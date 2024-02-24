Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2696
Muhtemelen mql5 programı ve Py yorumlayıcısı arasında dizi değişiminin yasaklanması nedeniyle.
Aynı din R için de geçerli olacaktır.
Dürüst olmak gerekirse, MQ'nun bahsettiği kritik güvenlik noktasını anlamıyorum.Belki de bu güvenlikle ilgili değil, diziler için karmaşık Py api ile ilgilidir.
Ve bununla uğraşmadılar.
Bu yüzden R için yapıldı - bir şekilde dll aracılığıyla, ancak ayrıntılara girmedim.
Konuşmanın yerlilerle ilgili olduğunu anladım.
Ve evet, dll aracılığıyla her yere vurabilirsiniz.
R için python api'sinin bir benzeri yapıldı, pypi gibi yerel bir pazara yüklemek için bir şey işe yaramadı, gerisini bilmiyorum. Yorumlanan dillerdeki kod yavaş çalışır, muhtemelen büyük bir anlamı yoktur, yani hızlı test edemezsiniz :)
Anlam göreceli bir kavramdır) Bence, bir şeyin mevcut olması ve onu kullanıp kullanmamayı seçebilmeniz daha iyidir) Hızlı test işe yaramayacaktır, ancak en azından daha fazla uğraşmanın anlamını değerlendirmek için bir tür test.
Yine de, python için mt-R analoğunun olmamasının nedenini anlamak istiyorum. Bir mql5 programından bir yorumlayıcı başlatma ve ona komutlar gönderme ve her iki yönde de veri alışverişi yapma olasılığından bahsediyorum. Bu, örneğin, eğitilmiş bir modeli mql5 koduna dönüştürmeden hızlı bir şekilde test etmek için kullanışlıdır ve genel olarak oldukça esnek bir araçtır. Ve tam olarak bir "gevezelik ve gevezelik" hayranının istediği şey gibi görünüyor.
Çok ihtiyacınız varsa kendiniz yapabilir veya serbest olarak sipariş edebilirsiniz. Sadece Python için işlevselliğin bir kopyasını yapın (1'den başka bir motora taşınabilirlik için işlev adlarının bir kopyasını da yapabilirsiniz).
Lütfen kayıp fonksiyonu ile nasıl çalışılacağını açıklayın
Minimizasyon için hedef fonksiyon nasıl kullanılır?
Ve ikinci soru.
Matlab'da fminsearch() işlevi Nelder-Mead algoritmasını kullanır.
Bu algoritma ENUM_LOSS_FUNCTION 'da mevcut değildir.
Bu algoritmayı eklemeye güvenebilir miyiz?
Belki de güvenlikle ilgili değil, diziler için karmaşık Py api ile ilgilidir.
Ve sadece onunla uğraşmadılar.
Orada gerçekten acı verici bir numpy api var.
Sıkıcı değil, sadece alışılmadık. Buna alıştığınızda, can sıkıcı bir hal alır. MQL gibi C benzeri dillerde diziler için böyle bir api'ye oy verirdim.
Hayır, C benzeri dillerde yok ))
Bayt cinsinden aktarım, daha iyisi yok.
Geri kalan her şey sarmalayıcı geliştiricinin hayal gücü ile sarmalayıcılardır.
