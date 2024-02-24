Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2483
Siteler?
ve
Bir web sitesi, ticaret için bir web platformu, ondan bazı göstergeleri ayrıştıramıyorum, gerekli json'u bulamıyorum .... Bunu yapabilir misiniz?
google chrome'da geliştirici araçlarını açın ve sitenin ne tükürdüğünü nasıl çıkaracağınızı görün
tam hatırlamıyorum ama nedense
size ilgilendiğiniz şeyi verdikten sonra, bu bağlantıyı tarayıcıya çekersiniz.
sitenin cevabından memnunsanız, MKUEL'in web talebine devam edin ve ilgilendiğiniz metin bilgisayarınızda olsun.
dizelerle daha fazla normal çalışma, ayrıca mkuel'de
Uzun zaman önce olmasına rağmen, CME ile ana dallarda ayrıştırılan ciltler şunlardır:
Evet, bunların hepsini zaten yaptım ama "geliştirici araçları"nda ihtiyacım olan dosyayı bulamıyorum diyorum ve siz "dosyayı bul") diyorsunuz)
https://xstation5.xtb.com/ adresine gidin
web platformunda bir demo oluşturun ve duyguyu ayrıştırmaya çalışın
json'u inceledim
Bu değerleri bulamadım, belki bir resim aktarıyorlar ya da iyi görünmüyorlar mı ??
Anlayan söylesin!!
1) Yalnızca JSON'u değil, genel olarak (resimler hariç) tüm dosyaları inceleyin.
2) Veriler dosya olarak değil de akış olarak aktarılabilir mi? 100 kişi aynı anda aynı çevrimiçi radyo istasyonunu dinliyor, herkes için 1 akış ve o zaman her birinin kendi bağlantısı ve kendi verileri yok. Bu, sunucu trafiğinden tasarruf sağlar.
Genel olarak, hepsi programcının hayal gücüne bağlıdır ... deşifre etmeniz gerekir.
Ve desteklemek için yazmayı deneyin. Belki API, FTP veya başka bir yolla veri yüklemeleri vardır.
ve json-ok dışında ne var?
ve json-ok dışında ne var?
oldukça fazla şey var siteler yazmadım, dosyaların amacı hakkında bir şey söylemek zor
Desteğe yazmayacağım, bu konuda yardımcı olmayacaklar, ancak seçenekleri gözden geçirmeye çalışacağım ...
Sadece düşünüyorum, bu tam olarak bir site değil, bir platform, belki de bu bilgilere ve örneğin hesap bakiyesine hiç erişim yok mu?
oldukça fazla şey var siteler yazmadım, dosyaların amacı hakkında bir şey söylemek zor
gruplara ayırmaya çalışın, json - 1., başka bir şey var - 2.
o zaman daha kolay olacak
grupta en azından bir şey yakalayın, o zaman bu bir teknoloji meselesi, ihtiyacınız olanı bulacaksınız