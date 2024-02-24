Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2470
Ben de özür dilerim eğer...
Unuttun.
Duyguda doğrudan balık yoktur, örneğin yatay bir fiyat bölümünde güçlü bir şekilde değişiyorsa, belki de yalnızca dolaylı olarak.
Siparişleri daha çok seviyorum, ancak bunlar yalnızca en büyük komisyoncu olmayan ekip için
İlginç bir iş parçacığı, neredeyse işe yaramaz olmasına rağmen, çok fazla bilgi, ancak neredeyse tamamı işe yaramaz. Fiyatları kimin, neden ve neden hareket ettirdiği, tüm bu soruların gereksiz olduğu, analiz için nasıl ve hangi verilerin kullanılacağı. Sinir ağları, makine öğrenimi, aman Tanrım... Başlangıç olarak, ne aradığınızı anlayın.
Ne arıyorsun? Yazılarınızdan hiç anlaşılmıyor, söyleyin bana.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticarette makine öğrenimi: teori, uygulama, ticaret ve daha fazlası
Evgeny Dyuka , 2021.10.25 12:02
Şu anda ekran görüntüsü bu
terminale baktım, bence yazarla aynı tarih bölümüne sahibim
eğer öyleyse, o zaman ... normal göstergeler gibi çalışan sıradan bir hindi ... ve hatta 50 ila 50 değil
Evet, TheExpert'i hatırlıyorum "ondan önce bile oanda'ya düşkündüm ...
Ama hangi sonuçları çıkaracak, bunun için matematik var, DSP, vb.
Düzeltmek için yaklaşık fiyatlar ve duyarlılık, "Neyin neye yaradığını" bulmak için çapraz korelasyon için kontrol edilen duyarlılık ve fiyat
Haklısın, fiyat ortalama olarak duyarlılığın üzerinde, ama bu ortalamada ve her zaman değil, bakacağım ...
Yarın işe yaramazsa, o zaman 10 brokerin hepsinde modeli nasıl birleştireceğimi çalışacağım, belki ilginç bir şey gösterebilir
Teşekkür ederim, bu en yüksek övgü, zaten düzenli bir gösterge olarak algılanıyorsa, o zaman her şey yolunda gitti.
Sinir ağının kendisini ve modelleri bir yıldan fazla bir süre önce yaptım ve buna geri dönmedim, her zaman "sarmalayıcı" üzerinde harcandı.
Tahminlerin kalitesini iyileştirme potansiyeli vardır.
Model bunun için, gerçeklik için inşa edilecek, Wikipedia'yı veya başka bir şeyi okuyun ...
konu yine seninkine girdi
kaide düzeyinde eğitim..
-Muhtemelen sizi insanları dürtmeye teşvik eden şey bu mu? .. ve onların yazılarını okumuyor musunuz? .. - 2 sayfa önce modelleme hakkında yazdım - modelinizin güvenilirliğini kanıtladınız mı? - en azından kendiniz ve Wikipedia'nız için, Kase ve sizin böyle bir eğitiminiz olan diğerleri hakkındaki histeriden önce ... - bu yüzden böyle bir gerçeğiniz var (-
diğer saçmalık - tüm peri masalı bu ..
eğer hala anlamadıysan
"Neyin peşinden gidiyor"
- o zaman bana boğazını yırtmana gerek yok - bir sonuç çıkar ve kendinle yaşa ... - "aptal 10 komisyoncu sayımı" ... - medeni Araştırma açıkça senin için uygun değil - bu ilk değil Seni Wikipedia'dan daha öteye gönderen kişi, ama sen Çığlıklarının burada konu dışı olduğunu anlayamazsın - tonunu değiştir! ve argümanı edepsizlik, saldırganlık, histeri ile değiştirmeye çalışmayın - eğitim programınızı kendiniz daha da geliştirebileceğiniz ve forumda takılmayacağınız ve kendinizi yalan söyledikleri konusunda deliryum içindeki insanlara atmayın. sana, çünkü bir kahve makinesiyle çivi çakıyorsun...
- Kötü bir hata (kendileri veya doğası gereği) nedeniyle konuya giren insanlardan profesyonel topluluğu temizlemenin yolları ne zaman olacak onu bile bilmiyorum - yani prof. Diyalog sonunda gözleri, kulakları ve beyni olmayan ve hatta dahası sınırsız bir şekilde bağırmaya çalışan bir kükreyen boğazın kasılmalarına değil, medeni bir makul (Homo Sapience kelimesinden) fikir alışverişine yaklaşmayı başardı. terbiye ... "Argümanlar ve Gerçekler" - piyasa bilgilerini nasıl kullanacağınızı bilmiyor olmanız, Sinir Ağları ve diğerleri konusunda fikir alışverişinde bulunan kişilerin ilgisini çekecek bir gerçek değildir.
"Öyle ki, profesör diyaloğu sonunda gözleri, kulakları ve beyni olmayan bir şeyi bağırmaya çalışan bir kükreyen boğazın kasılmalarına değil, medeni bir makul (Homo Sapience kelimesinden) fikir alışverişine yaklaşabilsin, ve hatta dahası, nezaket sınırları" ( c) her şeyi piyasa modellerinde göstermek daha iyidir.
Burada dalda ve bu yüzden teori çatıdan - sonuç yok.
Ve sonra biri koşarak gelecek, linkleri dökecek ve 800.000 satır boş metin yazacak, ama pratik yok...
- sonuç yok.
pratik yok...
-üstü kapalı
Her tüccarın kendi pratiği vardır - Tüccar Psikolojisi kelimesinden (bilgiyle çalışma yeteneği ile birlikte çalışır) ... ve herkesin kendi sonuçları vardır ... sonucunuzu asla başka birinin uygulamasında elde edemezsiniz ...
Her tüccarın kendi pratiği vardır - Tüccar Psikolojisi kelimesinden... ve herkesin kendi sonuçları vardır... bir başkasının uygulamasında asla sonucunuzu alamazsınız.
Ticarette, herhangi bir piyasa analizi yönteminin doğruluğu, forumdaki veya bağlantılardaki metin satırlarının sayısıyla değil, ticaretin sonuçlarıyla belirlenir.