Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2314
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Lopez De Prado'nun 2. kitabı çıktı, ilkini okudum - beğendim. İkincisi de aynı derecede ilginç olmayı vaat ediyor.
Böyle mi idare ettin?
Çıktının boyutu nedir?
ağ tahmininde bulunurken, katmanlardaki ağırlıkların durumlarını, matris şeklindeki katmanların durumlarını, bir veri seti yaptığım matrislerden çıkarıyorum ve "umap" içine alıyorum. Çıktı 2 boyut"neuralnet" paketinden ağlar
ağ tahmininde bulunurken, katmanlardaki ağırlıkların durumlarını, matris şeklindeki katmanların durumlarını, bir veri seti yaptığım matrislerden çıkarıyorum ve "umap" içine alıyorum. Çıktı 2 boyut"neuralnet" paketinden ağlar
Açık. Fikir nedir?
Sinir ağının her bir katmanını eğitirken eğitim verilerini parçalara bölmek ve örtüşmeyen parçalar kullanmak mantıklıdır. (Winwector fikri) Denemedim ama faydalı olduğunu iddia ediyorlar.
İyi şanlar
Açık. Fikir nedir?
Sinir ağının her bir katmanını eğitirken eğitim verilerini parçalara bölmek ve örtüşmeyen parçalar kullanmak mantıklıdır. (Winwector fikri) Denemedim ama faydalı olduğunu iddia ediyorlar.
İyi şanlar
Aşağıdaki fikrim vardı
1) Sinir ağını bazı işlemler için eğitin, bırakın al/sat olsun
2) yeni verilerdeki ağ çok fazla hata yapacak
3) Sinyal işleme sırasında ağda oluşan örüntülere bakarak ağın hatalı kararlarını doğrularından ayırmanın mümkün olup olmadığını görmek için ağın katmanlarındaki kalıpları kümelemek istedim..
=========
Vladimir, R-ke'de grafiklerle etkileşime geçebileceğin bir paket olup olmadığını biliyor musun, örneğin grafikte fare ile bir alan seçip, seçilen alanın parametrelerini kodda alabilirim.
Bu, BitMEX'te küçük bir gerçek hesaptır .
Bot, genel nöro sinyallerine girer ve tam otomatik olarak kendini kapatır.
Maksimum duruş, deponun %30'undan fazla değildir.
***
Şimdi ilk sürüm en basit, durak yok, her şeyin birleşmesini bekliyorum))
Sinir ağı, gerçek piyasada ticaret yapmayı öğrenir.
Bu, BitMEX'te küçük bir gerçek hesaptır .
Bot, genel nöro sinyallerine girer ve tam otomatik olarak kendini kapatır.
Maksimum duruş, deponun %30'undan fazla değildir.
***
Şimdi ilk sürüm en basit, durak yok, her şeyin birleşmesini bekliyorum))
Hesap izleme bağlantısı nereye gitti?
Görünüşe göre bot bağlantıları kaldırıyor. Ne kadar hızlı olduğuna bakılırsa.
Görünüşe göre bot bağlantıları kaldırıyor. Ne kadar hızlı olduğuna bakılırsa.
bu botun kim olduğunu biliyorum
Yeni katbust cipsleri
belirsizlik tahmini, hakkında bir makale yazdığım Active Lerning'e benzer ilginç bir şey