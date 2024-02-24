Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2484
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
gruplara ayırmaya çalışın, json - 1., başka bir şey var - 2.
o zaman daha kolay olacak
grupta en azından bir şey yakalayın, o zaman bu bir teknoloji meselesi, ihtiyacınız olanı bulacaksınız
böyle bir sekme var ama içinde hiçbir şey yok
böyle bir sekme var ama içinde hiçbir şey yok
geliştirici araçlarında ağa bakın
orada bir sürü şey var
geliştirici araçlarında ağa bakın
orada bir sürü şey var
Ağı her zaman izledim ve ayrıca her şeyin bir dofiga olduğunu da yazdım)
sadece bulman gerekeni bulamıyorsun
Ağı her zaman izledim ve ayrıca her şeyin bir dofiga olduğunu da yazdım)
sadece bulman gerekeni bulamıyorsun
oh, ve bu zaten DOOM aracılığıyla, yukarıdaki ekranda açtınız
chrome, sizin durumunuzda ağaç nesnesini renkle vurgulayacaktır - web terminalinde
ve sonra ağda bu adı veya benzer bir şeyi ararsınız.
https://xstation5.xtb.com/ adresine gidin
web platformunda bir demo oluşturun ve duyguyu ayrıştırmaya çalışın
json'u inceledim
Bu değerleri bulamadım, belki bir resim aktarıyorlar ya da iyi görünmüyorlar mı ??
Anlayan söylesin!!
Bazen bir ayrıştırıcı için bir resim eklerler. Kopyalama için istenen metin seçilmemişse, bu bir resimdir. Eğer göze çarpıyorsa, dışarı çekilebilir.
Bazen bir ayrıştırıcı için bir resim eklerler. Kopyalama için istenen metin seçilmemişse, bu bir resimdir. Eğer göze çarpıyorsa, dışarı çekilebilir.
Evet en azından bir resim, resim bulamıyorum..
Evet en azından bir resim, resim bulamıyorum..
demo oluştururken
Başka bir şube ile ülkenizden müşteri kabul ediyoruz.
demo oluştururken
Bilmiyorum, her şey benim için sorunsuz çalıştı
en az yarım günlüğüne bir euro al..
mizahi başlık: benden sinyal))
Pekala, tüm piyasanın hype'ının ulusal para biriminin veya mevduat para biriminin döviz kuru olduğu gerçeğiyle başlayalım.
Ve Moex'in şartlarımızı karşılayan bir Si aracına sahip olması ne kadar şanslı.
1. Bir gün içinde Pound Dolar kadar dalgalı.
2. Açık pozisyon ve diğer enstrümanlar hakkında bilgi içerir.
3. Açıcı vergi acentesi, bu yüzden onları merhaba için tanıtacağım!
Yoksa piyasadan sadece 13 enstrüman alıyorum bu arada, belki sayı iyi değil ama bir şekilde bu enstrümanlar bir hevesle çıktı. İşte onların listesi!
Bu listeden 7500 sütun ve 50 satırlık bir eğitim dosyası oluşturuyorum, ilk 10 satırı test ediyorum, gerisi işin içinde.
Ön işlemeden sonra, hedef için 150 ila 300 önemli sütunum var ve bu veriler üzerinde ağ, destek vektörü makine yöntemi (makine öğrenimi için en pahalı olanlardan biri) kullanılarak eğitiliyor, karmaşıklığı 1 sütun olduğunda olmasıdır. modele eklendiğinde, ortaya çıkan polinomun karmaşıklığı iki katına çıkar, bu nedenle süper güçlü bir bilgisayarda bile 15'ten fazla girişli bir model oluşturamıyorum. Benimki 12 çekiyor ve Maylov sunucusu daha hızlı yapmıyor. Burada, olduğu gibi, daha derin bir anlam sorunu ortaya çıkıyor! Bir model edinmenin bir maliyeti vardır, yani her bir optimizasyon ücretsiz değildir ve bu modeli kazanma veya kaybetme olasılığı vardır. İyi bir model elde etmek her zaman gerekli değildir, çok zaman alır. Hem 5-7 girişli hem de 10-12 girişli yüksek kaliteli bir model alabilirsiniz ve bu daha fazla hemoroide neden olur, 5-7 girişte iyi öğrenme oranları alamazsanız, 12'den eğitime başlamanız gerekir. , burada sadece bir azalma 9'a gider ve ancak o zaman ekleyebilir. Genel olarak, optimizasyon süreci hala aynı, size söyleyebilirim. Ama 2-4 saatlik güzel bir çalışmada alıştım, modellerimi alıp tekrar bambu tüttürdüm, otur seyret. Başka yol yok :-(
Bu yüzden yukarıdaki listeden hangi araçların seçileceğini bilmiyorum ama petrol pahasına sık sık düştüğünü söyleyeceğim, bu yüzden açtım.
Dmitry, klinik sorunuzu yanıtladım mı?
lütfen klinik soruma cevap verin (bu arada dün düşüncelerimi okudunuz ve bu yönteme baktıktan sonra verilerle çalışma şeklinizi yayınladınız - teşekkürler)... AMA yine de bir sorum var: sonuçta bu yöntem sınıflandırma için kullanılır, bu yüzden sanırım işaretler - buna ihtiyacınız var mı? .. bir sır değilse neyi sınıflandırırsınız? LN(Kapat/Aç)? ve ne öğretiyorsun?
-- eğer bir sır ise - anlarım - "know-how"
ps Kendime konuyla ilgili yönlendirme için birkaç bağlantı vereceğim (sonuçta bunlar tam olarak benim istatistiklerim değil, ancak ikincisi muhtemelen "çevre modeline" dahil edilebilir):
AI'ya Giriş
Sinir ağlarını eğitme problemini çözmenin ifadesi ve olası yolları
veri ön işleme
Bir yöntemler topluluğu