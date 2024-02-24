Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2767
Son altı saattir herkes dolara karşı.
Bu bir akşam geri çekilmesi mi? Kritik haberlere bir tepki mi? Sadece bir dalgalanma mı, yoksa Fed bir gün önce faiz artırmamaya mı karar verdi?
Tek bir enstrümanın sadece fiyat teklifine bakan hiç kimse buna cevap veremez. Tek bir kotasyon/etiket açısından bakıldığında tüm seçenekler eşittir.
Not/ Pencereler ve referans noktaları hakkında: 10 yıllık tahvil sahiplerinin bakış açısından, bugün XAU'daki 5000p'lik artış, bahsetmeye değmeyecek kadar saçma. Ve birileri depozitolarını kaybetmiş olmalı.
Bu bir analiz değil)))) hiç analiz değil
..а нету обоснованной теории по которой что-то измерить, и почему 10, почему именно этих свечей,
neden şimdi, ne bekleniyordu ve GPT-5 tam olarak nasıl yardımcı oldu.
Hatta en temel şey olan "deneyin sonucunu değerlendirmeye" kadar. GPT olmadan ya da GPT ile - nasıl değerlendirilebilir? Deneyin başarılı olup olmadığı?
ölçmek için - ...
ve geçerliliği kanıtlamak tamamen başka bir şeydir... p değeri ile bir hipotezi kanıtlamak - . ..
ancak Bayesçi yaklaşımlarda istatistiksel anlamlılık kanıtlanamaz (sadece istatistiksel yaklaşımlarda) -- istatistik olmadan Bayesçi yöntemlerin geçerliliğini kanıtlayın ve bir makaleniz olsun (forumunuzda hiç makaleniz yok, sadece okuma materyalleriniz var -- ve makale talep eden çok sayıda çığırtkan var (okuldaki kompozisyonlar gibi ve kültür seviyesi ve sonuçların kalitesi okuldakinden daha düşük) == okumaları üzerinde daha fazla çalışsınlar) ...
Bayes size sadece olasılıklı karar verme imkanı sunabilir
ama olasılık != hipotezinizin istatistiksel anlamlılığı... ve sizde (hipotez) var mı?
ve otomatik kodlayıcının çalışması için - evet, sadece kedi ve köpekleri değil, timsahı tanımlamayacağı tüm olası sınıfları içermelidir.... - bu yüzden "kayan pencere" sorusu çok belirsiz....
Hesaplamalarıma göre, pencere boyutu 700 ila 2000 bar arasında değişiyor. Bir bar ilerisini tahmin etmek 35 saniye sürer. Künt bir aşım, yani pencereyi 700'den 1800'e çıkarır ve en uygun olanı seçersek, 420 saniye elde ederiz Bu son derece uzun. Optimize edilecek çok şey var, ancak başka bilgisayarlar ve tüm çekirdekleri yükleme yeteneği gerektiriyor.
XAU'nun bugünkü 5000p'lik yükselişi tamamen saçmalık.
saçmalık değil, güvenliğe koşmak.... medyada nedenler
saçmalık değil, güvenliğe koşmak..... medyada nedenler
ve "medyadaki nedenlerin" (twitter, facebook) ticari çözümlere dönüştürülmesi DL ve NN'nin alanıdır, bunun için yaratılmışlardır ve buradan finanse edilirler.... ama biz bunu karşılayamayız :-(
küçük dur, büyük al ...
başka hiçbir şeye gerek yok, ancak iki gün boyunca çıkarılan 726 kural ve bu sadece satışlar için )
küçük durak, büyük paket servis ...
başka hiçbir şeye gerek yok, ancak iki gün boyunca çıkarılan 726 kural )
ışıkta - sitenin bakış açısından grafiğin büyütülmüş bir resmi :-))
dünyadaki her şey görecelidir ve aynı zamanda hiçbir şeyi gizleyemezsiniz.
Not/ 726 kural çıkarılamadı - bu avro oturumunun bir dökümüdür.
ışıkta - sitenin bakış açısından grafiğin büyütülmüş resmi :-)
dünyadaki her şey görecelidir ve hiçbir şey aynı anda gizlenemez
Nedense eski resmi yapıştırmış, büyüttüğümde sorun yok tüm resimler doğru.
PS/ 726 kural çıkarılamadı - bu Eurosession'un bir dökümüdür
Evet, tabii ki..... maşaların geçişi henüz bana söylemedi)))
nedense eski resmi yapıştırdı, yakınlaştırdığımda tüm resimler doğru.
Evet, tabii ki karışımların kesişimi, bana bundan bahset))))
Neden söylemeyelim - mashki'ye indirgenebilir. Ancak sunulan ekranlara göre, tam olarak bu, Euro seansının dökümü. Bu tür stratejiler var ve bunlardan oldukça fazla var, genel ilke dünkü ticaret seansını kritik anlarında değerlendirmek ve oradan ticaret yapmaktır. EURUSD yükseliş trendi, ABD seansı Avrupa seansının en yüksek seviyesinin üzerinde sona erdiğinde başlar (bir trendin demir kaplı tanımı).
ancak 2 günlük madencilik ve CPU dumanının sonunda sayılabilir sayıda maşaya inmesi biraz utanç verici olacak