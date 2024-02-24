Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2494
))))) Görüyorum ki, sağlam bir iletişim bagajınız var gibi görünüyor. Kendim itiraf etmeliyim ki 10 vakadan 8'inde Hindu kodu yazıyorum)), ancak deneyim alışverişinde bulunmayı başarırsam yine de mutlu olacağım. Ve sadece sinir ağını değil, bir bütün olarak danışmanların tüm yapısını Python'da yazanları bulmak harika olurdu.
Evet, sadece bunun için varım, ancak birçok insanın fikrini reddediyorum ~% 99 çünkü zaten yaptım ve sonuç benim için biliniyor .... Ama kelimelerin iletemeyeceği vizyonumu zaten anladım, video klip formatında ama tembel gibi resimlere ihtiyacınız var..
Cevabınızda, konudan yorulduğunuzu ve ahırdan çıkmanın anlamsızlığını anladığınızı hissediyorsunuz %55)
İçimi gördün...
Nöronları hiç kullanmıyor, hazır bir yazarın vasat programını kullanıyor (bir tür SVM ve MGUA melezi var), sırasıyla python veya R-ke'de programlamıyor, Sıralı ( ) ona aşina değil, sinir ağlarında 20 yıllık deneyim aynı, böyle bir şeyle ilgilenmek için çok erken ...
Avatar sahibiyle eşleşiyor, çok fazla kıvrım yok !!!! :-)
nezaket yerel eski zamanlayıcıları ayırt eder)
20 yıllık deneyime sahip, yapay zeka ile çalışma konusunda uzman ve mütevazı olabilecek harika bir algoritmik tüccar, guru, yeni başlayanlar için akıl hocası ve sadece iyi bir insan olan sinir ağlarını eğitme konusunda büyük bir ustanın konferansından eski bir video buldum. .
..
Evet, inanıyorum, inanıyorum, şimdiden sakin ol)))