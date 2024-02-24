Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2016
Bunun neden yararlı olabileceğine dair birkaç fikir var:
1. Birbirine bağlı tahmin edicileri tanımlayabilirsiniz :
1.1. Onların yardımıyla ayrı bir model oluşturun ve tahmin etme yeteneklerini değerlendirin
1.2. Bunları örneklemden hariç tutun ve sonuç üzerindeki etkilerini değerlendirin, sonucu iyileştirirlerse benzer tahminciler oluşturmayı düşünün
2. Bir grup tahmin edici yerine bir tahmin edici kullanın:
1. Bu, bir model oluştururken kazara alma şansını eşitler
2. Boyutluluğu azaltarak eğitim süresini azaltın
Evet, kontrol etmek istiyorum, ancak kutudan çıkar çıkmaz böyle bir model oluşturmak için bir araç bilmiyorum.
Bu arada, eğitim sırasında neden kırık fonksiyonların kullanılmadığı (sanki bir adım çizgisi yerine niceleme ile) düşüncesi ortaya çıktı, bu veri doğruluğunda bir geri tepme yapmamıza ve yeniden eğitimi azaltmamıza izin verecekti.
Tahmin ediciler fiyatlarsa, sol ve sağdaki 3-5 çubuk, orta çubukla yüksek oranda ilişkilidir, fiyat artışları sırasında istisnalar nadirdir. Her beşinci veya yedinci barı alın ve istediğinizi elde edin. Veya daha yüksek bir zaman dilimine geçin. Veya çapraz korelasyon için kontrol ederek tahmin edicileri ayıklayın. Bu şubenin kurucusu da barları inceltmiş, blogunu saymış.
Yeni başlayanlar için çöp işaretlerinin verilerini temizlemenizi tavsiye ederim ...
Düşünün - 10 burcunuz var, 9 tanesi çöp, hepsini tek bir işarete sıkıştırdınız VE NE ???
hala aynı .. haftanın başında 'eğitim öncesi' sonra iyi çalışıyor. Sonra dökülmeye başlar. Tekrar yaptım yarın deneyeceğim :D
Ödül, tüccarda çarpık bir şekilde hesaplanıyor, görüyorsunuz .. bir dizi güncellemeden sonra yanlış yönde ticarete başlıyor
aynı zamanda, zaman arasında meşalede tekrarlayan ağları seçiyorum
sarı - haftaların başlangıcı, ilk 1-3 gün
İlginç...
Ve sonra kim "yuvarlak seviyeleri" işaret olarak kullanmaya çalıştı?
Yoksa fiyatı idare etmenin bir yolu olarak mı?
fiyatları yuvarlak değerlerle fark edebilirsiniz mesela...
Arka arkaya aynı olan değerleri kaldırabilirsiniz...
Kötü bir bilgi sıkıştırması ve ayrıca filtreleme olmadığı ortaya çıktı .. Belki de modelin böyle bir grafikte kalıpları araması daha kolay olacaktır..
renko çıktı
Evet
zor yeniden çizmek
Eğitilmeyeceği için çözücü yerel minimumda kalacaktır. Fikirlere gelince - oradan hiçbir şey çıkarılamaz, çünkü bu bir kara kutu
Takılıp kalmak hakkında - belki de hatanın düzeltilme şeklini değiştirmeniz gerekir.
Peki, neden bir kara kutu var, sadece 2-3 katman varsa, katsayılarla almak oldukça mümkündür. Buradaki küçük katsayılar kabalaştırılabilir ve sıfıra sıfırlanabilir, bu da nörona giriş sayısını azaltacaktır.
Tahmin ediciler fiyatlarsa, sol ve sağdaki 3-5 çubuk, orta çubukla yüksek oranda ilişkilidir, fiyat artışları sırasında istisnalar nadirdir. Her beşinci veya yedinci çubuğu alın ve istediğinizi elde edin. Veya daha yüksek bir zaman dilimine geçin. Veya çapraz korelasyon için kontrol ederek tahmin edicileri ayıklayın. Bu şubenin kurucusu da barları inceltmiş, blogunu saymış.
Tahminler çıplak fiyatlar değildir - benzer olabilecek birçok göreceli nokta...
Korelasyon filtrelemenin etkili olup olmayacağından emin değilim ...
Yeni başlayanlar için çöp işaretlerinin verilerini temizlemenizi tavsiye ederim ...
Düşünün - 10 burcunuz var, 9 tanesi çöp, hepsini tek bir işarete sıkıştırdınız VE NE ???
Hangi temizleme yöntemini önerirsiniz?