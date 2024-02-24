Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2698
fiyatın herhangi bir çizgiyi aşma olasılığı (ve gösterge sinyallerinin tetiklenmesi) günün saatine ve haftanın gününe bağlıdır.
NN ve DL'ye döngüsel zaman eklemek gerekir. Bunun en basit yolu sinüs dalgasıdır. Bağımlılıklar doğrusal değildir, bu nedenle işareti dikkate alarak basitçe karesi alınır. Zaman referanslarından sorumlu olan iki ek girdi vardır. Gece yarısı/gün ortası her yerde farklıdır, bu nedenle fazı önceden hesaplamak ve vermek daha iyidir. Bu, modelin gerçek dünya ve zamanı ile bağlantısıdır
Açıkça verilmemişlerse, IMHO ya bir balkabağı alacaksınız ya da tüm şey bunları kendi başına almaya ve çıkarmaya çalışacaktır.
Veya sadece gün numarası ve saat numarası olabilir. Hiç fark etmez. Eşit derecede iyi ezberlenirler.
gerçek zamanı eklemeyi unutmayın... yoksa sonunuz herkes gibi olur :-)
a la 2 adet: y=abs(sin(x))*sin(x) ; 1 günlük ve 1 haftalık frekansla ; faz kayması önceden daha iyi hesaplanır
çünkü göstergelerin ve çizgi geçişlerinin olasılıkları bunlara bağlıdır.
bu arada zararlı, burada nefret edilen Fourier hakkındaydı :-)
Kötü yol, Van Hot kodlamasını veya radyal fonksiyonları kullanmak daha iyidir ve bu işaret birkaç taneden biri olduğunda fazla bir şey vermez.
Hiçbir şey eklemez veya çıkarmaz.
en azından benim için böyle çalıştı.
ve tüm bunların nedeni, herhangi bir salınımlı işaretin heteroskedastisite (oynaklık) nedeniyle farklı zamanlarda farklı dalgalanmasıdır, bu yüzden zaten dikkate alınırlar.
https://developer.nvidia.com/blog/three-approaches-to-encoding-time-information-as-features-for-ml-models/
Sinüs kosinüs ile birlikte 2 fic olarak verilmelidir. Aksi takdirde 0,5 ve dr devir başına 2 kez meydana gelecektir, 2 özdeş zaman gibi...
Gün numarası/saat numarası da iyi görünmüyor - periyodik olarak büyük bir 23-0 "boşluk" olacaktır.
Daha sonra, tekrarlardan kaçınmak için, "öğleden önce/sonra" (sinüs dalgasının türevinin işareti) gibi bir işaret daha ekleyin ve sin^2'yi zamanı ölçmek için bırakın (ve aynı zamanda sinyalleri ölçeklendirin).
Ya da adaşının önerdiği gibi. Benim görüşüme göre aşırı.
(döngüler büyük TF'lerde sahtedir, ancak küçük gün / haftada sadece oradadırlar, atılamazlar ve dikkate alınmazlar, "taşıyıcıdırlar").
0) evet öyleyim...)
Piyasalarda kesinlik yoktur.
Sadece hatalı olasılık vardır).
Sinüsün karesi ile devir başına 4 kere 0,5 elde edersiniz.
yukarıya bakın (tümü), "işareti dikkate alarak" dedim - sin(x)*abs(sin(x)).
"Bu harika bir özellik.)Buluşunuzun bir grafiğini çizin.
Neden bahsettiğimi anlamıyorsunuz...
1. Boyutsallık laneti ve kombinatoryal patlama ile ilgili sorunlar var, ancak bu teoride doğruluk lehine çözülebilir...
boyutluluk laneti ve kombinatoryal patlamanın ne olduğunu okuyun, wiki yardımcı olacaktır...
Doğruluk lehine çözülebilir. - Bu, yukarıdaki sorunlarla başa çıkabileceğiniz anlamına gelir, ancak doğruluk zarar görecektir, yani bu bir çözüm değil, çözümün bir yaklaşımı olacaktır.
Daha da basitleştirmek gerekirse, diyelim ki baktığınız 10.000 özelliğiniz var, hepsi için desen bulmak uzun zaman alıyor, çok fazla kombinasyon var(boyutluluk laneti ).
Bu 10.000 özelliğin boyutluluğunu 2-5 özelliğe düşürebilirsiniz, ancak doğruluk kaybı olur, ancak bununla çalışabilirsiniz.
Şimdi umarım ne tür bir doğruluktan bahsettiğimiz anlaşılmıştır?
"harika" özelliği)Buluşunuzun bir grafiğini çizin.
ve ne? bu böyle... eğer NN, DL kullanmazsanız, bu şekilde işlem görür.
Tanıdık bir şey görüyor musun?
Dönüş başına 0,5'te 2 kez.))))))