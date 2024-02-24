Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2491
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve cevaben size bu olayın ne olduğunu anlatacağım, bu bir gülümsemenin eğiminin işaretindeki bir değişiklik. Şimdi oturup gerçek hayatta izliyorum, daha doğrusu büyük oyuncuların eksiyi artıya çevirdiği Perşembe günü izledim ve ardından şiddetli bir düşüş başladı. Genel olarak, köke bakın ve sinir ağları olmadan bile her şey ortaya çıkacak ve onlara bu aracı verirseniz, sadece bir bomba olacaktır. Singer hesap makinesi gibi yorulmaz ve hata yapmaz !!!!
hepsi senin fantezilerin ve başka bir şey değil
hepsi senin fantezilerin ve başka bir şey değil
Ama hayır, pratikle onaylandılar, ancak ne yazık ki makine değil :-(
Basitleştirme değil, daha hızlı çalışacak ve bir çözüm bulmak için birçok bilgisayarı toplu olarak kullanmanıza olanak tanıyan bir alternatif!
Evet, dünya çapında başkaları için faydalarından bahsediyorum, tabiri caizse popülerleşmek için.
cesaret etmek!! Ben bunun için varım!
Mishan'ımız da aynısını yapıyor, "ilk kuralı" ondan "TS dizisi", AMO'sunu eğitiyor
Özünde aynı şeyi yaptığınız (kesinlikle) sadece farklı isimlerle adlandırdığınız şeyler ..
Ancak herhangi bir "ilk kuralı" seçebildiğiniz için podhld'niz daha akıllıdır ve bir tanesine bağlıdır.
Düşündüğüm yeni yöntem, önemli olaylar olarak adlandırdığım bu tür kuralları otomatik olarak aramak, ardından her olay için modeli eğitmek ve en önemlisi, geçmiş olayın şimdiki olay üzerindeki etkisini hesaba katmak ve daha sonra. gelecek. Etki, farklı uzunluklarda ve tahmin gücünde olabilen olasılık dalgaları olarak ifade edilir. Böylece, her bir çubuktaki örnek, temel olarak temel tahmin edicileri kullanırken ve daha sonra bunları her çubukta çalışmak için birleştirirken, önemli olayların örneklerine bölünebilir, böyle karmaşık bir model elde edersiniz.
Daha fazlasını söyleyeceğim, tam olarak aynısını yapacağım, özellikle 100 milyon tahminciyi AMO'ma sürmek istersem, aksi takdirde sıkıştırma olmadan / erken. kurallar/TC kuralları sadece teknik olarak imkansızBunu yapmak için, 100 milyon tahminciyi bir tabloda tutmamak için bir "bilgi tabanı" oluşturdum AMO, doğru zamanda doğru klasörden doğru olanları arayacak, ancak bunların hepsi hala düşünme aşamasında. ..
100 bin tahmin edici üzerinde eğitim almak mantıklı mı? Şimdi, tahmin edicinin her bir niceliğinin tahmin gücünü test ederek niceleme yoluyla tahmin edici seçimi yapıyorum ve genellikle öğrenmeyi iyileştiren kalıpları bulmada başarılı oluyorum. Anında diğerlerinden türetilen tahminciler oluşturmayı ve elde edilen örnekte anlamlı olup olmadığını hemen kontrol etmeyi, ardından ayarı ayrı olarak kaydetmeyi ve model verilerini NN'de bir katman olarak göndermeden önce ek bir dönüşüm olarak kullanmayı planlıyorum.
Ve cevaben size bu olayın ne olduğunu anlatacağım, bu bir gülümsemenin eğiminin işaretindeki bir değişiklik. Şimdi oturup gerçek hayatta izliyorum, daha doğrusu büyük oyuncuların eksiyi artıya çevirdiği Perşembe günü izledim ve ardından şiddetli bir düşüş başladı. Genel olarak, köke bakın ve sinir ağları olmadan bile her şey ortaya çıkacak ve onlara bu aracı verirseniz, sadece bir bomba olacaktır. Singer hesap makinesi gibi yorulmaz ve hata yapmaz !!!!
Testler ne gösteriyor? Sonuçta, onlar hakkında istatistik toplamak ve ardından çevrimiçi entegrasyon hakkında düşünmek yeterlidir.
Ayrıca ellerimle harika bir şekilde ticaret yapıyorum - karlı işlemlerin %70'i, ancak piyasa duygusal bir çöküşle zarar görüyor ...
Testler ne gösteriyor? Sonuçta, onlar hakkında istatistik toplamak ve ardından çevrimiçi entegrasyon hakkında düşünmek yeterlidir.
Ayrıca ellerimle harika bir şekilde ticaret yapıyorum - karlı işlemlerin %70'i, ancak piyasa duygusal bir başarısızlıkla bedelini ödüyor ...
kahretsin bende de aynısı var :-(
Testler ne gösteriyor? Sonuçta, onlar hakkında istatistik toplamak ve ardından çevrimiçi entegrasyon hakkında düşünmek yeterlidir.
Ayrıca ellerimle harika bir şekilde ticaret yapıyorum - karlı işlemlerin %70'i, ancak piyasa duygusal bir çöküşle zarar görüyor ...
Testler hiçbir şey göstermiyor çünkü veri toplama yok, ancak elle çalışıyorsa, makine ile %100 çalışacak... Ayrıca, gerçek ticarette önemli bir karardan önce bazı barno avans nüansları vardır. Ayrıca, 1-3 bar gecikmeli bar çözümüne göre, bir gülümseme şu anda ne olduğunu değil, bir sonraki barın ne olacağını veya bir bardan sonra ne olacağını gösterdiğinde, vb. her zaman yardımcı olmaz, AMA, temizledikten sonra gülümsemeniz bu temizlemede +100'den -250'ye değiştiğinde!!!!!
Ve öyle bir güvenle anlıyorsunuz ki, bir sonraki SADECE satışlar ve Dizinin herhangi bir sinyaline bakın, basitçe aşağı yorumlanır ve işte bu, en etkili taktik !!!!!!!
Düşündüğüm yeni yöntem, önemli olaylar olarak adlandırdığım bu tür kuralların aranmasıdır.
Pekala, bu doğru... Ve şimdi şunu hayal edin: bir trendin başlaması için, bu tür "önemli olayların" (ES) bir dizi/dizisinin gerçekleşmesi gerekir ve birçok ES, örneğin, mevcut fiyattan bir ay önce meydana geldi. ..
tanıtıldı mı?
ve şimdi -->
100 bin tahmin edici üzerinde eğitim almak mantıklı mı?
-- > AP'den gelen dizilerin kaç çeşidinin işe yarayanlarını, trilyonlarca seçeneği bulmak için sıralanması gerektiğini düşünün ..
Ve bunu kayan bir pencerede (tablo verileri) yapmak imkansızdır, her saat yaptığınız gibi (ve diğerleri), fiyatı kayan bir pencerede alırsanız, hepsini açıklamak için 2 tahminci yeterli olacaktır, sadece orada bundan biraz mantıklı