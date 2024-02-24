Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2021
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
peki, o zaman al ve ilk iki günü takas et ve beynini becerme))
veya çevrimiçi olarak önceden eğitmeyi deneyin
bu hafta Perşembe gününe kadar devam ediyor) ancak henüz piyasada herhangi bir geri dönüş olmadı. Ne kadar hızlı tepki verebileceklerinden emin değilim.
lstm kullandın mı? harika bok deneyin
bu hafta Perşembe gününe kadar devam ediyor) ancak henüz piyasada herhangi bir geri dönüş olmadı. Ne kadar çabuk tepki verebileceklerinden emin değilim.
lstm kullandın mı? harika bok deneyin
Sadece Hücre mi?
Sadece Hücre mi?
Nereden Alınır
Nereden Alınır
Yalnızca Satış mı yoksa her iki yönde mi eğitim veriyorsunuz ve ızgara kendi kendine mi çalışıyor? özellikle satın almak için hiçbir yer)))
Yalnızca Satış mı yoksa her iki yönde mi eğitim veriyorsunuz ve ızgara kendi kendine mi çalışıyor? özellikle satın alacak yer yok)))
kendini
bu hafta Perşembe gününe kadar devam ediyor) ancak henüz piyasada herhangi bir geri dönüş olmadı. Ne kadar çabuk tepki verebileceklerinden emin değilim.
lstm kullandın mı? harika bok deneyin
onlar. Karar döngüsü gibi mi?
bu hafta Perşembe gününe kadar devam ediyor) ancak henüz piyasada herhangi bir geri dönüş olmadı. Ne kadar hızlı tepki verebileceklerinden emin değilim.
lstm kullandın mı? harika bok deneyin
Neuro neden her 6 mumda bir pozisyon açar ?
onlar. Karar döngüsü gibi mi?
herkes değil, oldu
Kendimi test cihazının bir analogu yapmaya karar verdim, böylece terminalin test cihazında eğitim ve değerlendirme yapmak için değil, NN / orman eğitim sonuçlarını hızlı bir şekilde değerlendirebilir.
Fonksiyonun girdisi olarak hesaplamalar için almayı planlıyorum:
1) Teklife Göre OHLC
2) komisyon - bir işlemin açılması sırasında tahsil edilebilir
3) takas - gün değişikliği zamanında tahakkuk eder
4) Asc üzerinde OHLC - yayılma yerine. Çünkü çubuk üzerindeki yayılma, çubuğun varlığının tamamı için minimumdur. OHLC anları sırasında, yayılmalar büyük olasılıkla minimal değil, daha büyüktü. Keskin hareketler sırasında - çok daha fazlası. Gerçek kene verilerinden almanız gerekecek, yani. hazırlık, gerçek kenelerin tam bir yürüyüşünü gerektirecektir.
Geliştiricilere bir rica (buraya bakarlarsa) - barlarla ilgili bilgilere OHLC by Asc eklemek mümkün müdür?
Dikkate alınması gereken başka bir şey var mı?
Belki hazır bir test cihazı vardır? OHLC olmadan bile Asc, iyileştirme için bir temel olarak uygundur.
Ve beklemedeyse, çok yüksek dakika mumlarındaki (boşluklardaki) fırsatları atlamanız gerekir.