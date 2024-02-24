Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2289

Sırasıyla uzun sentetik sıralar oluşturmak mümkündür.

ilginç bir şekilde, orijinal serideki ortalamada küçük bir kayma, çok fazla veri üretilirse çok güçlü bir trend etkisi verir.

böyle bir modelin sadece gerçek için işe yarayacağı ortaya çıktı. Açıkça kaydırılmış bir ortalamaya sahip piyasa

Ancak aynı kalıplara sahip bir dizi elde ederek ancak düşen bir dizi elde ederek bunu düzeltmek kolaydır.


Üretilenler üzerinde eğitildi, gerçekler üzerinde test edildi .. şimdiye kadar bir deney olarak

bazen çalışır. Nasıl üretileceğini, hangi durumlar için vb. Anlamayı gerektirir.


 
serin, yeniden eğitim ile yardımcı olmalıdır

Otomatik kodlayıcı mı? Gizli bir vektör nasıl açılır, serinin hangi özelliklerini hatırladı, vb.
Gauss karışımları

Bence böyle bir simülasyon her türlü martingale ve aracın stabilitesini değerlendirmeye daha uygun.

 

Piyasada kalıpları nasıl gördüğümden biraz bahsedeceğim

Belli bir kalıp (başlangıç noktası) vardır, sonra bir dizi olay (kural) meydana gelir ve bunun sonucunda sonucu alırız (Y)

2B veri

1) aşırı (S = destek R = direnç)

2) aşırı fiyat


başlangıçta veriler böyle görünüyor 

price lab
  1.0    R
  0.0    S
  0.4    R
  0.0    S
  0.3    R
- 0.3    S
- 0.1    R
- 0.5    S
- 0.1    R
- 0.5    S

ilk model

araştırma için veri

SPADE algoritmasını (yardım için wiki) kullandım, bunun için verileri olay formatı gibi biraz farklı bir formata dönüştürmeniz gerekiyor. 

[ 1 ] "(-0.2)S"    "(2.2)R"    "(1.1)S"    "(3.1)R"    "(2.2)S"   
 [ 6 ] "(2.8)R"    "(1.2)S"    "(2.5)R"    "(1.9)S"    "(3)R"     
[ 11 ] "(2.4)S"    "(5.1)R"    "(3.4)S"    "(4.5)R"    "(4.1)S"   
[ 16 ] "(4.5)R.1" "(4)S"      "(5.3)R"    "(4.8)S"    "(7.3)R"   
[ 21 ] "(4.9)S"    "(6.2)R"    "(3.9)S"    "(5.5)R"    "(4.9)S.1"
[ 26 ] "(5.7)R"    "(4.8)S.1" "(6.2)R.1" "(4.8)S.2" "(5.5)R.1"
[ 31 ] "(4.2)S"    "(5.7)R.1" "(4.9)S.2" "(6.6)R"    "(6)S"     
[ 36 ] "(7)R"      "(6.1)S"    "(8.5)R"    "(7.6)S"    "(8.2)R"   
[ 41 ] "(7.6)S.1" "(8.3)R"    "(7.8)S"    "(8.4)R"    "(7.6)S.2"

temelde aynı ama farklı bir biçimde


Algoritmayı çalıştırıyorum, kuralları arıyorum..

Algoritmanın bulduğu kuralların çok güçlü olduğunu hemen söyleyeceğim..

sana bir tane göstereyim..


model 

price lab
0.4    R
0.0    S
1.0    R

sonra bir dizi olay gelir, ardından sonuç

 "(-0.3)S"    "(-0.6)R"    "(-0.6)R.1" "(-0.6)R.2"


Bu, pazarla ilgili kalıp arayışında temelde yeni bir yaklaşımdır, SPADE'in birçok dezavantajı ve sınırlaması vardır, şimdiden başka bir algoritma düşünüyorum. kurallar aranıyor samopisnom ..

Karoch. böyle önemsiz fikirler ve görevler ...

Ve ne, hiç kimse sinir ağlarına martingale yazmadı mı? google 0 sonuç döndürür
 
O zaman AI'nın anlamı kaybolur

 
Nöronun kafatası çatlayacak;)
Vitaly Muzichenko :

O zaman AI'nın anlamı kaybolur

kese

MartinOM ticaretini öğretmeyi kastediyorum ve eğitimden sonra ortalama ticaret yapmayı değil

 
Nereden başlayacağımı ve genel olarak nasıl görünmesi gerektiğini hayal etmek bile benim için zor. Anladığım kadarıyla, bunlar olduğu gibi uyumsuz şeyler.

