Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2466

Yeni yorum
 
Sinyali karlı bir ticaretle gösterin.
Onsuz, uygulamanız piyasadaki ve kodlardaki birkaç binden sadece bir tanesidir.
 
elibrarius # :
Sinyali karlı bir ticaretle gösterin.
Onsuz, uygulamanız piyasadaki ve kodlardaki birkaç binden sadece bir tanesidir.
Bu bir sinyal değil, bir gösterge.
 
Evgeny Dyuka
Bu bir sinyal değil, bir gösterge.
Göstergenizi takas edin ve bir sinyal gösterin.
 
elibrarius # :
Sinyali karlı bir ticaretle gösterin.
Onsuz, uygulamanız piyasadaki ve kodlardaki birkaç binden sadece bir tanesidir.
Bir sinir ağı kullanarak piyasada en az bir çalışan çözüm gösterin.
 
elibrarius # :
Göstergenizi takas edin ve bir sinyal gösterin.
Bu bir göstergedir, bir kez daha... BU GÖSTERGEDİR
 
Evgeny Dyuka
Bir sinir ağı kullanarak piyasada en az bir çalışan çözüm gösterin.
seninki çalışıyor mu Göstermek.
 
elibrarius # :
seninki çalışıyor mu Göstermek.
Deneyin, kurulumu kolay, talimatlar burada
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
Интеграция прогнозов нейросети в MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Предлагаю готовое решение по интеграции прогнозов нейросети и Metatrader 5. Преимущества этого решения: Это реально работающее приложение для трейдеров. Устанавливается "в два клика". Нейросеть
 
Evgeny Dyuka
Bu bir göstergedir, bir kez daha... BU GÖSTERGEDİR
Gösterge ne için? Takas için. Üzerinde işlem yapın ve sinyal hizmetini kullanarak işlemlerinizi göstergenizde gösterin.
 
elibrarius # :
seninki çalışıyor mu Göstermek.



 Şu anda ekran görüntüsü bu
 
Evgeny Dyuka
Şu anda ekran görüntüsü bu
3-5 işlem için resim hiçbir şey ifade etmiyor. 100-200 fiilen tamamlanmış işlem (veya 3-4 aylık) istatistikleri gösterecektir. Ve dezavantajlar.
1...245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473...3399
Yeni yorum