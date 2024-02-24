Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2275
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Belki DTW ?
Konuşma tanımada DTW kullanımı hakkında Habre üzerine bir makale .
onu, yerel alanlar için DTW, ayrıca yavaş ..
Ve sürgülü pencerede + tüm çizelgede kayan pencerenin tüm boyutlarıyla dolaşmak zorunda kalacaklar...
Bu bir seçenek değil..
daha iyi bir şey olduğundan eminim
Büyük Hareketli Normalleştirme + Korelasyon
abra + kadabra
teşekkürler her şey açık)
Bu, genlik açısından, ancak zamanında istiyor gibi görünüyor.
her şeyi istiyor
algoritma hepsinin aynı olduğunu anlamalı
Zaman ve genlik ve frekansta bir fark var ....
Eşit olarak BİR, desendeki noktalar arasındaki oranlardır.
Bu, genlik açısından, ancak zamanında istiyor gibi görünüyor.
zaman içinde büyük yeniden örnekleme, daha geniş sütunlara (kutulara) bölünmüş veya tam tersi enterpolasyonenterpolasyon daha çok tercih edilir görünüyor çünkü infa kaybı olmayacak
İşte bilim adamlarının kalıpları nasıl aradığına dair bir örnek . Ama biz çok daha akıllıyız ve bisikletlerimiz çok daha iyi.
Yerel olarak benzer modeller için "tankta olanlar için" TDW'yi tekrar ediyorum
Kendi etrafınızda 20-100 metrelik bir alanda farenizi döndürmeyeceksiniz, makaledeki tüm desenler artık 0,5 metre içinde olacak... (yerel olarak benzerler (zamanla))
Boyutta tam bir değişmezliğe ihtiyacım var
Yerel olarak benzer modeller için "tankta olanlar için" TDW'yi tekrar ediyorum
Kendi etrafınızda 20-100 metrelik bir alanda farenizi döndürmeyeceksiniz, makaledeki tüm desenler artık 0,5 metre içinde olacak... (yerel olarak benzerler (zamanla))
Boyutta tam bir değişmezliğe ihtiyacım var
Sorun değil, 12 yıl içinde logaritmayı keşfedeceksiniz.
Yerel olarak benzer modeller için "tankta olanlar için" TDW'yi tekrar ediyorum
Kendi etrafınızda 20-100 metrelik bir alanda farenizi döndürmeyeceksiniz, makaledeki tüm desenler artık 0,5 metre içinde olacak... (yerel olarak benzerler (zamanla))
Boyutta tam bir değişmezliğe ihtiyacım var
aralıktaki salınımın büyüklüğünün mantığı, ondan zaten ölçekleri aramak veya daha doğrusu hangi ölçekte bir desen aramaktır. Başka bir şekilde, maksimum desenin genişliğinden minimuma kadar pencerelerin tam olarak numaralandırılması ve dolayısıyla sıra boyunca kayması pahalıdır. ama kesinlikle her şeyi bulacaksınız. sadece maksimum desenin genişliğinin anlaşılması gerekir.
Sorun değil, 12 yıl içinde logaritmayı keşfedeceksiniz.
logaritma almak, yukarıda çizdiğim kalıpları tanımaya nasıl yardımcı olacak?
aralıktaki salınımın büyüklüğünün mantığı, ondan zaten ölçekleri aramak veya daha doğrusu hangi ölçekte bir desen aramaktır. Başka bir şekilde, maksimum desenin genişliğinden minimuma kadar pencerelerin tam olarak numaralandırılması ve dolayısıyla sıra boyunca kayması pahalıdır. ama kesinlikle her şeyi bulacaksınız. sadece maksimum desenin genişliğinin anlaşılması gerekir.
Eh, kapsamlı bir arama ile yarım gün boyunca bir kalıp arayacağını anlıyorsunuz ...
bence daha iyi bir yol var