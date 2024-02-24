Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2313
Teoride, belki öyle.
Ama yine de, eylemin anlamı?
Tartışmak yok, anlamsız...
100 üzerinden 10 almak gerekiyor. Çözümü var mı?
Alglib'de her şeyin nasıl düzenlendiğini bilmiyorum, bilgileri pc işlevinden çıkarmaya çalışın ve 100 hayaleti yeterince tanımlamak için kaç bileşene ihtiyacınız olduğunu görün.
Ya da sadece bilgisayarın ilk n sütununu alın ve bir buhar banyosu yapın...
Ama tüm bunlar işe yaramaz ... 50k işaretiniz varsa, o zaman sadece pc'ye ihtiyacınız var ve ne yaptığınızı anlamadan gerçekten oynamak istiyorsanız, o zaman pc'ye hiç ihtiyacınız yok, sonuç daha kötü olacak pc'siz 99.999 ihtimal ile... % Eh, anladınız..
100 üzerinden 10 almak gerekiyor. Çözümü var mı?
1. 10 bileşenli kovanı alın. matrisler
Matristen çalışmaz - 100x100'dür.
Ve ondan 10x10 veya 10x100 değil, bazı hesaplamalarla 10x1000 elde etmek gerekiyor. Onlar. 1000 satırın her biri için 10 defter uygulayın
bileşenin her bir noktası, özellik değerlerinin ve bunların cov'lerinin çarpımlarının toplamıdır. yani hatırladığım kadarıyla
evet hesapla sklearn ile karşılaştır
matris ters çevrilebilir, ardından sondan. Bunun daha fazla kontrol edilmesi gerekiyor.
Genel olarak, yukarıdakiler gibi döngülere ihtiyacınız var.
orada (en iyi özellikler) - sadece eğitim için seçilen bileşenlerin sayısı, bir nevi
her bileşenin değeri, özniteliğin değeri ile çarpılır ve toplanır. Ve böylece orijinal serinin her satırı için.
Hatırlamalısın, zaman yok. Belgeleri okumanız gerekir.
Şimdi her şey yolunda.
Her katmanda ağın içinde ne olduğunu görmeye karar verdim.. umap ile boyutu her katmanda iki bileşene indirdim
Neredeyse eğitimsiz, üç iç katmana sahip bir ağ, sadece 400 örnek .. ama yine de görmek güzel ..
Böyle mi yaptın?
Çıktının boyutu nedir?
Ludwig, kod yazmak zorunda kalmadan derin öğrenme modellerine sahiptir, modeli eğitmek için herhangi bir programlama becerisi gerekmez: https://ludwig-ai.github.io/ludwig-docs/
Yakın zamanda kuruldu. Kontrol etmek için hiçbir el uzanmayacak. Mucizeler vaat ediyorlar.