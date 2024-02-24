Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2277
Ve genliğe yakın değişkenler bu şekilde genelleştirilecektir. Örneğin, bir özelliği 3 kez ikiye bölen bir ağaç, 0'dan 0,25'e, 0,25'ten 0,5'e, 0,5'ten 0,75'e ve 0,75'ten 1'e kadar parçalar alacaktır.
o zamanlar. bu özelliğin örneğin 0,5 ile 0,75 arasında olduğu tüm seçenekler tek bir sayfaya düşecektir - ayrıca 0,5 içerecektir. ve 0,55 ve 0,64 ve 0,72. Genlik açısından oldukça iyi bir genelleme. Sinir ağları, doğrusal olmayan f-inci aktivasyon nedeniyle muhtemelen aynı şeyi yapar.
Burada genelleme zamanı bir ağaçta mevcut değildir.
Görünüşe göre, 20 özellik ve 10 özellik parçasından oluşan bir şablona girmek, bunları germek ve 50 özellikten oluşan parçalar, sıkıştırmak ve bir düzine daha ara seçenek.
Numara...
enterpolasyon \ bunu yapmak için ekstrapolasyon, farklı boyutlardaki pencerelerle aynıdır, siktir ..sya, aynı kayıplar
Ne kadar zaman aldığını anlıyor musun? her yinelemede
Alglib'de çizelgeleri sıkıştırmak ve açmak için bir şey var mı?
Enterpolasyonla, birkaç tane görüyorum. Hangisi bize daha uygun? Ve hangisi daha hızlı?
Sanki buldum. Hemen bir ızgaradan diğerini alır.
https://www.alglib.net/interpolation/spline3.php
Bir ızgara üzerinde hızlı toplu enterpolasyon
spline1dconvcubic işlev
Bu fonksiyon aşağıdaki problemi çözer: fonksiyon değerlerinin bir y[] tablosu verildi
eski x[] düğümlerinde ve yeni x2[] düğümlerinde, bir değerler tablosunu hesaplar ve döndürür
fonksiyonlar y2[] (x2[] olarak hesaplanır).
Bu işlev, ardından Spline1DBuildCubic()'i çağırmakla aynı sonucu üretir.
Spline1DDiff() çağrıları dizisi, ancak aşağıdaki durumlarda birkaç kat daha hızlı olabilir.
sıralı X[] ve X2[] çağrılır.
GİRİŞ PARAMETRELERİ:
X-eski spline düğümleri
Y-fonksiyonu değerleri
X2 - yeni spline düğümleri
EKSTRA SEÇENEKLER:
N-nokta sayısı:
*N>=2
* ayarlanırsa, X/Y'den yalnızca ilk N noktaları kullanılır
* ayarlanmazsa, X/Y boyutlarına göre otomatik olarak belirlenir
(len(X), len(Y)'ye eşit olmalıdır))
BoundLType - sol sınır için sınır koşulu türü
BoundL - sol sınır koşulu (birinci veya ikinci türev,
BoundLType'a bağlı olarak)
BoundRTType - sağ sınır için sınır koşulu türü
BoundR - sağ sınır koşulu (birinci veya ikinci türev,
Boundr tipine bağlı olarak)
H2 - yeni nokta sayısı:
*N2>=2
* ayarlanırsa, X2'den yalnızca ilk N2 noktaları kullanılır
* ayarlanmazsa, X2 boyutuna göre otomatik olarak belirlenir
ÇIKIŞ PARAMETRELERİ:
X2'deki fonksiyonların F2 değerleri[]
NOKTA SİPARİŞİ
Arayanın sıralanmamış bir diziden geçebilmesi için rutin, noktaları otomatik olarak sıralar.
İşlev değerleri dönüşte doğru şekilde yeniden sıralanır, bu nedenle F2[I] her zaman
noktaların sırasına bakılmaksızın S(X2[I])'ye eşittir.
SINIRLARI BELİRLEME:
BoundLType/BoundRTType parametreleri aşağıdaki değerlere sahip olabilir:
* -1, periyodik (döngüsel) sınır koşullarına karşılık gelir.
Bu durumda:
* Hem BoundLType hem de BoundRTType -1 olmalıdır.
* BoundL/BoundR yok sayılır
* Y[son] yok sayılır (Y[ilk]'e eşit olduğu varsayılır).
* 0, parabolik olarak tamamlanmış bir spline'a karşılık gelir
(BoundL ve/veya BoundR yok sayılır).
* 1, birinci türevin sınır koşuluna karşılık gelir
* 2, ikinci türevin sınır koşuluna karşılık gelir
* varsayılan BoundType=0
PERİYODİK SINIR KOŞULLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR:
Periyodik sınır koşullarıyla ilgili problemlerde Y[ilk_nokta]=Y[son_nokta] vardır.
Ancak, bu alt program için eşit değerler belirtmenizi gerektirmez.
ilk ve son noktalar - onları otomatik olarak eşitler,
Y[ilk_nokta]'yı (en soldaki, minimum X[]'e karşılık gelir) kopyalama
G[son_nokta]. Ancak Y[]'nin ardışık değerlerinin geçmesi tavsiye edilir,
yani Y[first_point]=Y[last_point] yapın.
-- PROJE PROJESİ --
Telif hakkı 09/03/2010 Sergey Bochkanov
Farklı bir paradigma (gecikme olmadan) inşa etmek gerekiyor, örneğin seviyeler ..