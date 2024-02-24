Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2299

Komik - Statistica paketinde, MPP türündeki sinir ağları bloğu ( çok katmanlı ileri algılayıcı ) y = x1/x2 türünün bağımlılığını bulamıyor.

Arama sırasında paket 600 ağdan geçti, en iyi ağ %80'den az doğruluk gösterdi.

Gizli nöron sayısı 2'den 8'e kadardır.

 
oh iyi, sürme .. kaç katman?

 
3


https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page3#comment_5706960

https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746

 
RBF ağlarını denemedim - uzun süre sayılırlar
 
kaç tane gizli katman var? )

 
Toplamda, her ağın 3 katmanı vardır.

 
aslında 1 gizli olanlar?

 
girdi, çıktı ve gizli bir elde edilir mi?

 
Evet

