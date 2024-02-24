Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2483

Renat Akhtyamov # :

Siteler?

ve

Bir web sitesi, ticaret için bir web platformu, ondan bazı göstergeleri ayrıştıramıyorum, gerekli json'u bulamıyorum .... Bunu yapabilir misiniz?
 
mytarmailS # :
google chrome'da geliştirici araçlarını açın ve sitenin ne tükürdüğünü nasıl çıkaracağınızı görün

tam hatırlamıyorum ama nedense

size ilgilendiğiniz şeyi verdikten sonra, bu bağlantıyı tarayıcıya çekersiniz.

sitenin cevabından memnunsanız, MKUEL'in web talebine devam edin ve ilgilendiğiniz metin bilgisayarınızda olsun.

dizelerle daha fazla normal çalışma, ayrıca mkuel'de

Uzun zaman önce olmasına rağmen, CME ile ana dallarda ayrıştırılan ciltler şunlardır:

Dosyalar:
USDCHFH1.png  22 kb
EURUSDH4.png  24 kb
 
Renat Akhtyamov # :


Evet, bunların hepsini zaten yaptım ama "geliştirici araçları"nda ihtiyacım olan dosyayı bulamıyorum diyorum ve siz "dosyayı bul") diyorsunuz)
 
mytarmailS # :
Ayrıştırıcılara neden güvenmediğimi biliyorsun, çünkü iş için GARANTİLİ bir veri akışı almanız gerekiyor ve siteden veri ayrıştırırken, işe zarar veren yüksek atlamalar veya ciddi gecikmeler olasılığı var :-(. Aksi takdirde , CME, tüm verilerin sorunsuz alındığı bir FTP sunucusuna sahiptir !!!
 
Renat Akhtyamov # :

https://xstation5.xtb.com/ adresine gidin

web platformunda bir demo oluşturun ve duyguyu ayrıştırmaya çalışın



json'u inceledim


Bu değerleri bulamadım, belki bir resim aktarıyorlar ya da iyi görünmüyorlar mı ??

Anlayan söylesin!!

 
mytarmailS # :

1) Yalnızca JSON'u değil, genel olarak (resimler hariç) tüm dosyaları inceleyin.

2) Veriler dosya olarak değil de akış olarak aktarılabilir mi? 100 kişi aynı anda aynı çevrimiçi radyo istasyonunu dinliyor, herkes için 1 akış ve o zaman her birinin kendi bağlantısı ve kendi verileri yok. Bu, sunucu trafiğinden tasarruf sağlar.

Genel olarak, hepsi programcının hayal gücüne bağlıdır ... deşifre etmeniz gerekir.

Ve desteklemek için yazmayı deneyin. Belki API, FTP veya başka bir yolla veri yüklemeleri vardır.

 
mytarmailS # :

https://xstation5.xtb.com/ adresine gidin

web platformunda bir demo oluşturun ve duyguyu ayrıştırmaya çalışın



json'u inceledim


Bu değerleri bulamadım, belki bir resim aktarıyorlar ya da iyi görünmüyorlar mı ??

Anlayan söylesin!!

ve json-ok dışında ne var?

 
Renat Akhtyamov # :

oldukça fazla şey var siteler yazmadım, dosyaların amacı hakkında bir şey söylemek zor

 
elibrarius # :


1) Yalnızca JSON'u değil, genel olarak (resimler hariç) tüm dosyaları inceleyin.

2) Veriler dosya olarak değil de akış olarak aktarılabilir mi? 100 kişi aynı anda aynı çevrimiçi radyo istasyonunu dinliyor, herkes için 1 akış ve o zaman her birinin kendi bağlantısı ve kendi verileri yok. Bu, sunucu trafiğinden tasarruf sağlar.

Genel olarak, hepsi programcının hayal gücüne bağlıdır ... deşifre etmeniz gerekir.

Ve desteklemek için yazmayı deneyin. Belki API, FTP veya başka bir yolla veri yüklemeleri vardır.

Desteğe yazmayacağım, bu konuda yardımcı olmayacaklar, ancak seçenekleri gözden geçirmeye çalışacağım ...

Sadece düşünüyorum, bu tam olarak bir site değil, bir platform, belki de bu bilgilere ve örneğin hesap bakiyesine hiç erişim yok mu?

 
mytarmailS # :

oldukça fazla şey var siteler yazmadım, dosyaların amacı hakkında bir şey söylemek zor

gruplara ayırmaya çalışın, json - 1., başka bir şey var - 2.

o zaman daha kolay olacak

grupta en azından bir şey yakalayın, o zaman bu bir teknoloji meselesi, ihtiyacınız olanı bulacaksınız

