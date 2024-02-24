Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2278

mytarmailS :

TS biraz çalıştıktan sonra öldü hatırladığım kadarıyla..

Alışılmış anlamda filtreleme (makineler, filtreler vb.) her zaman bir gecikmedir, piyasada bir gecikme bir tahliyedir ....

Farklı bir paradigma (gecikme olmadan) inşa etmek gerekiyor, örneğin seviyeler ..

burada gecikme nedir? bu aynı kıyafet, nasıl antrenman yapılır fark nedir

kürk desenlerini araman gerekiyor

 
mytarmailS :

Ne için bekliyorsun?

Bu fikirlerim vagon ve tramvay hattında.

Dosya 2 mikrofon için bir örnek veriyor ve aynı amaç için birkaç para birimini kullanmak için başka bir fikir ortaya çıktı.

Yine de kör adaptasyona bakmak gerekiyor.



Kayıp fonksiyonu görselleştirme

 
Maksim Dmitrievski :

burada gecikme nedir? bu aynı kıyafet, nasıl antrenman yapılır fark nedir

kürk desenlerini araman gerekiyor

arabada ne tür bir kıyafet var? yazdıklarımı da okuyor musun?

 
elibrarius :

Alglib'de çizelgeleri sıkıştırmak ve açmak için bir şey var mı?

Enterpolasyonla, birkaç tane görüyorum. Hangisi bize daha uygun? Ve hangisi daha hızlı?

Biri bu fikri terk etti...

Grafikleri nasıl sıkıştıracağımızı ve açacağımızı bulduk. Ve sonra ne? Bu nasıl kullanılır?

1) Bir düzine sıkıştırılmış, sıkıştırılmamış mevcut durumu tanırken, tanıdınız mı? Sonra ne? ortalama? Sonuçta,% 50 - al ve% 50 - sat diyebilir.

2) Öğretirken nasıl kullanılabilir? Eğitim için dizinin boyutu çarpılsın mı?

 
elibrarius :

Biri bu fikri terk etti...

bende işe yaramadı...

genişletilmiş - x10 kata kadar daraltılmış

çöp karoch


başka bir yol daha var... Değişmezlikle savaşmayın, boyutu sıkıştırın

veya puan)

mytarmailS :

arabada ne tür bir kıyafet var? yazdıklarımı da okuyor musun?

beynini çalıştır)

bir sinir ağı ile MAshek dönemlerini sıralamak için yaklaşımınız basit bir fazlalıktır
 
mytarmailS :

bende işe yaramadı...

genişletilmiş - x10 kata kadar daraltılmış

çöp karoch


başka bir yol daha var... Değişmezlikle savaşmayın, boyutu sıkıştırın

veya puan)

10 kat fazla.

Bence %50'den fazlasına ihtiyacın yok. Örneğin 1.1, 1.3, 1.5 kez deneyin


Kodunuz hazırsa ve çarpanı değiştirmeniz gerekiyorsa - bu seçenekleri kontrol edin

 
mytarmailS :

bende işe yaramadı...

genişletilmiş - x10 kata kadar daraltılmış

çöp karoch


başka bir yol daha var... Değişmezlikle savaşmayın, boyutu sıkıştırın

veya puan)

1. maddeyi denediniz mi? Onlar. tahmin yaparken, ölçeklenmiş mevcut durum için modele birkaç seçenek sundunuz mu?
 
Maksim Dmitrievski :

beynini çalıştır)

bir sinir ağı ile MAshek dönemlerini sıralamak için yaklaşımınız basit bir fazlalıktır

ben kapatmadım...

Ağ, kene dönemini yönetir, periyodu 2'den 500'e kadar beğeni...

2'den 500'e kadar olan süre gecikmeye eşittir   2'den 500'e

Ağı nasıl eğitirsiniz, fazla donatılmış olsun ya da olmasın, önemli değil ... mesele şu ki periyodu kontrol ediyor ve periyodu == gecikme

elibrarius :
1. maddeyi denediniz mi? Onlar. tahmin yaparken, ölçeklenmiş mevcut durum için modele birkaç seçenek sundunuz mu?

Evet

 

Bu SPADE algoritması çok ilgimi çekiyor ama nasıl yaklaşacağımı henüz bilmiyorum, zaten yarım yıldır kafamda dönüyor..

bunun için verilerin nasıl önişleneceği çok açık değil, hedefle aynı + kaynaklar için çılgınca obur, bu kesinlikle bir "büyük veri" algoritması değil ..

Ama bana öyle geliyor ki bu, piyasadaki veri madenciliği için en iyi algoritmadır.

