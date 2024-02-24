Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2301
Garip bir şekilde, genelleme yeteneğini kötüleştiren işaretler var (özellikle büyük çaplı konuşmalar için konuşuyorum, muhtemelen başkaları için de geçerlidir). Garip gelebilir, çünkü yeni özellikler basitçe eklenir ve model onlarsız olduğundan daha fazla hata verir.
örneğin, birkaç makinede eğitilmiş, ardından birkaçını kaldırmış ve doğruluk daha yüksek olmuştur
hayır, bir katman ilkeldir, yalnızca bir ağırlık çarpımıdır
bu senin teorin
benim değil
Bu etkiyi uzun süre anlattım.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/725189
Modelin tamamen yeniden eğitilmesiyle ortaya çıkarlar.
Bu, çalışmayı engelleyen gürültüdür.
evet, ancak burada özelliklerin nasıl etkileşime girdiğini görebilirsiniz. Belirli bir MO çerçevesine bağlı olması üzücü
çünkü önem çoklu bağlantı ile hafife alınabilir.Tabii ki, bir sürü işaret varken elle oynamak, kötü bir şey değil
bu senin teorin
Burada buldum - Tsybenko'nun teoremi.
Sunulan formül y = x1/x2'dir. - sürekli ve sadece iki boyutlu.
https://www.mql5.com/ru/code/9002
Öneriler:
Sunulan formül y = x1/x2'dir. - sürekli ve sadece iki boyutlu.
Ayrık mı yoksa sürekli mi?
Ayrık mı yoksa sürekli mi?
sürekli. Boşlukları ve delikleri var mı? Resimlere örneklerle baktınız mı?
sürekli. Boşlukları ve delikleri var mı? Resimlere örneklerle baktınız mı?
Evet....
Sürekli fonksiyon - anlık "sıçramalar" olmadan değişen bir işlev ( break ), yani bağımsız değişkendeki küçük değişiklikleri işlevin değerinde küçük değişikliklere yol açan kişi. Takvim sürekli fonksiyon süreklidir çizgi .
Evet....
Sürekli fonksiyon - anlık "sıçramalar" olmadan değişen bir işlev ( break ), yani bağımsız değişkendeki küçük değişiklikleri işlevin değerinde küçük değişikliklere yol açan kişi. Takvim sürekli fonksiyon süreklidir çizgi .
y = x1/x2 nerede kırılır?
x2=0