Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2278
TS biraz çalıştıktan sonra öldü hatırladığım kadarıyla..
Alışılmış anlamda filtreleme (makineler, filtreler vb.) her zaman bir gecikmedir, piyasada bir gecikme bir tahliyedir ....
Farklı bir paradigma (gecikme olmadan) inşa etmek gerekiyor, örneğin seviyeler ..
burada gecikme nedir? bu aynı kıyafet, nasıl antrenman yapılır fark nedir
kürk desenlerini araman gerekiyor
Ne için bekliyorsun?#22497
Bu fikirlerim vagon ve tramvay hattında.
Dosya 2 mikrofon için bir örnek veriyor ve aynı amaç için birkaç para birimini kullanmak için başka bir fikir ortaya çıktı.
Yine de kör adaptasyona bakmak gerekiyor.
Kayıp fonksiyonu görselleştirme
burada gecikme nedir? bu aynı kıyafet, nasıl antrenman yapılır fark nedir
kürk desenlerini araman gerekiyor
arabada ne tür bir kıyafet var? yazdıklarımı da okuyor musun?
Alglib'de çizelgeleri sıkıştırmak ve açmak için bir şey var mı?
Enterpolasyonla, birkaç tane görüyorum. Hangisi bize daha uygun? Ve hangisi daha hızlı?
Biri bu fikri terk etti...
Grafikleri nasıl sıkıştıracağımızı ve açacağımızı bulduk. Ve sonra ne? Bu nasıl kullanılır?
1) Bir düzine sıkıştırılmış, sıkıştırılmamış mevcut durumu tanırken, tanıdınız mı? Sonra ne? ortalama? Sonuçta,% 50 - al ve% 50 - sat diyebilir.
2) Öğretirken nasıl kullanılabilir? Eğitim için dizinin boyutu çarpılsın mı?
Biri bu fikri terk etti...
arabada ne tür bir kıyafet var? yazdıklarımı da okuyor musun?
beynini çalıştır)bir sinir ağı ile MAshek dönemlerini sıralamak için yaklaşımınız basit bir fazlalıktır
bende işe yaramadı...
genişletilmiş - x10 kata kadar daraltılmış
çöp karoch
başka bir yol daha var... Değişmezlikle savaşmayın, boyutu sıkıştırın
veya puan)
10 kat fazla.
Bence %50'den fazlasına ihtiyacın yok. Örneğin 1.1, 1.3, 1.5 kez deneyin
Kodunuz hazırsa ve çarpanı değiştirmeniz gerekiyorsa - bu seçenekleri kontrol edin
beynini çalıştır)bir sinir ağı ile MAshek dönemlerini sıralamak için yaklaşımınız basit bir fazlalıktır
ben kapatmadım...
Ağ, kene dönemini yönetir, periyodu 2'den 500'e kadar beğeni...
2'den 500'e kadar olan süre gecikmeye eşittir 2'den 500'e
Ağı nasıl eğitirsiniz, fazla donatılmış olsun ya da olmasın, önemli değil ... mesele şu ki periyodu kontrol ediyor ve periyodu == gecikme
1. maddeyi denediniz mi? Onlar. tahmin yaparken, ölçeklenmiş mevcut durum için modele birkaç seçenek sundunuz mu?
Evet
Bu SPADE algoritması çok ilgimi çekiyor ama nasıl yaklaşacağımı henüz bilmiyorum, zaten yarım yıldır kafamda dönüyor..
bunun için verilerin nasıl önişleneceği çok açık değil, hedefle aynı + kaynaklar için çılgınca obur, bu kesinlikle bir "büyük veri" algoritması değil ..
Ama bana öyle geliyor ki bu, piyasadaki veri madenciliği için en iyi algoritmadır.