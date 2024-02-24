Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2468

İlginç bir iş parçacığı, neredeyse işe yaramaz olmasına rağmen, çok fazla bilgi, ancak neredeyse tamamı işe yaramaz. Fiyatları kimin, neden ve neden hareket ettirdiği, tüm bu soruların gereksiz olduğu, analiz için nasıl ve hangi verilerin kullanılacağı. Sinir ağları, makine öğrenimi, aman Tanrım... Başlangıç olarak, ne aradığınızı anlayın.
 
Evgeny İlin # :
İlginç bir iş parçacığı, neredeyse işe yaramaz olmasına rağmen, çok fazla bilgi, ancak neredeyse tamamı işe yaramaz. Fiyatları kimin, neden ve neden hareket ettirdiği, tüm bu soruların gereksiz olduğu, analiz için nasıl ve hangi verilerin kullanılacağı . Sinir ağları, makine öğrenimi, aman Tanrım... Başlangıç olarak, ne aradığınızı anlayın.

Neye benziyor ??

 
elibrarius # :
3-5 işlem için resim hiçbir şey söylemiyor. 100-200 fiilen tamamlanmış işlem (veya 3-4 ay) istatistikleri gösterecektir. Ve dezavantajlar.

neden sinir ağı ve para yönetimini karıştırıyorsunuz? para yönetiminizi ve ticaret yönetiminizi asın - bu, Riske karşı kişisel tutumunuz

ps Evgeny Dyuka   örneğe verdiğiniz bağlantı için teşekkürler, ancak kodun içindeki mantık her zaman daha ilginçtir)

mytarmailS # :

Neye benziyor ??

burayı nasıl anladın - Bu başlıkta 5 yıl ve hiçbir şey göstermedim.

Ekran Görüntüsü 2021-10-25 203101 Ekran Görüntüsü 2021-10-25 203305

 
JeeyCi # :

neden sinir ağını ve para yönetimini karıştırıyorsunuz?

ps Evgeny Dyuka   örneğe verdiğiniz bağlantı için teşekkürler, ancak kodun içindeki mantık her zaman daha ilginçtir)

Seni takas ediyorum. Koşulsuz olarak bu göstergeye inanıyorsanız.
Sinyal.

Ve göreceğiz...

 
elibrarius # :
Seni takas ediyorum. Koşulsuz olarak bu göstergeye inanıyorsanız.
Sinyal.

Ve göreceğiz...

Herhangi bir problemin var mı?
İlk ilk 5 göstergeye gidin ve yorumlarda 3 ay boyunca ilk işlem yapmak için bir gereklilik olup olmadığına bakın ve ancak o zaman bunu yayın.
Kendiniz için bir şeyler yolunda gitmiyorsa, trollemeye kaymanıza gerek yok.
Maksim Dmitrievski # :
Burada böyle bir şema elde ediyoruz, daha doğrusu iki tane olabilir.
...

2. Herhangi bir sınıflandırıcı aracılığıyla bir strateji arayın, iç yapısının analizi (özellik önemi, şekil değerleri ve çeşitli metrikler). Yapay zekanın bazı benzerlerine yaklaşarak otomatikleştirebilirsiniz. Çıktı bir kara kutudur, ancak seçim kriterlerinin işe yaraması umuduyla.

Tekrarlayan ağlar ve Bayes yöntemlerinin kendi başlarına finansal zaman serilerinden "bellek" çıkarabildiği veya yeni verilerden en kararlı modeli çıkarabildiği gösterilmemiştir.

Evet , bir şey bulundu - Bakacağım, teşekkürler ... veya burada

Evgeny Dyuka
Herhangi bir problemin var mı?
İlk ilk 5 göstergeye gidin ve yorumlarda 3 ay boyunca ilk işlem yapmak için bir gereklilik olup olmadığına bakın ve ancak o zaman bunu yayın.
Kendiniz için bir şeyler yolunda gitmiyorsa, trollemeye kaymanıza gerek yok.
Göstergenizle iyi gidiyor musunuz?
 
elibrarius # :
Göstergenizle iyi gidiyor musunuz?
Bu 5 yılın başında "Korku ve Açgözlülük" konusunu açıkça gözden kaçırdınız ... muhtemelen kademeli gelişim yerine tekrar eden gelişimi seçtiğiniz için mi? ..
 

10 broker (dts-shkah) için ortalama pozisyon tüccarlarının grafiğiyle kimse ilgilenmiyor ???


Fiyatın tüccarların ruh hali ile ters bir korelasyona sahip olması kimsenin ilgisini çekmez. 

cor(cl,av)

[1]

-0.74


Bunun, modellerin neden yeni veriler üzerinde çalışmadığını, tüccarların neden sürekli kaybettiğini açıklamasıyla ilgilenen kimse yok, piyasanın mekaniklerini ortaya koyuyor ... hayır ??? ilgilenmiyorum ??

