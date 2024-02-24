Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2310
Hiçbir şey, her biri kendine.
zaman kaybı değilse
bu yüzden tsoniklere bir sorum var. FFT, döngüleri/bağımlılıkları bulmak için neden ACF'den daha iyidir?
PF belirli sayıda frekans gösterecek mi?
PF belirli sayıda frekans gösterecek mi?
hangi madeni parayla? bir bobble kesme görevi, dürüst ya da değil, kimsenin umurunda değil. Forex'te yıkılmaz araç yoktur, bununla başlamalısınız, muhtemelenama uygun olmayan bir testi 5-10 yıl ama en az 2 yıl geçerse zaten normal
O zaman dsos ve ekonometri arasındaki fark nedir?
hiçbir fikrim yok, sadece son zamanlarda tsos hakkında çok fazla yutturmaca
Tamamen benim fikrim, teknik analiz, ekonometri ve her türlü çöp tsos yardımıyla kolayca açıklanabilir, öyleyse neden tsos olmasın.
Tamamen benim - sosnikler henüz pazarın Sat olması ve her şeyin çürümesi dışında hiçbir şeyi açıklayamadı.Oleg traktör sürücüsü ve Rena gibi meraklı yoldaşlardan bahsetmiyorum bile
Çünkü sosnikler kendilerini bir şeye ikna etmek için formüller arasında oynamazlar.Ve matematikçiler bunu hiçbir şekilde üstlenmeyecekler çünkü burada yakalanacak bir şey olmadığını hemen anlayacaklar.
o zaman buradaki varlıkları genellikle garip, çünkü hepsi Tao'yu uzun zaman önce biliyorlardı.
tüm IMHO, herhangi bir tesadüf rastgele