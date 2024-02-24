Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2295

Maksim Dmitrievski :

bu bir sapma değil

Şimdi amacım korelasyon kullanarak trend/düzlüğü belirlemek, döngüler için Fourier kullanacağım.

 
Rorschach :

Bu testler tam değil, müziğin rastgelelik testini geçebildiğine dair bir makale gördüm.

Spesifiklere bakmak gerekir - ne tür müzik (kime ve beyaz gürültü müziktir), sıkıştırılıp sıkıştırılmadığı, ne tür testler yapıldığı (düzinelerce var ve her şeyi geçmeniz gerekiyor).

 
Aleksey Nikolaev :

Bağlantıyı bulana kadar daha düşük bit hızına sahip rap gibi

 
Maksim Dmitrievski :

Nedense herkes, çoğunlukla anlamlı olmayan veya aşırı optimize edilmiş, pozisyonlar üzerinden martin ortalamasını aramaya alışkındır.

lotu sabit bırakabilirsiniz, ancak yine de ızgarayı kullanabilirsiniz. Ticaret kurulumları (giriş ve çıkış noktaları) değişecek, MO için özellik alanındaki temsilleri de değişecek. Sadece bu an ilginç.

Yeni veriler üzerinde stabilite etkisi olur mu - bilmiyorum. Böyle bir matım yok. formüller. Ampirik olarak test edin.

peki, bu anlamda, ızgarayı hesaplamak o kadar doğruysa, karlı olacak ve mevduat ekleme kuralları. Bunda bir şey var.) Ve en yakın sıraya bağlı olarak gridin resmini değiştirin ve limitli gecikmelerin nasıl doğru ayarlanacağını öğretin.

Böyle büyük bir öğrenme elde edilir.

Valeriy Yastremskiy :

Konudaki katılımcıların seviyesi ortalama olarak büyüdüğü için (herkes sinir ağlarını nasıl eğiteceğini öğrendi), popüler stratejiler alıp onlara ML uygulamanızı öneririm. dahil Marketten Martin ve TS.

Neyse biri düştü..

Ve daha fazla insanın olduğu yerde daha fazla yutturmaca ve sonuç vardır.

Olgun TS'nin bu konudan büyüyebileceğine inanıyorum

 
Maksim Dmitrievski :

neredeyse 4 satırda olgun ts ( nörosuz kase , AI )

Keskinlik oranı: 15.32

CME'deki FX sektörünün algoritmasının bir kopyası

yani, kazanç marjında - bu, bu Sharpe oranının karşılığıdır

;)

iyi şanslar

 
Maksim Dmitrievski :

Şebekenin oluşturulması (sipariş verme koşulları) bir kerede ve çok, başlangıçta öğretilecek yönü göstermekten daha zor görünüyor.)

Valeriy Yastremskiy :

Şebekenin oluşturulması (sipariş verme koşulları) bir kerede ve çok, başlangıçta öğretilecek yönü göstermekten daha zor görünüyor.)

onunla oynamak güzel, yakında yapacağım

güzel çünkü net değil)
 
Maksim Dmitrievski :

onunla oynamak güzel, yakında yapacağım

güzel çünkü net değil)

peki, burada öğrenme sonucunun bir çözümü yerine, strateji bir dizi çözüm şeklindedir)

 
Rorschach :

Şekil 2'de güven aralığı nasıl oluşturulur?

