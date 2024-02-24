Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2279
Bu SPADE algoritması çok ilgimi çekiyor ama nasıl yaklaşacağımı henüz bilmiyorum, zaten yarım yıldır kafamda dönüyor..
bunun için verilerin nasıl önişleneceği çok açık değil, hedefle aynı + kaynaklar için çılgınca obur, bu kesinlikle bir "büyük veri" algoritması değil ..
Ama bana öyle geliyor ki bu, piyasadaki veri madenciliği için en iyi algoritmadır.
Örnek elbette basit. ama algoritma güzel. soru, verilerin nasıl normalleştirileceği veya hazırlanacağıdır.
TS biraz çalıştıktan sonra öldü hatırladığım kadarıyla..
Yeniden eğitim her zaman devam etti mi?
Sorun nasıl çözülür? Masha'yı yarım periyot ilerisini tahmin etmeniz gerekiyor.
3 bilgi kaynağı vardır:
1) makinenin kendisinin analizi ve ekstrapolasyonu
2) Noktayı yarım nokta hareket ettirirseniz, tahmini fiyata yaklaşmaya indirgenir
3) Bir oran ile birbirine bağlanan birkaç döviz çifti vardır. En basit eurusd ve usdeur durumu, birindeki tahminin diğerindeki tahminle eşleşmesi gerekir. Ne kadar çok çift kullanılırsa, tahmin o kadar doğru olmalıdır.
Bu 3 problemi bir şekilde bir denklemde birleştirmek gerekiyor.
Hayır, her zaman değil, genetiği hızlı bir şekilde öğretmedim ...
Görevinizi anlamadım, ihtiyacınız olanı daha basit bir şekilde yazmaya çalışın
Yarım dönem için bir salıncak tahmini yapmak istiyorum. Bu, hatayı azaltmak için diğer para birimlerinin kullanılmasına ek olarak 2 yolla yapılabilir. Hepsini tek bir formülde birleştirmek istiyorum. Ama bu sadece sizin için bir soru değil, kampanya lineer cebir olmadan da olmaz.
1) " Yarım dönem " ile ne demek istiyorsun?
2) neden başka bir şey değil de Masha?
3) tek formülde birleştirmek için ne var?
1 salınım periyodu 10 ise, o zaman 5 bar ileri
Şimdilik basitlik için 2, o zaman belki başka bir filtre işe yarar
3 Doğruluğu artırmak için, farklı yöntemler kullanarak bir tahminin nasıl yapılacağı ve ortalamanın nasıl alınacağı hakkında.
neyse belli değil...
Pekala, Masha'yı tahmin etmek istiyorsan, tamam tahmin et. Başka ne birleştirmek istersiniz?
eurusd ve usdeur için tahmin buluruz, ed için tahmin 1/de için tahmine eşit değilse, o zaman başka bir tahmin aramamız gerekir. Dahil edilen daha fazla para birimi, nihai sonuç daha doğru olmalıdır.
Eh .. bir tahmin var, bir, iki. onuncu, o zaman onlarla bir çeşit manipülasyon yaparsın ...
Bir tür dernekle ne ilgisi var, Tanrı için anlamıyorum ....
Ne olduğunu anlayan var mı?
Eurosd'a göre fiyat 1,2, ma ise 1,19 ise
o zaman usdeur için 0.83333 ve 0.84 olmalıdır
böylece tahminin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz
boşver, konu basit değil, Mehmatov forumuna gitmelisin.