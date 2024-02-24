Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2301

Garip bir şekilde, genelleme yeteneğini kötüleştiren işaretler var (özellikle büyük çaplı konuşmalar için konuşuyorum, muhtemelen başkaları için de geçerlidir). Garip gelebilir, çünkü yeni özellikler basitçe eklenir ve model onlarsız olduğundan daha fazla hata verir.

örneğin, birkaç makinede eğitilmiş, ardından birkaçını kaldırmış ve doğruluk daha yüksek olmuştur

 
mytarmailS :

hayır, bir katman ilkeldir, yalnızca bir ağırlık çarpımıdır

bu senin teorin

benim değil

 
Maksim Dmitrievski :

Garip bir şekilde, genelleme yeteneğini kötüleştiren işaretler var (özellikle büyük çaplı konuşmalar için konuşuyorum, muhtemelen başkaları için de geçerlidir). Garip gelebilir, çünkü yeni özellikler basitçe eklenir ve model onlarsız olduğundan daha fazla hata verir.

örneğin, birkaç makinede eğitilmiş, ardından birkaçını kaldırmış ve doğruluk daha yüksek olmuştur

Bu etkiyi uzun süre anlattım.

Modelin tamamen yeniden eğitilmesiyle ortaya çıkarlar.

Bu, çalışmayı engelleyen gürültüdür.

  www.mql5.com
elibrarius :

Bu etkiyi uzun süre anlattım.

Modelin tamamen yeniden eğitilmesiyle ortaya çıkarlar.

Bu, çalışmayı engelleyen gürültüdür.

evet, ancak burada özelliklerin nasıl etkileşime girdiğini görebilirsiniz. Belirli bir MO çerçevesine bağlı olması üzücü

çünkü önem çoklu bağlantı ile hafife alınabilir.

Tabii ki, bir sürü işaret varken elle oynamak, kötü bir şey değil
 
mytarmailS :

hayır, bir katman ilkeldir, yalnızca bir ağırlık çarpımıdır

bu senin teorin

Burada buldum - Tsybenko'nun teoremi.

Sunulan formül y = x1/x2'dir. - sürekli ve sadece iki boyutlu.


Öneriler:

  • Üç katmanlı bir ağ (numLayers=3: bir giriş, bir gizli ve bir çıkış) çoğu durumda genellikle yeterlidir. Tsybenko'nun teoremine göre, bir gizli katmana sahip bir ağ, herhangi bir sürekli çok boyutlu fonksiyona istenen herhangi bir doğruluk derecesi ile yaklaşma yeteneğine sahiptir. İki gizli katmana sahip bir ağ, herhangi bir ayrık çok boyutlu fonksiyona yaklaşma yeteneğine sahiptir.
  www.mql5.com
elibrarius :

Sunulan formül y = x1/x2'dir. - sürekli ve sadece iki boyutlu.

Ayrık mı yoksa sürekli mi?

 
mytarmailS :

Ayrık mı yoksa sürekli mi?

sürekli. Boşlukları ve delikleri var mı? Resimlere örneklerle baktınız mı?


 
elibrarius :

sürekli. Boşlukları ve delikleri var mı? Resimlere örneklerle baktınız mı?

Evet....

Sürekli fonksiyon -   anlık "sıçramalar" olmadan değişen bir işlev (   break ), yani bağımsız değişkendeki küçük değişiklikleri işlevin değerinde küçük değişikliklere yol açan kişi.   Takvim   sürekli fonksiyon süreklidir   çizgi .

 
mytarmailS :

Evet....

Sürekli fonksiyon -   anlık "sıçramalar" olmadan değişen bir işlev (   break ), yani bağımsız değişkendeki küçük değişiklikleri işlevin değerinde küçük değişikliklere yol açan kişi.   Takvim   sürekli fonksiyon süreklidir   çizgi .

y = x1/x2 nerede kırılıyor?
 
elibrarius :
y = x1/x2 nerede kırılır?

x2=0

