Maksim Dmitrievski :

onunla oynamak güzel, yakında yapacağım

güzel çünkü net değil)

Bu arada, ızgaralar biraz daha anlamlı görünüyor (martingale kıyasla). Örneğin, küçük hareketlerin devam etme olasılığının daha yüksek olduğu ve büyük hareketlerin ortaya çıktığı durumlarda, onlarla etkiyi yakalamayı deneyebilirsiniz.

 
Maksim Dmitrievski :

Nedense herkes, çoğunlukla anlamlı olmayan veya aşırı optimize edilmiş, pozisyonlar üzerinden martin ortalamasını aramaya alışkındır.

lotu sabit bırakabilirsiniz, ancak yine de ızgarayı kullanabilirsiniz. Ticaret kurulumları (giriş ve çıkış noktaları) değişecek, MO için özellik alanındaki temsilleri de değişecek. Sadece bu an ilginç.

yeni veriler üzerinde bir istikrar etkisi olur mu - bilmiyorum. Böyle bir matım yok. formüller. Ampirik olarak test edin.

Grid ve Martin, sp açısından temelde farklı şeylerdir. tabiri caizse " strateji matematiği") oyun teorisi.

Şebekeye yalnızca "ideal" andan daha erken/geç girme riskini çeşitlendirmek veya pazara girerken "güven" için ödenek ayırmak için ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda, artıdaki ızgara - piramit - eksideki ortalamadan daha az gelişmez.

Ve Martin, her şeyin matematiğe bağlı olduğu (hiç düşünmenize ve girdi aramanıza gerek yok, zaten yoksulluktan filtreler icat edildi) ve artışla matematiksel olarak izole edilmiş bir ortalama alma türüdür ve tek soru şudur: deponun kalınlığı, geri tepmesiz harekete ne kadar dayanabileceği.

Izgaraya gelince - fikrini gerçekten beğendim. Son zamanlarda ML ile uğraşıyordum ve geçen gün de buna benzer bir şey ortaya çıktı - esnafın kendileri zor olan bir tür ızgara üzerine inşa edilebildiğinde, bireysel işlemlere bağlı olarak nesnel işlevi temsil etmek için ne MM, minimum riskle girmek ve ardından piramit yapmak veya ortalama almak gibi. Farklı girdi bölme stratejilerine sahip modeller için hedeflerin farklı olacağı birdenbire ortaya çıktı.

Alexey Mavrin :

evet, bu sadece bir ızgara. Belki hafif bir martin ile)

Aleksey Nikolaev :

Bu arada, ızgaralar biraz daha anlamlı görünüyor (martingale kıyasla). Örneğin, küçük hareketlerin devam etme olasılığının daha yüksek olduğu ve büyük hareketlerin ortaya çıktığı durumlarda, onlarla etkiyi yakalamayı deneyebilirsiniz.

evet böyle.. Merak ediyorum MO yeni veriler için nasıl genelleme yapacak. Teoride, gürültüye daha az duyarlı olmalıdır.

 
Maksim Dmitrievski :

makaleler insanların zihinleri üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir


Henüz başvuran yok. Hipotez - MO'da ne kadar çok insan dolaşırsa, serbest çalışmaya o kadar az ilgi olur))


Alexey Mavrin :

Henüz başvuran yok. Hipotez - MO'da ne kadar çok insan dolaşırsa, serbest çalışmaya o kadar az ilgi olur))

burada sadece bir kişi 1.5 yukarıdakilerin hepsini yapabilir)

Dürüst olmak gerekirse, insanların nasıl basit yollarla karlı botlar (örneğin, pazar için) yapmayı başardıklarını anlamıyorum.

Muhtemelen sadece büyük bir örnek ve birisi şans eseri şanslı olacak

 
Alexey Nikolaev :

Son teslim tarihi yoktur - Marsaglia, diyot-rap gürültüsünü 1995'teki testlerinde (bu sesle CD-ROM'unun yayın tarihi) kontrol etti ve NIST test seti 2010'a kadar uzanıyor . Yine de rapçilere inanıyorum - muhtemelen AES yarışmasını kazanırlar )

Açıktır ki, herhangi bir test seti için tanımadıkları rastgele olmayan bir dizi yapmak her zaman mümkündür - en kolay yol, pi'nin ikili gösterimi gibi bir şey almaktır. Bununla birlikte, avukatların bu testleri incelemelerini ve piyasaya bir grup sinüzoidin nasıl ekleneceğine dair fikirlerle yıllarca etrafta dolaşmamalarını tavsiye ederim)

Bu arada, harika bir deney hakkında okuduğumu hatırladım - evrişimli ağlar kedileri ve diğer 1000 sınıfı tanıma konusunda hype yapmaya başladığında,

birisi araştırma yaptı ve hemen hemen her resmi biraz değiştiren ve bu nöronu aldatan basit bir algoritma yazdı (AlexNet chtoli),

dahası, değişiklikler gözle kesinlikle görünmezdi ve ızgara bozuldu, yarım piksel kayması gibi bir şey vb.

