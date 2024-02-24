Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1144
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
“Aynen öyle” diyemem, formülün kendisi doğrudur, ancak işlemlerden elde edilen karlılığa göre değil, günlük (saatlik, vb. eşit adım) karlılığa göre, tek bir süre için, tüm stratejiler için hesaplamanız gerekir. , o zaman stratejiler böyle bir katsayının değerine bağlı olarak performansla karşılaştırılabilir, aksi takdirde böyle bir sayı işlemler ve bunların önemli ölçüde farklı sayıları tarafından hesaplanırsa, o zaman önemli değildir, örneğin keskin'in bir strateji için 0.01 olması ve 5 ikincisi için hangisinin daha iyi/kötü olduğu net değil, sadece işaret önemlidir (yukarıda, sıfırın altında keskin).
Pantural, klasik Sharpe oranından bahsetmese de yine de bununla ilgili önemli bir soruyu gündeme getirdi. Şahsen Sharpe oranını kullanmayı tercih etmemekle birlikte, strateji performansının bir ölçüsü olarak kârın maksimum düşüşe oranını tercih ederim.
Danışmana bağlı olduğunu söyleyebilirim. Açık bir işlem dizisi oluşturuyorsa, yani bir pozisyon açılıp kapatıldığında ve hacmi açılış ve kapanış arasında değişmiyorsa, işlem bazında saymak daha iyidir. Pozisyonun hacmi zamanla düzgün bir şekilde değişiyorsa, işlem anlarının tahsisi daha az anlamlıdır ve sizinkine göre hesaplanabilir.
Pantural yöntem, aracı satmak ve yatırımcı bulmak için daha iyi) Yani zamanla sanırım buna geçecekler)
Danışmana bağlı olduğunu söyleyebilirim. Açık bir işlem dizisi oluşturuyorsa, yani bir pozisyon açılıp kapatıldığında ve hacmi açılış ve kapanış arasında değişmiyorsa, işlem bazında saymak daha iyidir. Pozisyonun hacmi zamanla düzgün bir şekilde değişiyorsa, işlem anlarının tahsisi daha az anlamlıdır ve sizinkine göre hesaplanabilir.
Pantural yöntem, aracı satmak ve yatırımcı bulmak için daha iyi) Yani zamanla sanırım buna geçecekler)
her halükarda pan natural artık bir şeye itiraz etme imkanına sahip değil :))Şimdi ne yapıyorsun, rastgele yürüyüş mü? MO alanında normal şeyleri tartışmak istemiyor musun? :) formülleri karıştırmayı iyi bilen birine ihtiyacımız var. Sonra konu boş, tartışacak kimse yok
Şimdi ne yapıyorsun, rastgele yürüyüş mü? MO alanında normal şeyleri tartışmak istemiyor musun? :) formülleri karıştırmayı iyi bilen birine ihtiyacımız var. Sonra konu boş, tartışacak kimse yok
Prensip olarak, herhangi bir konuda fikrimi ifade etmeye hazırım. Ama ifadelerimin sizin için anlamını garanti edemem)
Görünüşe göre haydutlar hakkında bilgi mi attı? çok ilginç bir konu, ama çok fazla formül var
Evet, böyleydi. Ancak bağlantıyı güncelleyin ve sizi ilgilendiren şeyleri yazın.
Evet, böyleydi. Ancak bağlantıyı güncelleyin ve örneğin sizi ilgilendiren şeyleri yazın.
yukarıdaki bağlantı, kombinatoryal algoritmalar (görünüşe göre, mgua gibi bir şey) kullanarak, durağan olmayan süreçler için rekabetçi haydutlarla ilgileniyor. Ben kendim hala bilgilerle tanışma sürecindeyim
Tam olarak ne olduğunu sonra yazacağım.
Kitaplarında hemen rastladım:
Öğrencinin tek bildiği, gerçek ortamın çevre sınıfı denen bir E kümesinde yattığıdır.
Ticaret için bu E setini nasıl görüyorsunuz?
Kitaplarında hemen rastladım:
Öğrencinin tek bildiği, gerçek ortamın çevre sınıfı denen bir E kümesinde yattığıdır.
Ticaret için bu E setini nasıl görüyorsunuz?
peki, bu bir haydut için keyfi olarak ayarlanmış bir ortam, örneğin bir dizi göstergeörneğin, basitlik için bir rsi göstergesi, fiyat artışları, bir dizi çoklu artış
peki, bu bir haydut için keyfi olarak ayarlanmış bir ortam, örneğin bir dizi göstergeörneğin, basitlik için bir rsi göstergesi, fiyat artışları, bir dizi çoklu artış
Yine de, modellerinin ticaretle ilişkisini anlamıyorum. Politika tanımlarından, yalnızca alınan önlemlere ve sonuçlarına baktıklarını izler. Çevreye bakmazlar (size göre - bir dizi gösterge) veya onu bile göremezler.
At yalnızca Ht−1 = (A1 , X1 , . . . , At−1 , Xt−1 ) geçmişine bağlı olmalıdır. Politika, geçmişten eylemlere bir eşlemedir.
Dahası, çevreleri davranışlarımızı bile izleyebiliyor gibi görünüyor ve bu nedenle ödül yalnızca eylemin kendisine değil, aynı zamanda tüm tarihöncesine de bağlı olacaktır.
Bir ortam, eylemlerle biten tarih dizilerinden ödüllere kadar bir eşlemedir.
Yine de, modellerinin ticaretle ilişkisini anlamıyorum. Politika tanımlarından, yalnızca alınan önlemlere ve sonuçlarına baktıklarını izler. Çevreye bakmazlar (size göre - bir dizi gösterge) veya onu bile göremezler.
At yalnızca Ht−1 = (A1 , X1 , . . . , At−1 , Xt−1 ) geçmişine bağlı olmalıdır. Politika, geçmişten eylemlere bir eşlemedir.
Dahası, çevreleri davranışlarımızı bile izleyebiliyor gibi görünüyor ve bu nedenle ödül yalnızca eylemin kendisine değil, aynı zamanda tüm tarihöncesine de bağlı olacaktır.
Bir ortam, eylemlerle biten tarih dizilerinden ödüllere kadar bir eşlemedir.
Politikaya bir model tarafından yaklaşılıyorsa (örneğin, doğrusal), o zaman sadece yeni veriler üzerinde bir çözüm elde ederiz ve hepsi bu, onları modele koyarak
tarif ettiğiniz şey en yüksek ödülü bulma sürecidir
durağan olmamayla ilgili temel sorun, yeni veriler üzerinde çalışmayı bırakmasıdır. Orada sabit olmayan haydutlar anlatılıyor, ancak henüz onlara ulaşmadım. Açıkçası yol boyunca henüz bilmediğim bir şey yok, ortaya çıktı ki :) Ama ödüllerin nasıl düzgün bir şekilde verileceği konusunda bazı fikirlere/çözümlere ihtiyacımız var.
Bu arada, dün tam olarak lineer haydut uyguladım, sonuç şöyle bir şey:
aslında örnek benim yazımda da anlatılıyor ama lineer bir ormanın yerine rastgele bir orman kullanılıyor. Hatlar daha az yeniden eğitilmelidir
Gelecekte öğretin ve geçmişte test edin, bu sadece bu forumda bulunabilir)))