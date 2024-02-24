Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2020

Alexey Vyazmikin :

Yemek yapmayı biliyorsan hazırlayabilirsin...

mantıklı

satır ardışık olmalıdır. Onlar. sadece tarihten koparılmış işaretler / işaretler değil, aynı zamanda tutarlı bir dizi

Konuyu inceleyip kendin denemeni tavsiye ederim

Kütüphanemde veriler 3B tensör olarak iletilir. Her örnek bir matristir. Tüm veri kümesi gruplara bölünmüştür, bu başka bir boyuttur.
 
Tüm bu sinir ağlarının, ormanların, güçlendirmelerin geliştiricilerinin nasıl kazandığını merak ediyorum. Her şeyi ücretsiz yayınlıyorlar.
 
Tıpkı Linux geliştiren şirketlerin 20-30 yıldır yaptığı gibi, işletim sisteminin kendisi ücretsizdir, ancak kurumsal gereksinimlere desteği veya ince ayarının maliyeti düşük değil, tüm bunlara hizmet denir).

 
İskele 80'ler - 90'larda icat edildi ve ilk uygulama 80'lerin ortalarında Fortran 77'de. Artık insanların oynamasına izin verebilirsiniz)

mytarmailS :

İlginç...

Bu hafta her şey yine güzel başladı ama bugün pek iyi değil..

Ve böylece haftanın her başında .. yönü tahmin eder ve ardından dönüşlerde körleşir


 
Her nasılsa, belli ki, haftanın başlangıcını ve haftanın sonunu ayırıp ayrı ayrı eğitebilir) Genel olarak mantıklı, Pazartesi, Salı ..... ayrı ayrı toplayın ve ona göre antrenman yapın ve sonucu kullanın. Veya öğrenirken, yalnızca artışları değil , haftanın günlerini de dikkate alın.

Bakalım bundan sonra ne olacak...

 
Zamana göre haftalarca dengeye bakmak ilginç...

Ve ön eğitimden kastınız nedir? Her hafta sonu önceden ders veriyor musun yoksa ne demek istiyorsun?

Tip test cihazında çalıştırıyorum ve aynı model ticarete konuyor, yenisi değil. Evet, pazartesi. Önce test cihazını, ardından tüccarı başlatırım

Her birinin nasıl göründüğünü sarı çizgilerle gösterdim. hafta

 
peki, o zaman al ve ilk iki günü takas et ve beynini becerme))

veya çevrimiçi olarak önceden eğitmeyi deneyin

