Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2488
Aslında ML alanının tüm felsefesini anlamanız gerekir ve bu alanda çok fazla bilgi bilmeden konunun felsefesine ulaşmak ve onsuz doğru sonuçlara varmak çok zordur.
Evet,
Ekonomik gelişmeyle birlikte, kaotik davranışlardan yeni iş kolları ortaya çıkıyor. Bazıları çıkmaz sokaklara dönüşüyor, ancak diğer kısım yeni ilerleme yönleri uyguluyor. Belirsizliğin yapay olarak ortadan kaldırılması, ilerici gelişim yönlerinin ortaya çıkması hariç tutulduğundan, sistemin durgunluğuna ve bozulmasına yol açar. Bu varsayımlar, ekonomik ve sosyal olanlar da dahil olmak üzere tüm karmaşık sistemlere uygulanabilir.
genel olarak ana felsefe belirsizliği ortadan kaldırmak değil, onu sömürmektir...
ve bir "çıkmaz nokta", belirsizlikle nasıl çalışacağını bilmeyen son gönderiler şeklinde şube boyunca açıkça süründü ... MO açıkça onlar için değil () ... çünkü. kendilerine kanıtlayamazlar
Dinamik bir sistemde kendi kendine organizasyon imkanı.
Evet,
Konu dışı soru: Hangi koğuştansınız?
ahaha tam konu
Bayana dikkat edin, daisho'su var)
Örneğin 2 saat içerisinde model alma sürecini organize ettim ve bir dizi program seçildi ve aynı işlemleri tekrar tekrar yapıyorum. AYNI!!!! Optimizasyon yöntemleri, ağ topolojisi seçenekleri veya girdi karıştırma arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Bir model oluşturma algoritması katıdır ve değiştirilemez,
evet, kaosun sıralamasının sonuçlarındaki farklılıklar OLACAKTIR, çünkü sistemi birçok faktör etkiler (ve hepimizden uzak durabiliriz) ... bu yüzden uzun süre tahmin etmek mümkün olmayacak ... ve periyodik olarak yeniden eğitmeniz gerekiyor
Bir öncelikler sistemine sahip alternatifler vardır, sistemin kaosa geçişi ancak bulanık öncelikler durumunda mümkündür. Bu, Şekil 'deki yakın potansiyel (c78) kuyularına karşılık gelir. Öncelikler açıkça ifade edilirse ve farklı derinliklerdeki potansiyel kuyulara karşılık gelen farklıysa, o zaman kaos olası değildir, sistem açıkça tanımlanmış bir en iyi alternatif seçimiyle deterministik bir duruma girecektir. Açıkçası, şekildeki noktalara karşılık gelen alternatifler şu özelliklere sahiptir: 14 - en iyisi, 10 - hiçbir şekilde, 7 - belki, 3 - son çare olarak, 4-5 "Ama umursamıyoruz.. ." (c).
İkinci benzetme, herhangi bir karmaşık sorunun, prototip modelindeki potansiyel boşluklara karşılık gelen en az iki doğru cevabı olmasıdır. Ve bu iki cevap arasında uzun bir tartışma var. ABD'de olduğu gibi vatandaşlara silah satışına izin verilmeli mi? Vergileri yükseltmek için mi? Şehir merkezine giriş ücretli mi olacak? vb. Tartışma programları üzerine tartışmalar, basit bir modelde ele alınan bir topun kaotik davranışına benzer.
Üçüncü benzetme, iki eşit olmayan alternatif arasından seçim yaparken karmaşık bir sistemin kaotik halidir: “Olmak mı, olmamak mı?” (c), “Titreyen bir yaratık mıyım yoksa bir hakkım var mı?” (ile).
görünen oruç trollerini sınıflandırmak kolaydır... - MO felsefesi her zaman yardımcı olacaktır
ps
modellemenizde matris hesabı nasıl bir rol oynuyor? hangi kütüphaneden (hangi araç seti) kullanıyorsunuz?
Evet... ama test edemezsin, tabii ki))))
Ve birkaç yıldır hazır Reshetov'un çıngırağı kullanıyorsunuz, ondan ilk önce polinom, nöron, mgua vb. ve aynı zamanda bir yıl önce R programlama veya python konusunda eğitim almak istediniz
Ve aptallık yapılıyor usta !!, ne olur, ama ne yapmalı))
Neuroshell'deki R ... koduyla ve aynı şekilde eğitildi
Cevap için teşekkürler
evet, kaosun sıralamasının sonuçlarındaki farklılıklar OLACAKTIR, çünkü sistemi birçok faktör etkiler (ve hepimizden uzak durabiliriz) ... bu yüzden uzun süre tahmin etmek mümkün olmayacak ... ve periyodik olarak yeniden eğitmeniz gerekiyor
Reshetov zaten 8-9 yaşında ve ondan önce Neuroshell'e sıkıca oturdu ve aynı, eğitimli ve eğitimli modelleri eğitti.
Bu da sizi 20 yıllık deneyime sahip bir sinir ağı uzmanı mı yapıyor? üzücü olması çok komik))
