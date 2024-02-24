Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2469
Neye benziyor ??
İhtiyacınız olan her şey OHLC'dedir, geri kalan veriler onlardan türetilmiştir. Ana şey, OHLC'yi daha fazla ağırlığa sahip verilere dönüştürmenin bir yolunu bulan esnek bir algoritmadır, yine makinenin görevi budur. Ek olarak, sadece OHLC hemen hemen her yerde aynıdır, kene hacimlerine veya başka bir şeye bakarsanız, tüm bu veriler spreadler vb. gibi her yerde farklıdır. İhtiyacınız olan her şey terminaldeki çizelgede.
4 yıllık modellik eğitimi deneyimime dayanarak, bana öyle geliyor ki OHLC para kazanmak için yeterli değil, ayrıca model neredeyse hiçbir zaman yeni veriler üzerinde çalışmıyor ve eğer çalışıyorsa tesadüfen olup olmadığını söylemek imkansız..
10 broker (dts-shkah) için ortalama pozisyon tüccarlarının grafiğiyle kimse ilgilenmiyor ???
Fiyatın tüccarların ruh hali ile ters bir korelasyona sahip olması kimsenin ilgisini çekmez.
-0.74
Bunun modellerin neden yeni veriler üzerinde çalışmadığını, tüccarların neden sürekli kaybettiğini, piyasanın mekaniklerinin ortaya çıkacağını açıklamaması kimsenin ilgisini çekmiyor ... hayır ??? ilgilenmiyorum ??
TheExpert ürünlerine ve gönderilerine göz atın. Bu konuyla ilgilendi ve piyasada bu konuda mükemmel ürünleri var. Şimdi bu konuda ne düşündüğünü sorun.
Kendimden de duyguyla meşgul olduğumu ekleyeceğim. COT okudu. Tema, duyarlılığın gerçekten fiyatla olumlu bir şekilde ilişkili olmasıdır. Ancak ilişkiye baktığımda, büyük ölçüde fiyata bağlı olan duygunun olduğu ortaya çıktı, tersi değil. Kendi sonuçlarınızı çizin.
modeller neden yeni veriler üzerinde çalışmıyor, neden tüccarlar sürekli kaybediyor, piyasanın mekaniğini ortaya koyuyor... hayır ??? ilgilenmiyorum ??
çünkü piyasa bir model değil, bir gerçeklik (ekonomik gerçeklik)... çünkü fiyat hareketi ekonomik önkoşullar, tepkiler ve sonuçların anlaşılmasından ayrılmamalı... ve dahası sizin gözünüzden... çünkü bir tüccar her zaman hangi pazarda ticaret yapıp hangilerini yapmayacağını anlamalıdır, eğer tüccarsa (buradan robotu ne zaman açacağınızı ve ne zaman açmayacağınızı anlayacaksınız) ... normalde kahve makinesini ısıtmak için açmazsınız Pizza
TheExpert ürünlerine ve gönderilerine göz atın. Bu konuyla ilgilendi ve piyasada bu konuda mükemmel ürünleri var. Şimdi bu konuda ne düşündüğünü sorun.
Evet, TheExpert'i hatırlıyorum "o, ondan önce bile oanda'ya düşkündüm ...
Kendimden de duyguyla meşgul olduğumu ekleyeceğim. COT okudu. Tema, duyarlılığın gerçekten fiyatla olumlu bir şekilde ilişkili olmasıdır. Ancak ilişkiye baktığımda, büyük ölçüde fiyata bağlı olan duygunun olduğu ortaya çıktı, tersi değil. Kendi sonuçlarınızı çizin.
Ama hangi sonuçları çıkaracak, bunun için matematik var, DSP, vb.
Düzeltmek için yaklaşık fiyatlar ve duyarlılık, "Neyin ne için gittiğini" bulmak için çapraz korelasyon için kontrol edilen duyarlılık ve fiyat
Haklısın, fiyat ortalama olarak duyarlılığın üzerinde, ama bu ortalamada ve her zaman değil, bakacağım ...
Yarın işe yaramazsa, o zaman 10 brokerin hepsinde modeli nasıl birleştireceğimi çalışacağım, belki ilginç bir şey gösterebilir
çünkü piyasa bir model değil, bir gerçektir (ekonomik gerçeklik)
Model bunun için, gerçeklik için inşa edilecek, Wikipedia'yı veya başka bir şeyi okuyun ...
çünkü fiyat hareketi, ekonomik önkoşullar, tepkiler ve sonuçların anlaşılmasından ve hatta daha çok kendi gözünüzden uzaklaştırılmamalıdır...
güzel sözler ama .... çıplak popülizm ..
çünkü bir tüccar, eğer bir tüccarsa, hangi pazarda ticaret yapacağını ve hangi pazarda işlem yapmayacağını her zaman anlamalıdır (buradan robotu ne zaman açıp ne zaman açmayacağı anlaşılır)
sadece o anlamıyor, üstelik hemen hemen her zaman tersini yapıyor, robotu açıp kapatmakla aynı şeyi yapıyor, piyasanın durumunu tespit ediyor ve eğitim broşürlerinizde okuduğunuz diğer saçmalıklar, piyasanın beklentilerine ters düşüyor. -0.7 korelasyona sahip katılımcılar
bütün hikaye bu..
Kahretsin beyler, duyguyu daha önce kimin kullandığı hakkında değil, kimin onu daha iyi anladığı ve bundan yararlı bir şeyler çıkarabildiği hakkında tartışmalısınız. COT ile 2008'de tanıştım ve ne anlamı var ki.
Evet, kimsenin buna ihtiyacı yok)) herkes kaseyi istiyor ve kendisine verildiğinde bile tartışmaya başlıyor, kendilerinden bir şeyler kanıtlıyor ve söylediklerini yapmaya bile çalışmıyorlar, gerçek bu, artı okulda eğitim. kaidenin seviyesi ..