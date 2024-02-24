Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2474
Burada bazı gerçekler var, ancak modelimi kontrol ettim, asıl şey ne tür bir ileriye güvendiğimizi bilmek ....
Seni gerçekten anlamadım, ama ah, benim sorunum, iyi çalışmamış olmam, zaten ticaret algoritmalarına biraz farklı bakıyorum, daha çok ilişkisel kurallara ve sembolik regresyon gibi kurallar veya formüller için genetik araştırmaya bakıyorum. ipt .. Ancak sıradan modelleri yeni veriler üzerinde çalıştırmayı başardıysanız, bunu duymak çok ilginç ..
Oyuncak bebek pahasına, bence her şey çok daha basit: takas bir komisyondan yaşıyor ve çoğunluk satın almak istiyorsa ve bunlar cari fiyatın altındaki alım emirleriyse, o zaman borsa alıcıları memnun etmek için karlı çünkü bunlardan daha fazlası var, bu da daha fazla komisyon (hamur) kazanabileceğiniz anlamına geliyor, çünkü fiyat ve düşüşler ve satıcılarda tam tersi...
Nasıl yapıyor, aptalca fiyatı basıyor ya da bardağı manipüle ediyor ya da başka bir şey, bilmiyorum ama bence özü bu..
Bu nedenle, fiyat katılımcıların pozisyonlarına ters düşüyor.
Evet yaptım, kalite eğitim sitesindekiyle tam olarak aynı değil ama bu kalitenin bir kısmı her zaman korunur ve araştırmalarıma göre 10 yıllık tarihin ilerisi bir yıla kadar çıkabiliyor. ortalama 2-3 ay eğitim sitesine göre oldukça iyi kalitede çalışıyor Muhtemelen ortalama yüzde 60-70. Sinir ağı daha iyi göstergeler verecektir, ancak orada bu yeniden eğitim kriterlerini zaten eklemeniz, ağırlıklar gibi bir şeyin birleşik göstergelerini girmeniz gerekir, böylece veri miktarı belirli bir ağırlık verir, ardından son geriye dönük testin kalitesi, örneğin matematiksel beklenti veya kâr ve tabii ki ortaya çıkan son algoritmanın karmaşıklığı (örneğin, tüm algılayıcıların tüm ağırlıklarının sayısı). Bir sinir ağında bunu başarmak için, nöronların türü mümkün olduğunca farklı olmalı ve katmanların sayısı ve bileşimi de keyfi olmalıdır, o zaman bu mümkündür. Herkes temelde sabit bir mimari sinir ağı kullanır, ancak bir nedenden dolayı mimarinin de esnek olması gerektiğini anlamıyorlar, bu esnekliği yok ediyoruz, aşırı eğitimi en aza indirme olasılığını yok ediyoruz. Genel olarak tabiki aynı kriterler basit modellere de uygulanabilir gerekirse hatta o zaman mutlaka iyi bir ilerleme olur benim modelim kesinlikle bir kaç ay ileride kar verir ve ayarlar bir gün içinde güncellenebilir . Ana püf noktalarından biri, mümkün olduğu kadar çok veriyi (10 yıllık geçmiş ve üzeri) almaktır, bu durumda, küresel kalıplar aranır ve bunlar piyasanın kendi fiziğine ve çoğu durumda temel alınır. hala çok uzun süre çalışıyor.
Evet, yaptım, kalite değil .....
Eğitim için 10 yıl, bu gerçekten çok fazla, sadece zikzak ve mumun rengini tahmin edebileceğiniz, ancak çok kriterli uygunluk işleviyle daha küçük bir şey yazabileceğiniz standart optimize edilmiş kitaplıkları kullanmazsanız, o zaman olacaktır. hesaplaması çok uzun zaman alıyor sağlam demir lazım
Eğer okumadıysanız gerçekten çok beğeneceksiniz, eminim modelin kalite kriterleri hakkında da ilginç düşünceler vardır.
Aslında, sunuculara zaten ihtiyaç var) ama bende yok (yazılımı bunun için yaptım, ancak şişe tüm bunları ölü bir netbook'ta asılı tutuyor, DDD'yi yeni başlattım), saymak çok uzun ve zahmetli bir zaman alıyor . Ancak kendi içinde başka bir seçenek yoktur, ya gücü bir yerden alır ve özenle yüklersiniz, dinamiklerde ise bir kerede en az 20-30 konfigürasyonu ve tercihen yüzün altında kontrol etmeniz ve her birini asmanız ve izlemeniz gerekir. sinyal, doğal seleksiyondan geçecek ve en kararlı olanlar daha sonra güç katmaya çalışın. Başka bir yol yok, aksi takdirde birçok kişinin burada yazdığı gibi, hiçbir yere varmayan bir yol ... gerçekten nereye kazılacağını anlamadan uzun yıllar boyunca sürüklenebilir. Alternatif, forum biliminin derecesidir ve ayın evreleri ve Prokopenko'nun programlarının ruhuyla piyasa üzerindeki etkileri hakkında gevezelik eder))). BU ARADA bir sır değilse ne karar ?
BU ARADA bir sır değilse ne karar ?
Link verdiğim kitapta bu çözüm daha yetkin bir şekilde anlatılmış.. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim..
Basit bir şekilde, çıktı temeldir - örneğin küme verileri gibi görevi bölmeniz ve her küme için farklı modeller eğitmeniz gerekir.
Veya daha basit bir örnek: Haftada 5 işlem günü var, Pazartesi günleri için bir günlük model, Salı günleri için ikinci bir model eğitiyoruz, vb. Eğitimi azalttığı ortaya çıktı. örnek 5 kez ve artık 10 yıl değil, 2 yıllık çalışma vb., bu zaten fanteziden ..
Okumadım ama hepsini zaten uyguladım, buna aynı sebepten geldim, örneği bir şekilde azaltmak gerekiyordu ama aynı zamanda tarihin derinliğini analiz edebiliyorum, sadece Bilgisayarın güçlü olduğunu fark ettiğimde buna ampirik olarak geldim, bu hiç yeterli değil ve bunu daha yetkin bir şekilde yapabilirsiniz))), artı çoklu iş parçacığı ve tüm bunlar ... maksimumu sıkıştırmak için her şey.
Ve kitapta kaliteden ödün vermeden nasıl daha verimli bir şekilde brute yapılacağı ciddi bir şekilde anlatılıyorsa, ancak bundan pek tasarruf etmeyecek... Sanırım artık buluşsal algoritmalara geçmenin zamanı geldi..
ya da bir bilgi tabanı gibi bir şey, bu zaten en küçük parçalanma, fikirlerim ve düşüncelerim bu yönde ilerliyor, çünkü olaylar ve işaretler için onlarca gigabayt seçenek olacak ve 20 milyon işaretli bir modeli eğitemezsiniz. .)) bu yüzden bu "boyutluluk lanetinden" bir çıkış yolu olarak görülebilecek bir bilgi tabanına ihtiyacım var
ya da bir bilgi tabanı gibi bir şey, bu zaten en küçük parçalanma, fikirlerim ve düşüncelerim bu yönde ilerliyor, çünkü olaylar ve işaretler için onlarca gigabayt seçenek olacak ve 20 milyon işaretli bir modeli eğitemezsiniz. .))
İşaretleri unut. Anladığım kadarıyla, bu bir tür skaler değerdir (veya başka bir deyişle, belirli bir matematiksel ifade, mantıklı olsa bile, matematiksel bir ifadeye indirgenebilir, yalnızca doğruluk zarar görür). Tüm bu skaler veya mantıksal değerler fiyattan türetilmiştir, çünkü elimizde başka veri yoktur ve ek veri kullanma girişimi, tam tersine, veriler farklı olduğundan ve farklı olabileceğinden tahmini ağırlaştırabilir. Bu durumda hangi verilere öncelik verilmesi gerektiği açık değildir. Herhangi bir sayı dizisi, bu diziyi dönüştürmek için tüm olası yolları kullanırsanız, diğer tüm sayı dizilerini kendi içinde içerebilir ... bunu anlamaya çalışın. Bu durumda, algoritmaya bu özellik uzayını vermek gerekli değildir, ancak bu özellikleri kendi başına bulma fırsatını vermek gerekir ... tabana ihtiyaç yoktur, güçlere ihtiyaç vardır. Bir sistem varsa ve en azından kısmen çalışıyorsa, bir sonraki adım bilgi işlemin merkezden uzaklaştırılmasıdır. Çalışanlar ağa bağlı olmalıdır ve veritabanı burada yardımcı olacaktır, ancak ortak sonuçların bir deposu olarak hareket etmelidir. Zaten madencilik gibi görünüyor.
Vizyonunuzu anlamıyorum, bu yüzden tartışmayacağım ..
Algoritmamı bir olaylar dizisi olarak görüyorum, olay bir günlük. kural olarak, dizi zamana bağlı değildir, basitçe ya oradadır ya da değildir.
(seviyeyi belirleyen trader olarak fiyat 5 dakikada veya belki bir günde seviyeye ulaşabilir ama durum aynı)
Dolayısıyla, bu tür çalışma dizilerinin bir topluluğu TS olacaktır..
Ancak bu tür "boyutsuz" dizileri bulmak için, çözümü gördüğüm gibi trilyonlarca seçeneği gözden geçirmeniz gerekiyor - sabit sürücünüzde bir bilgi tabanı oluşturmak için.
Kayan bir penceredeki herhangi bir algoritmanın tüm "tipik" öğrenmelerini çalışmayan seçenekler olarak görüyorum, çünkü piyasa durağan olmadığı için çıktı, geçmişte asla tekrarlanmayacak, geçmişe ait bir hatıra ile hareketli bir ortalama olacaktır. durağanlıktan dolayı..