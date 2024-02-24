Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2290
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Nereden başlayacağımı ve genel olarak nasıl görünmesi gerektiğini hayal etmek bile benim için zor. Anladığım kadarıyla, bunlar olduğu gibi uyumsuz şeyler.
Bu, ilk bakışta göründüğünden daha mantıklı.
Nereden başlayacağımı ve genel olarak nasıl görünmesi gerektiğini hayal etmek bile benim için zor. Anladığım kadarıyla, bunlar olduğu gibi uyumsuz şeyler.
Bu, ilk bakışta göründüğünden daha mantıklı.
Ne demek istiyorsun - sinir ağının rolü nedir - ilk giriş için anları bulmak için? Veya ağa kırmızıda artan bir parti ile açmanın anlamını bulmayı öğretin?)
Ne demek istiyorsun - sinir ağının rolü nedir - ilk giriş için anları bulmak için? Veya ağa kırmızıda artan bir parti ile açmanın anlamını bulmayı öğretin?)
el yordamıyla yapılan ilginç pratik uygulamalar, başarı örnekleriSinyallerde bir tane gördüm, iyi çalışıyor
Bilgileri paylaşabilirsiniz:
1. Kütüphaneyi kullanıyorum.
2. Python komut dosyaları oluşturmak ve hatalarını ayıklamak için Meta Düzenleyici kullanıp kullanmadığımı kastediyorsanız, hayır.
3. Yetersiz
Planlar etkileyici. Ama bana öyle geliyor ki, sınırsızlığı kucaklamak istiyorsun.
İyi şanlar
Not: Hala bu forumda R dilinin kullanımını tartışmanın uygunsuz olduğunu düşünüyor musunuz?
1. Kütüphaneyi kullanıyorum.
2. Python komut dosyaları oluşturmak ve hatalarını ayıklamak için Meta Düzenleyici kullanıp kullanmadığımı kastediyorsanız, hayır.
Terminalde python betiklerini betik olarak çalıştırmayı kastetmiştim.
3. Yetersiz
Bu komut dosyası başlatma modu olduğundan hiçbir etkinlik olmayacak.
Planlar etkileyici. Ama bana öyle geliyor ki, sınırsızlığı kucaklamak istiyorsun.
MetaQuotes & MetaTrader & MQL ekosistemine bir göz atın, hepsi de çok büyüktü. Ve her zaman "yapamazsın" duydum.
Ayrıca çok küçük bir kısmını görüyor/fark ediyorsun.
Not: Hala bu forumda R dilinin kullanımını tartışmanın uygunsuz olduğunu düşünüyor musunuz?
Neden olmadığını tartışın. Ama bizden R için bir şey yapmamızı istemeye gerek yok. Bizim için bu konu kapanmıştır.
Terminalde python betiklerini betik olarak çalıştırmayı kastetmiştim.
Bu komut dosyası başlatma modu olduğundan hiçbir etkinlik olmayacak.
MetaQuotes & MetaTrader & MQL ekosistemine bir göz atın, hepsi de çok büyüktü. Ve her zaman "yapamazsın" diye duydum.
Ayrıca çok küçük bir kısmını görüyor/gerçekleştiriyorsunuz.
Neden olmadığını tartışın. Ama bizden R için bir şey yapmamızı istemeye gerek yok. Bizim için bu konu kapanmıştır.
komut dosyalarını kullandığım için terminalde python komut dosyalarını çalıştırıyorum .
İş için yeterli olan R'yi sormayacağız.
İyi şanlar
İdeal olarak, seriyi durağan hale getirmeniz, spektrumdan çevrimler bulmanız, bu çevrimler için bir filtre oluşturmanız gerekir.
Nasıl durdurulur? eşitlik çubukları? Günün saatine göre ortalama oynaklık düzeltmesi? Logaritma ve filtreleme?
Bir spektrum nasıl oluşturulur? Geçmişin derinliği ne kadar büyükse, daha zayıf sinyal daha güçlü gürültüden çekilebilir. Ama piyasa zamanla değişir. Kısa bir bölüm alırsanız, bunun rastgele bir tesadüf değil, bir döngü olduğunun garantisi nerede.
İstatistiklerimi spektrumda gösterdim
1. sorunun çözüldüğü söylenebilir. Zaman bilgi taşımaz, eşit barları alın ve endişelenmeyin. Kalıcılığı da hesaplayacağım, ancak büyük olasılıkla yeni bir şey olmayacak.
Soru 2, gerekli kaliteden ilerleyebilirsiniz, örneğin %95 doğruluk ve 400 barlık bir numune için hata + -0.1*sco olacaktır. Veya sinyal-gürültü oranı. 100 sinüzoid eklerseniz, genlik 100 kat artar ve 100 gürültü gerçekleştirme eklerseniz, o zaman sadece 10 kat artar.
1. sorunun çözüldüğü söylenebilir. Zaman bilgi taşımaz , denge çubukları alır ve onu terletmez. Kalıcılığı da hesaplayacağım, ancak büyük olasılıkla yeni bir şey olmayacak.
Soru 2, gerekli kaliteden ilerleyebilirsiniz, örneğin %95 doğruluk ve 400 barlık bir numune için hata + -0.1*sco olacaktır. Veya sinyal-gürültü oranı. 100 sinüzoid eklerseniz, genlik 100 kat artar ve 100 gürültü gerçekleştirme eklerseniz, o zaman sadece 10 kat artar.
araştırmam tam tersi resmi gösteriyor
makaleler insanların zihinleri üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir