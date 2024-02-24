Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2697
Lütfen kayıp fonksiyonu ile nasıl çalışılacağını açıklayın
Minimizasyon için hedef fonksiyon nasıl kullanılır?
Ve ikinci soru.
Matlab'da fminsearch() işlevi Nelder-Mead algoritmasını kullanır.
Bu algoritma ENUM_LOSS_FUNCTION 'da mevcut değildir.
Bu algoritmayı eklemeye güvenebilir miyiz?
Bir sinir ağını eğitme görevi, eğitim örneğindeki hatayı en aza indiren bir algoritma bulmaktır, bu amaçla bir kayıp fonksiyonu kullanılır.ENUM_LOSS_FUNCTION numaralandırmasının 14 türünden 1 ' ini belirtmenize olanak tanıyan sapmayı hesaplamak içinKayıp yöntemi kullanılır.
Elde edilen sapma değerleri daha sonra sinir ağının parametrelerini iyileştirmek için kullanılır; bu, aktivasyon fonksiyonunun türevinin değerlerini hesaplayan ve bunu geçirilen vektöre/matrise yazanTürev yöntemi kullanılarak yapılır.
Numaralandırmaları genişletme yeteneği sayesinde, gerektiğinde yeni algoritmalar ekleyebiliriz.
Bunu MAPE örneğinden anladım.
Bunun hedef fonksiyonu minimize eden bir kayıp fonksiyonu olduğunu sanıyordum.
Ve bu sadece bir metrik hesaplaması.
19.63 %
Kodda da aynı şey var
19.63 %
O zaman dokümantasyonun açıklamasına ilişkin bir soru var.
Açıklamada bir hata mı var?
Belki daha doğru olabilir:
Kayıpların değerini bir metrik olarak hesaplar MSE, MAE, vb...?
Sonuçta, kayıpları en aza indirme işlevi sizin tarafınızdan yazılmalıdır.
Ve burada bazı garip açıklamalar var.
Gizemli öngörüler/özellikler/işaretler arayışında bilinmeyen yollarda ilginç ve heyecan verici bir yolculukta yol arkadaşları arıyorum.
Onları bulmak için bir haritam var, tuzaklar kurmak için ellere ihtiyacım var ve bu şaşırtıcı fenomenlerin alışkanlıkları ve haleleri üzerine kafa yoruyorum.
Yolculuk kolay değil, uzun ama heyecan verici ve eminim ki kupasız kalmayacağız!
Eğer ilgileniyorsanız - soru sorun!
Yani her şey bizden önce icat edildi, bu yüzden trene atlamak istiyorum
Belki icat edilmiştir, ancak açık kaynaklarda yüzeyde olmadığı açıktır.
Tahmin edicilerin aranması ve seçilmesi için sistematik bir yaklaşım geliştiriyorum, yani diğer şeylerin yanı sıra gösterge verilerine dayanan bir tahmin edici tiplemesi olacak. İlginç şeyler aramak için kod tabanını gözden geçirmek istiyorum. Genel olarak, benim paradigmamda bir "Olay" kavramı vardır, fiyatı etkileyebilecek bir şeydir ve tahmin ediciler tarafından tanımlanır. Farklı olay türleri olacaktır, örneğin, "fiyat seviyeyi kırdı" (gösterge tarafından oluşturulur) ve bu olayların açıklaması zamandan, olayın geçmişinden, olayın göreliliğinden (normalizasyon) sorumlu tahmincilerdir - koordinat sistemi de seçilecektir.
Yöntemin kendisi çalışıyor, ilginç varyantları seçmeye izin veriyor, ancak bu varyantları oluşturmamız gerekiyor.
Süreci hızlandıracak, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi geliştirecek insanlar arıyorum.
Evet, ilgilenen kimse olmayacak, tek başıma seçeceğim - yavaş ve sıkıcı bir şekilde.
gerçek zamanı eklemeyi unutmayın... yoksa sonunuz herkes gibi olur :-)
a la 2 adet: y=abs(sin(x))*sin(x) ; 1 günlük ve 1 haftalık frekans ile ; faz kaymasını önceden hesaplamak daha iyidir
çünkü göstergelerin ve çizgi geçişlerinin olasılıkları bunlara bağlıdır.
Bu arada zararlı, burada nefret edilen Fourier hakkındaydı :-)
Hepsini çoktan yarattım.
Çok iyisin!
Ve çok ilginç ve sürdürülebilir mi buldunuz?
Terminalde çalışan çözümle ilgili sorun çözüldü mü?
Ben zeki değilim, fantezilerimde.... "Gerçek zaman" ne demek?
Ben zeki değilim, fantezilerimde..... Ne demek "gerçek zaman"?
Fiyatın herhangi bir çizgiyi geçme olasılığı (ve gösterge sinyallerinin tetiklenmesi) günün saatine ve haftanın gününe bağlıdır.
NN ve DL'ye döngüsel zaman eklemek gerekir. En basit yol bir sinüs dalgasıdır. Bağımlılıklar doğrusal değildir, bu nedenle işareti dikkate alarak basitçe karesi alınır. Zaman referanslarından sorumlu olan iki ek girdi vardır. Gece yarısı/gün ortası her yerde farklıdır, bu nedenle fazı önceden hesaplamak ve vermek daha iyidir. Bu, modelin gerçek dünya ve zamanıyla olan bağlantısıdır.
Açıkça verilmezlerse, IMHO ya bir balkabağı alırsınız ya da her şey bunları kendi başına almaya ve çıkarmaya çalışır.