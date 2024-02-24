Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2990
Sadece keşlere alerjim var.
Korkarım başka kimse yok. Yıllarca boşa zaman harcadık ve kimse kayda değer bir şey başaramadı. Ve hala. Bu neyin işareti? Herkes umutlu görünen kendi gündemini dayatıyor. İşte bu yüzden birbirimizle anlaşamıyoruz.
Müşteri büyük olasılıkla soruna daha iyi bir çözüm değil, para açısından daha iyi bir çözüm bulmuştur (örneğin, finansmanı durdurmuş veya firmayı satmıştır).
Sonunda kamuya açık hale getirilen şey için aşırı miktarda para istemeleri pek olası değildir. Ayrıca, bu bir gaz şirketi. Bu işte çok para var. En iyi çözümler seçilebilir.
Peki dijital öğrenme ortamlarında hoşunuza gitmeyen ne var))))
DSP, hayranlarının çoğunun bilmediği ve piyasada çok az uygulaması olan oldukça fazla karmaşık matematiğe sahiptir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu iş her zaman "hadi fiyatı Fourier serisine ayıralım "a indirgeniyor. Örneğin Cyberpower günlerinde durum böyleydi).
Kural olarak, bu yoldaşların hiçbiri Fourier serilerine ayrıştırılması gerekenin fiyat değil, ACF olduğunu bilmiyor. Bilenler de bunun fiyatlar söz konusu olduğunda neden anlamsız olduğunu anlıyor.
DSP - osiloskop, havya, Fourier serisi.
SSCB - Stalin, Beria, gulag.
Hepsi bu kadar...
Sadece şaka))))) Elbette, fizik dışında statik formüllerle sinyal işlemenin hiçbir şansı yoktur veya değişkenler düzgün bir şekilde tanımlanmadığında veya formüle edilmediğinde, bizim durumumuzda olduğu gibi, bir kişi veya bir grup insan henüz resmileştirilmemiştir, eylemlerinin sinyal işlemesinin henüz hiçbir şansı yoktur.))))))
Burada, değişkenlerin hangi hassasiyetle formüle edilmesi gerektiğini, bu değişkenlerden gelen sinyalin insanlar açısından anlamlı olacağını, nasıl değerlendirileceğini anlamak gibi bir şey var. Şimdiye kadar rastgele seçilen sinyallerin sayısallaştırılması aykırı değerler veriyor, aynı rönesans ve diğer şirketler. Ama henüz ortada bir bilim yok.
Öncelikle, DSP'den nefret edenler de dahil olmak üzere kullanılan göstergelerin %99,9'unun zanaatkar/yetersiz alçak geçiren veya yüksek geçiren filtreler olduğunu anlamanız gerekir....
DSP'yi zanaatkarca yapıyorlar, ama aynı zamanda ondan nefret ediyorlar... Ve deneyimli bir indikatör kullanıcısının aklına gelebilecek indikatör kullanımı ile ilgili tüm "dahiyane fikirler" (artisanal LF, FHF) zaten 70 yıl önce en iyi şekilde gerçekleştirilmiştir....
En azından bu anlayış olsaydı, güzel olurdu...
Nöroniklerin aynı dijital filtre olduğunu, sadece daha karmaşık olduğunu anlamaktan bahsetmiyorum,
"Filtreleme" kelimesinin çok organlı anlamından bahsetmiyorum.
Bir de her şeyi açıklayan büyük Kotelnikov teoremi var. SSCB başarılarında da yazılabilir.
Homurdanmak yerine, örneğin Kotelnikov'un teoreminin fiyatlar için neden bir anlam ifade etmediğini düşünebilirsiniz.
DSP, durağan (en fazla yarı durağan) rastgele süreçlerle tanımlanan sinyallerle çalışır. Fiyatlar bu tür modellerle tanımlanmaz. Fiyatlar durağan olsaydı, tüm tüccarlar uzun zaman önce trilyoner olurdu - bu akılda tutulması gereken basit bir şeydir.
Filtreleme COC'nin bir ayrıcalığı değildir, bu bilimin özel bir durumunu kullanır, fiyatlar için her zaman uygun değildir.
DSP..... durağan olarak tanımlanan sinyallerle çalışır.
DSP, dijital bilgi işlemenin çok büyük bir alanıdır...
Ve siz bunu kendi dar anlayışınızla yazmışsınız.
Bu, veri biliminin sinyallerle çalıştığını yazmak gibi bir şey, ki bu sinyaller sabit olarak tanımlanır......
Açıklığa kavuşturmak için... sinyal, osiloskoptan alınan bir radyogram değil, dijital formdaki herhangi bir bilgidir.
Ve DSP ile Mo arasındaki fark nedir, peki, ağırlıklar ve geri besleme ile ayrık mantıkla sinyal işleme, tetikleyiciler üzerinde birkaç katman uygulayabilirsiniz. Sanki tartışmanın özü net değilmiş gibi. Tabii ki, geleneksel varyantlarda 80'lerin tsos'u çalışmayacaktır. Ancak günümüzde MO, fiziksel süreçleri işlemek için de kullanılıyor ve nasıl dijital sinyal işleme değil?