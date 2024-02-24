Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2316
sofistlik her şeydir))) ara bilgi olmadan, bilgi olmaz) ara bir aşamada, her şey olabilir, genellikle değişim zamanları Güvenlik Konseyi'ne benzer)))
Apaçık
sadece sınıflandırma sonuçlarının daha iyi olması için hangi düğmeye basacağımı bulana kadar
regresyon için sadece bir örnek
Önem örneklemesinin varsayılan olarak maksimum gradyan için kullanıldığını fark ettim (yeni bir özellik gibi)
yoksa sadece varsayılan olarak yerleşik mi ve hiçbir şey yapılması gerekmiyor mu?bu arada, catboost yeniden eğitim açısından çok havalı .. onu yeniden eğitmeye zorlamak çok zor. Veri kümesi g ... ise, o zaman zayıf öğrenecek ve tüm seçenekleri hatırlamayacaktır.
Görünüşe göre, sürecin farklı aşamalarında sabitlenmiş durumdayız) İlk olasılık modelini oluşturma süreciyle ilgileniyorum - gerçeği aşağı yukarı açıklıyorsa, o zaman az çok anlamlı herhangi bir algoritma sonraki hesaplamalarda bir sonuç verecektir.
Görünüşe göre pek çok insan doğru olasılıksal modelin gerçekliği nasıl tanımladığını anlayamıyor. ))) Modellerde değişiklik var mı?
Bazen azınlık oyunu modelinde geziniyorum. Genellikle zaman zaman bir onay grafiğine benziyor.
Küresel fiyat modellerinde onu her yönüyle ve her zaman tanımlayan pek (pratik) bir anlam görmüyorum. Belki de bir nevi "zihin egzersizleri" olarak bence, sadece belirli zaman aralıklarında fiyatın belirli yönlerini anlatan modeller faydalı olabilir. Basit bir örnek olarak, boşluk kapanmadan önce (ayrı bir yön) ve buna bağlı olarak sadece boşluğun oluşumundan itibaren zaman aralığında sadece boşluğun tersi yöndeki maksimum fiyat sapmalarının incelendiği boşluklar hakkındaki makalemi verebilirim. kapanması için bir boşluk.
Bu yeni bir fikir değil) Aksine, sadece bariz olanı yüksek sesle söylemek.
Çok sayıda elemana sahip sistemlerin modellenmesi ve analizi, yalnızca bariz alanlardan başlatılabilir)
Farkın neden ve nasıl kapandığını hiçbir zaman anlamadım. Bunu bariz bir gerçek olarak kabul ediyorum)
Aşağıdaki fikrim vardı
1) Sinir ağını bazı eylemler için eğitin, bırakın al/sat olsun
2) yeni verilerdeki ağ çok fazla hata yapacak
3) Sinyal işleme sırasında ağda oluşan örüntülere bakarak ağın hatalı kararlarını doğrularından ayırmanın mümkün olup olmadığını görmek için ağın katmanlarındaki kalıpları kümelemek istedim..
=========
Vladimir, R-ke'de grafiklerle etkileşime geçebileceğin bir paket olup olmadığını biliyor musun, örneğin grafikte fare ile bir alan seçip, seçilen alanın parametrelerini kodda alabilirim.
tanışmadım. Nasıl yapılabileceğini hayal bile edemiyorum.
Boşluktan sonraki fiyat = SB ise, diğer yönde maksimum fiyat sapması için birim olasılıkla ve bilinen bir dağılımla kapanacaktır.
tanışmadım. Nasıl yapılabileceğini hayal bile edemiyorum.
Bu, locator() işleviyle yapılabilir, gerekli parametrelerle çalıştırın ve grafiğe tıklayın...
İşte grafiğe tıklayarak bir trend çizgisinin nasıl çizileceğine dair bir örnek
Burada grafikteki dikdörtgenleri seçecek bir fonksiyon yazdım.
Bir nörona nasıl programlanacağı belli olmayan şeyler öğretebilirsiniz, ancak çizebiliriz ve çizilenin parametrelerini aldıktan sonra, onu zaten bir nörona görüntü şeklinde yönlendirebiliriz, bence bu çok serin))
Veya konumlandırıcının () yardımıyla bazı belirli kümeleri kolayca seçebiliriz veya .. veya ... HER ŞEY, fantezi ....
İşte grafikte ilgi alanlarının nasıl seçileceği ve bir Fourier ile yaklaşık olarak nasıl seçileceği kodu
SB'yi anlıyorum. Ama yeterince hızlı kapanır, bazen para bile kazanabilirsiniz))) evet, her şey olabilir.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri
fxsaber , 2021.01.31 11:06
Çok sık olarak, TS'yi (makine öğrenimi modelleri) analiz ederken, tek bir geçiş tablosunda Örnek ve Örnek Dışı'na bakarlar.
OOS'un böyle bir grafikte nerede olduğunu anlamak için farenin üzerine gelmeniz ve araç ipuçlarında tarihi aramanız gerekir.
Bundan sonra, bu OOS'un nerede olduğunu anlamaya başlıyorsunuz.
Ve böylece fareyi her taşımanız gerektiğinde, arayın vb.
Bir özellik eklemenizi öneririm.
Etiketi tst dosyasına kaydederek.
Bu, MO ve diğer durumlarla çalışmayı büyük ölçüde basitleştirecektir.
Lütfen teklife yorum yapın. Belki bir şeyi hesaba katmadım ya da dar bir şekilde görmedim. Burada değil, orada yorum yapın.