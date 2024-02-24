Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2274
Korkarım matematikle bile çalışmayacak) Kabaca söylemek gerekirse, sosniklerin ihtiyacımız olan “yanlış sistemin” durağan olmamasından dolayı)
Durağan olmayan ses hakkında bir makalede iyi yazılmış:
Durağanlığa kesin tanımlar verilebilirken, durağanlıktan ayrılmanın sonsuz sayıda yolu olduğundan durağan olmama çok geniş bir kavramdır.
Durağanlık kesin olarak tanımlanabilirken, durağanlıktan uzaklaşmanın sonsuz sayıda yolu olduğundan durağan olmama çok geniş bir kavramdır.
Biraz yanlış, görevdeki avukatların çok gürültülü durağan bir süreci var, var olduğu kesin olarak biliniyor ve görev onu gürültüden temizlemek.
Bizim durumumuzda, SB modeli, farklı güç, periyot ve hatta zaman içinde tekrarlamalar olan gürültülü durağan hareketlerin belirli bir şekilde fırlatılmasıyla daha uygundur, ancak tam olarak ne aranacağı bilinmemektedir.
Bu nedenle, bu tür dönemleri bir şekilde (oldukça az sayıda hatayla) vurgulamanız ve diğer anlarda bir şey yapmaya bile çalışmamanız gerekir) Bir tür "genel fiyat teorisi" ve ardından bir "forex omurga kırılması" oluşturma girişimi, hiçbir yere giden açık yol)
Katılıyorum, akışla gitmek varken neden kırılsın. Ana şey dengeyi korumaktır
Biraz yanlış, görevdeki avukatların çok gürültülü durağan bir süreci var, var olduğu kesin olarak biliniyor ve görev onu gürültüden temizlemek.
Bu onların standart teorisidir. Gürültü, bu arada, özellikle sabit olmalıdır)
Ben sadece bu standart varsayımlardan uzaklaşma girişimleri hakkında yazdım.
Bizim durumumuzda, SB modeli, farklı güç, periyot ve hatta zaman içinde tekrarlamalar olan gürültülü durağan hareketlerin belirli bir şekilde fırlatılmasıyla daha uygundur, ancak tam olarak ne aranacağı bilinmemektedir.
Eh, evet, SB bir "sıfır yaklaşım" ve sonra - kim ne kadar içindeyse)
Milyarlarca dolarlık piyasanın tamamı gece lambaları ve kafa derisi kesicilerle dolu ve siz diyorsunuz ki... bazı filtreler sayesinde durağan oluyorlar, ben güçlü değilim. Sürekli hareket eden bir makineye ihtiyacımız yok, bırakın değişsin ama hemen değil.
https://github.com/balzer82/FFT-Python
bir tane daha var ama ne yaptığını anlamadım
https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb
Mantıksal filtreler hakkında konuşma yapabilir mi? Satmaları gerekiyor, ne kadar güzel sözler o kadar iyi. Son zamanlarda sistemi seçtim, 2011'den beri izliyorum, sitede güzel raporlar ve geriye dönük testler var. Şans eseri kaynağı buldum. Test cihazımda biri, raporlarında bir başkasını gösteriyor. Anlamaya başladım, drenajım olduğu gün, mucizevi bir şekilde anlaşmaları yok.
İlk bağlantı şebeke yükü ile ilgilidir, burada çevrimleri bulmak kolaydır. Ekonometride de net bir döngüsellikle örnekler göstermeyi severler.
İkinciyi anlamadım ama son çizim Fourier yardımıyla döngüleri seçip geleceğe devam ettirdiklerini söylüyor, turuncu çizgi aynı parçalardan oluşuyor, bu olmuyor. İşte bu konuyla ilgili bir gösterge .
Fourier ile ilgili olarak, ben bunu böyle görüyorum. İlk olarak, bazı ayrıştırma yapılır, örneğin, stl
daha sonra döngüler FFT ile aranır
sonra döngüler ticaret mantığına sarılır. (MO dahil) Kolay görünüyor.
Gilbert-Huang dönüşümü
Çalışmıyor
Ölçeksiz tanımanın nasıl yapıldığını kim bilebilir?
bu videodaki gibi..
Bunun spektrum aracılığıyla yapıldığını biliyorum (büyük olasılıkla Fourier), nasıl yapılacağını bile biliyorum, ama bana öyle geliyor ki bildiğim şey en etkili yol değil ...
İşte burada! Bilimsel/endüstriyel bir ortamda ölçeksiz nasıl yaptıkları, hangi görevlerde kullanıldığı, nerede okunacağı ile ilgileniyorum...
Belki DTW ?
Konuşma tanımada DTW kullanımı hakkında Habre üzerine bir makale .
Büyük Hareketli Normalleştirme + Korelasyon
Büyük Hareketli Normalleştirme + Korelasyon