Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2290

Vitaly Muzichenko :

Nereden başlayacağımı ve genel olarak nasıl görünmesi gerektiğini hayal etmek bile benim için zor. Anladığım kadarıyla, bunlar olduğu gibi uyumsuz şeyler.

Bu, ilk bakışta göründüğünden daha mantıklı.

 
İlk olarak, mevcut sistemlere genel bir bakış. Testler. Karşılaştırmalı özellikler - avantajlar ve dezavantajlar. Eksikliklerin düzeltilmesi, fikirler. TS oluşumu. Mo'yu çekme ihtiyacını nerede görüyorsunuz?
 
Ne demek istiyorsun - sinir ağının rolü nedir - ilk giriş için anları bulmak için? Veya ağa kırmızıda artan bir parti ile açmanın anlamını bulmayı öğretin?)

el yordamıyla yapılan ilginç pratik uygulamalar, başarı örnekleri

Sinyallerde bir tane gördüm, iyi çalışıyor
 
Renat Fatkhullin'in fotoğrafı.
Bilgileri paylaşabilirsiniz:
1) python MT5 kitaplığını kullanıyor musunuz?
2) MT5'in dışında veya içinde kullanın
3) Kütüphanede hangi işlevler eksik? Göstergelere erişim?

Hızlı matris işlemlerinin eklenmesiyle bir MQL5 yükseltmesi hazırlıyoruz. Bu, düzenli büyük hesaplamalara izin verecektir.

Ardından, analitik paketler için bağlayıcılar geliştireceğiz ve standart WinML entegrasyonunu tanıtacağız.

1. Kütüphaneyi kullanıyorum.

2. Python komut dosyaları oluşturmak ve hatalarını ayıklamak için Meta Düzenleyici kullanıp kullanmadığımı kastediyorsanız, hayır.

3. Yetersiz

  • Py komut dosyalarında terminal olaylarını alma.
  • MKL programı ile veri alışverişi
  • göstergeler? arzu edilir ama gerekli değildir. Herhangi bir gösterge R/Py'de hesaplanabilir

Planlar etkileyici. Ama bana öyle geliyor ki, sınırsızlığı kucaklamak istiyorsun.

İyi şanlar

Not: Hala bu forumda R dilinin kullanımını tartışmanın uygunsuz olduğunu düşünüyor musunuz?

Bu komut dosyası başlatma modu olduğundan hiçbir etkinlik olmayacak.

Planlar etkileyici. Ama bana öyle geliyor ki, sınırsızlığı kucaklamak istiyorsun.

MetaQuotes & MetaTrader & MQL ekosistemine bir göz atın, hepsi de çok büyüktü. Ve her zaman "yapamazsın" duydum.

Ayrıca çok küçük bir kısmını görüyor/fark ediyorsun.

Not: Hala bu forumda R dilinin kullanımını tartışmanın uygunsuz olduğunu düşünüyor musunuz?

Neden olmadığını tartışın. Ama bizden R için bir şey yapmamızı istemeye gerek yok. Bizim için bu konu kapanmıştır.

 
komut dosyalarını kullandığım için terminalde python komut dosyalarını çalıştırıyorum .

İş için yeterli olan R'yi sormayacağız.

İyi şanlar

 
Rorschach :

İdeal olarak, seriyi durağan hale getirmeniz, spektrumdan çevrimler bulmanız, bu çevrimler için bir filtre oluşturmanız gerekir.

Nasıl durdurulur? eşitlik çubukları? Günün saatine göre ortalama oynaklık düzeltmesi? Logaritma ve filtreleme?

Bir spektrum nasıl oluşturulur? Geçmişin derinliği ne kadar büyükse, daha zayıf sinyal daha güçlü gürültüden çekilebilir. Ama piyasa zamanla değişir. Kısa bir bölüm alırsanız, bunun rastgele bir tesadüf değil, bir döngü olduğunun garantisi nerede.

İstatistiklerimi spektrumda gösterdim

1. sorunun çözüldüğü söylenebilir. Zaman bilgi taşımaz, eşit barları alın ve endişelenmeyin. Kalıcılığı da hesaplayacağım, ancak büyük olasılıkla yeni bir şey olmayacak.

Soru 2, gerekli kaliteden ilerleyebilirsiniz, örneğin %95 doğruluk ve 400 barlık bir numune için hata + -0.1*sco olacaktır. Veya sinyal-gürültü oranı. 100 sinüzoid eklerseniz, genlik 100 kat artar ve 100 gürültü gerçekleştirme eklerseniz, o zaman sadece 10 kat artar.

araştırmam tam tersi resmi gösteriyor

makaleler insanların zihinleri üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir


