Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2314

Lopez De Prado'nun 2. kitabı çıktı, ilkini okudum - beğendim. İkincisi de aynı derecede ilginç olmayı vaat ediyor.

 
Vladimir Perervenko :

Böyle mi idare ettin?

Çıktının boyutu nedir?

ağ tahmininde bulunurken, katmanlardaki ağırlıkların durumlarını, matris şeklindeki katmanların durumlarını, bir veri seti yaptığım matrislerden çıkarıyorum ve "umap" içine alıyorum. Çıktı 2 boyut

"neuralnet" paketinden ağlar
 
mytarmailS :

ağ tahmininde bulunurken, katmanlardaki ağırlıkların durumlarını, matris şeklindeki katmanların durumlarını, bir veri seti yaptığım matrislerden çıkarıyorum ve "umap" içine alıyorum. Çıktı 2 boyut

"neuralnet" paketinden ağlar

Açık. Fikir nedir?

Sinir ağının her bir katmanını eğitirken eğitim verilerini parçalara bölmek ve örtüşmeyen parçalar kullanmak mantıklıdır. (Winwector fikri) Denemedim ama faydalı olduğunu iddia ediyorlar.

İyi şanlar

 
Vladimir Perervenko :

Açık. Fikir nedir?

Sinir ağının her bir katmanını eğitirken eğitim verilerini parçalara bölmek ve örtüşmeyen parçalar kullanmak mantıklıdır. (Winwector fikri) Denemedim ama faydalı olduğunu iddia ediyorlar.

İyi şanlar

Aşağıdaki fikrim vardı

1) Sinir ağını bazı işlemler için eğitin, bırakın al/sat olsun

2) yeni verilerdeki ağ çok fazla hata yapacak

3) Sinyal işleme sırasında ağda oluşan örüntülere bakarak ağın hatalı kararlarını doğrularından ayırmanın mümkün olup olmadığını görmek için ağın katmanlarındaki kalıpları kümelemek istedim..

=========

Vladimir, R-ke'de grafiklerle etkileşime geçebileceğin bir paket olup olmadığını biliyor musun, örneğin grafikte fare ile bir alan seçip, seçilen alanın parametrelerini kodda alabilirim.

 
Sinir ağı, gerçek piyasada ticaret yapmayı öğrenir.
Bu, BitMEX'te küçük bir gerçek hesaptır .
Bot, genel nöro sinyallerine girer ve tam otomatik olarak kendini kapatır.
Maksimum duruş, deponun %30'undan fazla değildir.
***

Şimdi ilk sürüm en basit, durak yok, her şeyin birleşmesini bekliyorum))
 
Evgeny Dyuka'nın fotoğrafı.
hesap izleme bağlantısı nereye gitti?
 
Evgeny Dyuka :
Hesap izleme bağlantısı nereye gitti?

Görünüşe göre bot bağlantıları kaldırıyor. Ne kadar hızlı olduğuna bakılırsa.

 
Valeriy Yastremskiy :

Görünüşe göre bot bağlantıları kaldırıyor. Ne kadar hızlı olduğuna bakılırsa.

Bot hemen silecekti, ancak yaklaşık on dakika askıda kaldı.

bu botun kim olduğunu biliyorum

Yeni katbust cipsleri

belirsizlik tahmini, hakkında bir makale yazdığım Active Lerning'e benzer ilginç bir şey


Gerçek şu ki, bunu bu şekilde açıklıyorlar, Napolyonlara durke'de sormak daha kolay
