerde cloze üzerinde mi yoksa bir sonraki mum üzerinde mi?
Bilimsel çalışmayı henüz yapmadım.))
Böyle bir keşfi ıslatmakla meşgulüm.)))
P.s.
Prensip olarak, önemli değil, hepsi TF'ye ve stoploss'un değerine bağlıdır.
Girmeyi bile denedim.
Özellikle bu konu için, şimdi yarım saat boyunca, sadece OHLC kullanarak, kabaca bir ok göstergesi çizdim.
Göstergenin kendisi nerede? Eğer özellikle şube içinse...
Sadece çalışmanın sonucunu gösterebilirim. Bir gösterge çok şişman olacaktır).
Bu arada, bir fırsatınız vardı ama reddettiniz. Ne yazık ki.
Belki makine öğrenimi ile sonuç daha doğru olabilir. Ama bununla uğraşmak için çok tembelim. Akıllı bir öneri bekliyorum.
Umarım bir demodur, çünkü bunun altında ticaret yapmak biraz egzersizdir.
İyi birmakale, yüksek kalite.
genel bir bakıştan daha yüksek ama sırları açığa çıkarmadan
MT5'te 50 bin çubuk için MQ'dan fiyat teklifleri üzerine göstergeniz temelinde bir örnek oluşturabilir misiniz?
Sadece her çubuğun senkronizasyonu için tarihi kaydedin ve diyelim ki "1" - yukarı ok ve "-1" - aşağı ok, "0" - ok yok mu?
Okun görünümünü ve hatta belki yönünü tahmin etmek için kendimi eğitmeye çalışacağım. Bakalım MO ya da benim tahmincilerim ne kadar iyi.....
Şimdilik çok kaba bir versiyon.
Gelecekte ne olacağını göreceğiz.
Eğer eminseniz, ne üzerine işlem yaptığınızın bir önemi yoktur.
СанСаныч Фоменко #:
Ve böylece, bir şeyin bir şeyle her türlü varyasyonu. Bir şeyler uydurmakla ilgili bir sorunum yok.
Böyle bir tahminciyi yayınlayabilir misiniz?
Belki de EURUSD ve GBPUSD'de okunan RSI göstergesindeki farktır?
Bir gösterge çok yağlı olurdu).
Vladimir, eğer senin için bir şeyler yolunda gittiyse, buna sevindim. Peki bunun branşla ilgisi nedir? Sinir ağları mı yoksa onlar için veri elde etmek mi?