Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2489
Bu da sizi 20 yıllık deneyime sahip bir sinir ağı uzmanı mı yapıyor? üzücü olması çok komik))
Yapay zeka sistemlerini öğretme ve organize etme konusunda ÇOK kapsamlı deneyime ve ayrıca sinir ağları teorisinde derin bilgiye sahip olduğum gerçeği. AMA öğretmen olduğumu ve her şeyi küçük bir çocuk gibi çiğnediğimi unuttunuz, bu yüzden şubede gençlerimiz var, bu yüzden aslında basit bir dille konuşuyorum. Ama bu beni bir guru ya da uzman yapmaz. Sadece deneyimlerimi ve gördüğüm gözlemleri paylaşıyorum.
Kendinize sadece yaptığınız TÜM işin zirvesinin ne olacağını sorun. Şahsen benim için bu, model elde etmek için net bir algoritma, sola veya sağa çekilmenize gerek yok. Bu, yöntemler arasında sonsuz bir atlamadır, gönderilen verilerin sonsuz bir sayımıdır. Artık tüm bunlara sahip değilim, çünkü bir yolunu buldum ve her zaman kullanıyorum ve hala arayan, sonuçlar için seçenekleri ortaya koyduğunu yapıyor ve her zaman bakıyor ve bakıyor ve bakıyor.. .. Zaten kendim için her şeyi buldum, ancak şimdi analiz için alternatif veriler ekliyorum, bu yüzden ... sıkıcı değil!
Öğretme konusunda ÇOK kapsamlı deneyime sahip olduğum gerçeği
NS teorisinde derin bilginin yanı sıra
AI sistemlerinin eğitimi ve organizasyonu
Ben bir öğretmendim ve her şeyi biraz çiğnediğim gerçeği
forumda yazı yazmak öğretmek midir?
Şahsen benim için bu, model elde etmek için net bir algoritma, sola veya sağa çekilmenize gerek yok.
Algoritmanızı test edin o kadar, 1000 kelimeden daha iyi olacaktır..
Dostum, yani makine optimizasyonunun temellerini anlamıyorsun, aldığın model değil, aynı şekilde elde edilen 10 model arasından seçtiğin model önemli, çünkü algoritma rastgele bir eğitim bölünmesi kullanıyor, bu da yol gösteriyor. farklı bir nihai sonuca göre, metrikler aynı olsa bile, bulunan katsayılar yine farklı olacaktır ve bu nedenle farklı şekilde çalışacaktır. Ve modelleri satma meselesi, alınanlar arasından seçim yapmaya geldiğinden, yeni yöntemler arayan değil, modellerin pratik kullanımı için seçim yapan kişi, eskileri birleştirir ve dermişini araştırır, bu yarışmayı kazanacak!
hiçbirini okumadım
forumda yazı yazmak öğretmek midir?
Bu daha fazla aydınlanma, başka bir şey değil ....
Algoritmanızı test edin o kadar, 1000 kelimeden daha iyi olacaktır..
Her hafta bir test yapmak ve bunları bir araya getirmek çok zaman alıyor ve işi gerçek bir hesaptan yayınladım. ve beynimi yeme!!!
ps Bu kadar
Her şeyi tekrar kontrol ettim, bir hata buldum ve birkaç modeli yeniden oluşturdum ve her şey yolunda görünüyordu. Soldan sağa resimlerde, orijinal veri seti, catbust tahmini, 2 katmanlı sinir ağı tahmini. Model tahminlerinin modellerinde, maksimum olasılığı <0,3 olan bölgeler beyaz olarak gösterilir.
Cevap veren ve tavsiye veren herkese çok teşekkür ederim.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
"Phyton ve R öğrenmeden Yandex'den (CatBoost) makine öğrenimi" makalesinin tartışılması
Aleksey Vyazmikin , 2021.11.06 03:27
Makalede özetlenen kurulum ve başlatma ile ilgili açıklanan bazı noktaları anlamayanlar için EURUSD örneğinde bir video klip yapmaya karar verdim.
Balık vardı ama yeterli değildi.
Ancak tamamen "kutudan", bağlantı parçası yok - her şey metodolojiye göre. Makale metodoloji açısından tamamen teknik olduğu ve tahminciler temelde standart osilatörler olduğu için bir şey olacağını beklemiyordum.
Hiçbir şey anlamadım ama müzik hala kafamda uğulduyor)
Makaleyi okudun mu? Tabii ki bir test ekleyebilirim ama müzik kaybolacak :)
Özellikle net olmayanı yazın - açıklayacağım, sadece orada neye odaklanacağımı bilmiyorum.