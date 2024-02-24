Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2778
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aynı RSI, ancak bazı nüanslar var.
Bir kez daha: önemli olan tahmincilerin listesi değil, bu tahmincileri seçme algoritmasıdır. Pencere hareket ettiğinde, söz konusu RSI kullanılabilir ya da kullanılmayabilir. Sorun budur ve bir dizi sorunun ilkidir.
Bir serinin parametrelerinin ortalamasını alma yöntemleri genellikle anlaşılabilirdir, yaratıcılarının mantığı da açıktır (her zaman ve tamamen değil elbette))). ), göstergeler bu temelde oluşturulur. Gecikmenin nedeni açıktır. Ve gecikmeyi ortadan kaldırma olasılığı net değil.
Bilmiyorum, burada bir fikir vardı (benim değil))) ) fiyat göstergelerinden ve göstergelerden kurallar oluşturmak ve sonucu ticaret için sinyallerle görmek.
Ancak bu, işaretlerin anlamlı bir şekilde yeniden seçilmesi / seçilmesi değildir.
Fiyatlardan ve komşu para birimlerinin ortalamalarından işaretler yapmak mümkündür.
Genel olarak, seçim algoritmasını henüz anlamıyorum.
Açıkçası ekstremum seviyeleri, tik hızları, trend, trend koridorunun genişliği, fiyatların koridor sınırlarına dönüş sıklığı, farklı zaman ölçeklerinde.....
Anlamıyorum. Merkeze göre sağ kısmı sol kısımdan çıkararak güçlü sıçramaları izole etmek ve bunları gruplara ayırmak mümkün mü? Neden daha uzun korelasyonlar? Bunlar kısa süreçler. Daha belirgin, daha güçlü olanlar belki?
Genel olarak, zaman veya olay bağlama ile çalışabilir. Ancak pencere boyutu bir şekilde elde etmek için eğitilmelidir.
Ve olayların resmileştirilmesi çözülmedi. Görünüşe göre sadece zaman var.
Bu grafik parçasında ne görüyorsunuz, nasıl bir desen?
Bir serinin parametrelerinin ortalamasını alma yöntemleri genellikle anlaşılabilirdir, yaratıcılarının mantığı da açıktır (her zaman ve tamamen değil elbette))). ), göstergeler bu temelde oluşturulur. Gecikmenin nedeni açıktır. Ve gecikmeyi ortadan kaldırma olasılığı net değildir.
Bilmiyorum, burada bir fikir vardı (benim değil))) ) fiyat göstergelerinden ve göstergelerden kurallar oluşturmak ve sonucu ticaret için sinyallerle görmek için.
Ancak bu anlamlı bir işaret arama / seçme değildir.
Belki fiyatlardan ve komşu para birimlerinin ortalamalarından işaretler çıkarabilirsiniz.
Genel olarak, seçim algoritmasını henüz anlamıyorum.
Açıkçası bunlar farklı zaman ölçeklerinde..... ekstrem seviyeler..... tik hızları..... trend..... trend koridorunun genişliği..... fiyatların koridor sınırlarına geri dönüş sıklığıdır.
Yüzüncü kez yazıyorum: özellik (yordayıcı) ile hedef değişken arasındaki bilgi bağlantısının derecesine göre.
Fraktallara bakmadım, grafiğe baktım.
Mesajıma grafiği ile yanıt verdi, ancak alkolik çılgınlıktan sadece konuya işiyordu. Aslında fraktallar hakkında konuşuyordu.
Sağır bir telefon böyle çalışır, bir palyaçolar zinciri aracılığıyla.
Bu grafik parçasında ne görüyorsunuz, nasıl bir desen?
Her zamanki kayan pencereyi kullanırsanız, orada herhangi bir kararlı bağımlılık bulamazsınız
Ama bu şekilde çizerseniz. Kırmızı noktadan itibaren geçen süre tersine çevrilebilir olacaktır, noktadan ileriye doğru hareket eden artışlar artan gecikme ile birbirleriyle ilişkili olacaktır. Noktadan uzaklaştıkça gecikme de artacaktır.
Korelasyon negatif olacaktır, ancak grafikleri noktadan itibaren yansıtırsak pozitif olacaktır.
Bu durumda bunu bir referans noktası olarak almamız ve buradan bir tahmin penceresi oluşturmamız gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kekemelik penceresi ile kastedilen budur.
Teknik olarak farklı şekillerde yapılabilir.
Yüzüncü kez: özellik (yordayıcı) ve hedef değişken arasındaki bilgisel bağlantı derecesine göre.
Bu, en iyi sonuca göre seçimdir. Birincil seçim algoritmasını sordum. Kalan olası özelliklerin başlangıçta seçilenlerden daha az bilgilendirici olduğuna neden karar verdiniz?
Eğer aşırı uyum ve bilgilendirici bir ilişkinin sonucuna göre seçim yapılıyorsa ve ilk seçim saflığa dayanıyorsa, bu bir yaklaşımdır. Normal bir yaklaşım, eğer seçilenler sonuçta ortaya çıkanları içeriyorsa, o zaman fikir işe yarar.
Tahmin edicilerin ilk seçimi için bir algoritma var mı? Mantığı anlamak istiyorum. Başlangıçta özelliğin hedefle nasıl ilişkili olduğu nasıl anlaşılır.
Bende / bizde var ))) şimdiye kadar aynı aşırı seçim, yığılmış, denenmiş, kesimleri anladım, daha ileri git))))
Her zamanki kayan pencereyi kullanırsanız, orada kararlı bağımlılıklar bulamazsınız
Ama bu şekilde çizerseniz. Kırmızı noktadan itibaren zaman tersine çevrilebilir olacak, noktadan itibaren gelecekteki artışlar artan gecikmeyle birbiriyle ilişkili olacaktır. Noktadan ne kadar uzaklaşılırsa, gecikme o kadar artacaktır.
Korelasyon negatif olacaktır, ancak grafikleri noktadan yansıtırsak pozitif olacaktır.
Bu durumda onu bir referans noktası olarak almamız ve ondan bir tahmin penceresi oluşturmamız gerektiği ortaya çıktı. Kekemelik penceresi ile kastedilen buydu.
Teknik olarak farklı şekillerde yapılabilir.
Hehe, aynada kırıklığı izlemek istiyorsun)))))) Bir şekilde referans noktaları ve kenarları bulmak zorundasınız))))))
Güzel fikir ve hatta su üzerindeki bazı dairelerin hissi)))) karşı tepkinin etkisi
Mesajıma grafiğiyle yanıt verdi, sadece konuyla ilgili sarhoş bir saçmalık. Başlangıçta fraktallar hakkında konuşuyorduk.
Sağır telefonlar böyle çalışır, palyaçolar zinciri aracılığıyla.
Birbirinizi duy(a)mamakta nasıl bu kadar ustasınız? Cevap Ulad'ın grafiğiyle ilgiliydi, ama fraktallar kısmını da anlamadım))))) Ama bu hiçbir sebep değil...))))
Birbirinizi duy(a)mamakta ne kadar iyisiniz. Cevap Ulad'ın grafiği hakkındaydı sanırım ama fraktalları da anlamadım))))) Ama bu hiçbir sebep değil...))))
Ulado, kimse ona bunu sormamış olsa da, fraktallar hakkındaki yazıma bir grafikle cevap verdi
Asla aldırma)))))
Hey, ben bunu tamamen Sanych'e bir cevap olarak anladım)))))