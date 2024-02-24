Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2289
Sırasıyla uzun sentetik sıralar oluşturmak mümkündür.
ilginç bir şekilde, orijinal serideki ortalamada küçük bir kayma, çok fazla veri üretilirse çok güçlü bir trend etkisi verir.
böyle bir modelin sadece gerçek için işe yarayacağı ortaya çıktı. Açıkça kaydırılmış bir ortalamaya sahip piyasa
Ancak aynı kalıplara sahip bir dizi elde ederek ancak düşen bir dizi elde ederek bunu düzeltmek kolaydır.
Üretilenler üzerinde eğitildi, gerçekler üzerinde test edildi .. şimdiye kadar bir deney olarak
bazen çalışır. Nasıl üretileceğini, hangi durumlar için vb. Anlamayı gerektirir.
serin, yeniden eğitim ile yardımcı olmalıdırOtomatik kodlayıcı mı? Gizli bir vektör nasıl açılır, serinin hangi özelliklerini hatırladı, vb.
Gauss karışımları
Bence böyle bir simülasyon her türlü martingale ve aracın stabilitesini değerlendirmeye daha uygun.
Piyasada kalıpları nasıl gördüğümden biraz bahsedeceğim
Belli bir kalıp (başlangıç noktası) vardır, sonra bir dizi olay (kural) meydana gelir ve bunun sonucunda sonucu alırız (Y)
2B veri
1) aşırı (S = destek R = direnç)
2) aşırı fiyat
başlangıçta veriler böyle görünüyor
ilk model
araştırma için veri
SPADE algoritmasını (yardım için wiki) kullandım, bunun için verileri olay formatı gibi biraz farklı bir formata dönüştürmeniz gerekiyor.
temelde aynı ama farklı bir biçimde
Algoritmayı çalıştırıyorum, kuralları arıyorum..
Algoritmanın bulduğu kuralların çok güçlü olduğunu hemen söyleyeceğim..
sana bir tane göstereyim..
model
sonra bir dizi olay gelir, ardından sonuç
Bu, pazarla ilgili kalıp arayışında temelde yeni bir yaklaşımdır, SPADE'in birçok dezavantajı ve sınırlaması vardır, şimdiden başka bir algoritma düşünüyorum. kurallar aranıyor samopisnom ..
Karoch. böyle önemsiz fikirler ve görevler ...
Ve ne, martingale ve kimse sinir ağlarına yazmadı mı? google 0 sonuç döndürür
O zaman AI'nın anlamı kaybolur
kese
MartinOM ticaretini öğretmeyi kastediyorum ve eğitimden sonra ortalama ticaret yapmayı değil
Nereden başlayacağımı ve genel olarak nasıl görünmesi gerektiğini hayal etmek bile benim için zor. Anladığım kadarıyla, bunlar olduğu gibi uyumsuz şeyler.