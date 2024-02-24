Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2303
kimse tartışmıyor, konuşma bununla ilgili değil ..
karşı soru - buchen buchen?
:)
ben sadece ara sıra
çünkü NS penceresindeki sigmoid (herkes tarafından saygı duyulur, özellikle DSP'ler) süreksiz olarak iyi çalışmaz
DSP ile ilgili herhangi bir kitabın en az 30 satırını okumuş olsaydım, "patlayıcının" bir top mermisi olduğunu ve işlevlerin "ayrık" olduğunu bilirdim)
O zaman Latince öğrenmeni öneririm)
Yakında atmaya başlayacağım))
düzensizlik üzerine tez
daha fazlaps Sadece fraktal Brownian hareketi için bir formül arıyordum.
bu videoda herşey çok güzel
ticaret işe yaramazsa ve bir çöpçü olarak işe gidiyorsanız, pençenizi aşırı yüklemeyin
düzensizlik üzerine tez
Doktorasını bile tamamladığını sanmıyorum.
Onu terk etti ve kâseyi Forex'te şekillendirmek için ayrıldı)
SP500'de böyle ticaret yapacaktı. Yeşil - sonsuza kadar geride kalan bir tahmin. 2012'den 2015'e kadar, tahmin bir önceki günden daha düşük olduğu için neredeyse her gün satış yapacaktı.
'doğrusal eğilim' yazısı en çok memnun ediyor