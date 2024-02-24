Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1155
windows veya linux var mı?
Windows 7 64x
Emin değilim ama bana öyle geliyor ki Linux için bir paket indirmişsin
Yani komutu verdin.
Zip'i açtıktan sonra sıkıştırmaya çalıştım - işe yaramadı (hata mesajı olmamasına rağmen). O zaman Windows altında doğru dosyayı nereden indirebilirim?
Artık sorunun ne olduğunu bilmiyorum..
Stackowerflow'ta bir soru sorun veya bu ***'yi Yandex'den yazın
Yardım etmeye çalıştığınız için teşekkürler.
Lütfen bize bu paketi kullanmanın sonuçlarından bahsedin.
Ben kullanmadım, tahmin edici özellikler önemlidir, model değil, bir model diğerinden %0.5 -%3 daha iyi çalışabilir ve özellikler her şeyi belirler
Pekala, öyle demezdim, farklı yaklaşımlar farklı sonuçlar verir, örneğin, bazı nöronlar verilerim üzerinde çalışır, diğerleri çalışmaz, ancak örneğin bir ağaç ve Kohonen haritaları ve diğer bazı kümeleyiciler çalışır ...
Orijinal VR iadelerini aptalca bir şekilde önceden işlemek, emisyonları yumuşatmak vb. Durağanlığı elde etmek için.
Kolmogorov'a göre, bir sürgülü pencerede yalnızca getiriler ve getirilerin kümülatif toplamı tahmin edilebilir, çünkü beklentileri = 0'dır. Ancak, fiyatın kendisi ve diğer önemsiz şeyler değil.
Fiyat ve getiri arasındaki ilişki nedir? Bu doğru - fiyat, tüm getirilerin ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu arada, belki birisi piksel gibi koşullu matris görüntüleri için iyi bir NN veya başka bir yöntem biliyordur? 1'den 20'ye kadar sayılar şeklinde matrisin değerlerine sahibim, yani. matristeki noktalar 20 ama 20'dir.
Evet, google, aynı R-ke'de her şeyden çok var
Orijinal VR iadelerini aptalca bir şekilde önceden işlemek, emisyonları yumuşatmak vb. Durağanlığı elde etmek için.
evet, evet, zaten 100 kez duyduk ... ve 100 yıl önce denedik ve çöp olduğu için çöpe attık