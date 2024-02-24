Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2021

Yeni yorum
[Silindi]  
mytarmailS :

peki, o zaman al ve ilk iki günü takas et ve beynini becerme))

veya çevrimiçi olarak önceden eğitmeyi deneyin

bu hafta Perşembe gününe kadar devam ediyor) ancak henüz piyasada herhangi bir geri dönüş olmadı. Ne kadar hızlı tepki verebileceklerinden emin değilim.

lstm kullandın mı? harika bok deneyin


 
Maksim Dmitrievski :

bu hafta Perşembe gününe kadar devam ediyor) ancak henüz piyasada herhangi bir geri dönüş olmadı. Ne kadar çabuk tepki verebileceklerinden emin değilim.

lstm kullandın mı? harika bok deneyin


Sadece Hücre mi?

[Silindi]  
Valeriy Yastremskiy :

Sadece Hücre mi?

Nereden Alınır

 
Maksim Dmitrievski :

Nereden Alınır

Yalnızca Satış mı yoksa her iki yönde mi eğitim veriyorsunuz ve ızgara kendi kendine mi çalışıyor? özellikle satın almak için hiçbir yer)))

[Silindi]  
Valeriy Yastremskiy :

Yalnızca Satış mı yoksa her iki yönde mi eğitim veriyorsunuz ve ızgara kendi kendine mi çalışıyor? özellikle satın alacak yer yok)))

kendini

 
Maksim Dmitrievski :

bu hafta Perşembe gününe kadar devam ediyor) ancak henüz piyasada herhangi bir geri dönüş olmadı. Ne kadar çabuk tepki verebileceklerinden emin değilim.

lstm kullandın mı? harika bok deneyin


Neuro neden her 6 mumda bir pozisyon açar ?
onlar. Karar döngüsü gibi mi?
 
Maksim Dmitrievski :

bu hafta Perşembe gününe kadar devam ediyor) ancak henüz piyasada herhangi bir geri dönüş olmadı. Ne kadar hızlı tepki verebileceklerinden emin değilim.

lstm kullandın mı? harika bok deneyin


Ve açık pozisyon olmadan hiç olmuyor, kapanıyor ve hemen açılıyor. Garip bir mantık, devam edebilir.
[Silindi]  
Evgeny Dyuka'nın fotoğrafı.
Neuro neden her 6 mumda bir pozisyon açar ?
onlar. Karar döngüsü gibi mi?

herkes değil, oldu

 

Kendimi test cihazının bir analogu yapmaya karar verdim, böylece terminalin test cihazında eğitim ve değerlendirme yapmak için değil, NN / orman eğitim sonuçlarını hızlı bir şekilde değerlendirebilir.
Fonksiyonun girdisi olarak hesaplamalar için almayı planlıyorum:
1) Teklife Göre OHLC
2) komisyon - bir işlemin açılması sırasında tahsil edilebilir
3) takas - gün değişikliği zamanında tahakkuk eder
4) Asc üzerinde OHLC - yayılma yerine. Çünkü çubuk üzerindeki yayılma, çubuğun varlığının tamamı için minimumdur. OHLC anları sırasında, yayılmalar büyük olasılıkla minimal değil, daha büyüktü. Keskin hareketler sırasında - çok daha fazlası. Gerçek kene verilerinden almanız gerekecek, yani. hazırlık, gerçek kenelerin tam bir yürüyüşünü gerektirecektir.
Geliştiricilere bir rica (buraya bakarlarsa) - barlarla ilgili bilgilere OHLC by Asc eklemek mümkün müdür?

Dikkate alınması gereken başka bir şey var mı?
Belki hazır bir test cihazı vardır? OHLC olmadan bile Asc, iyileştirme için bir temel olarak uygundur.

 
Bence, piyasa işlemlerini ticaret yapıyorsanız, çok yüksekse (yani bir boşluk varsa) bir dakikalık mumun yüksekliğinin %10-20'si kadar bir kayma ekleyebilirsiniz.
Ve beklemedeyse, çok yüksek dakika mumlarındaki (boşluklardaki) fırsatları atlamanız gerekir.
1...201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028...3399
Yeni yorum